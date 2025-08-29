📷 'Vraagprijs de hoogte in? Union SG krijgt officieel bod binnen op kersvers Rode Duivel'

Union Saint-Gilloise heeft een formeel transferbod ontvangen op middenvelder Charles Vanhoutte. De speler, vandaag voor het eerst geselecteerd voor de nationale ploeg, staat open voor een stap naar een Europese topcompetitie.

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri heeft Union SG op vrijdag een officiële aanbieding ontvangen van de Franse club OGC Nice voor Charles Vanhoutte.

De timing van het bod is opvallend, gezien Vanhoutte precies vandaag voor het eerst werd opgeroepen voor de Belgische nationale ploeg. Zijn selectie bij de Rode Duivels lijkt zijn marktwaarde en internationale profiel aanzienlijk te versterken.

Ambitie van de speler

Vanhoutte zelf zou volgens Tavolieri heel graag de overstap maken naar een club uit één van de vijf grote competities. Een speler die zijn zinnen op een transfer heeft, die is vaak moeilijk te houden.

De interesse van OGC Nice past binnen die ambitie. De Zuid-Franse club behoort tot de subtop van de Ligue 1 en biedt Vanhoutte een platform om zich verder te ontwikkelen op internationaal niveau.

Wat doet Union SG?

Union SG moet afwegen of het sportieve verlies van een sterkhouder opweegt tegen de financiële voordelen van een transfer. Vanhoutte is een vaste waarde in het elftal en zijn vertrek zou een impact hebben op de balans van het middenveld.

Tegelijkertijd biedt een lucratieve transfer ruimte voor herinvestering in de selectie. Union SG heeft in het verleden aangetoond efficiënt te kunnen omgaan met inkomende middelen en het aantrekken van vervangers.