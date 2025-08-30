'Andri Gudjohnsen zal KAA Gent verlaten om in het buitenland te tekenen'

Andri Gudjohnsen en AA Gent, dat zal binnenkort verleden tijd zijn. De spits staat op het punt om zich bij een Engelse club aan te sluiten. De voorbije weken waren er heel wat geruchten over hem gelanceerd.

Hij is pas aangekomen in juli 2024 in Gent, maar Andri Gudjohnsen staat op het punt de club officieel te verlaten. Transferexpert Sacha Tavolieri onthult dat er een akkoord is bereikt van ongeveer twee miljoen euro tussen Blackburn Rovers en KAA Gent.

Akkoord tussen Blackburn Rovers en KAA Gent gevonden

De medische keuring heeft echter nog niet plaatsgevonden. Dit zou aankomende zaterdag moeten gebeuren. De 23-jarige speler zou België wel al verlaten hebben.

De club waar Gudjohnsen naartoe gaat, speelt in de Engelse tweede divisie. Aan het begin van dit seizoen, na drie gespeelde wedstrijden, staat zijn mogelijke toekomstige team op de 16e plaats van de 24 in de ranglijst. Vorig seizoen eindigde de club op de zevende plaats.

Einde verhaal bij Buffalo's voor Gudjohnsen

De spits die op het punt stond te vertrekken heeft bij de Buffalo's bijna niet gespeeld sinds het begin van het seizoen. Hij kwam pas op het einde van de wedstrijden in actie tijdens de eerste twee wedstrijden tegen Sint-Truiden en La Louvière. Daarna maakte de doelpuntenmaker geen deel meer uit van de selectie van coach Ivan Leko.

Bij KAA Gent heeft de speler, die deels is opgeleid bij FC Barcelona en Real Madrid, toch in totaal 48 wedstrijden gespeeld. Hij heeft echter slechts vijf doelpunten gescoord en twee assists gegeven. Statistieken die onder de verwachtingen liggen die men van hem had.