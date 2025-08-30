Geen Rode Duivel meer: 'Wout Faes steekt tandje bij in onderhandelingen'

Geen Rode Duivel meer: 'Wout Faes steekt tandje bij in onderhandelingen'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Wout Faes is niet opgenomen in de selectie van de Rode Duivels voor de komende interlands. Zijn beperkte speelminuten bij Leicester City en lopende transferonderhandelingen lijken daarbij een doorslaggevende rol te spelen.

Verdediger Wout Faes ontbreekt in de selectie van bondscoach Rudi Garcia voor de komende WK-kwalificatiewedstrijden. Volgens Garcia is de beperkte speeltijd van Faes bij Leicester City een belangrijke reden voor zijn niet-selectie.

Te weinig speeltijd

“Hij komt weinig in actie bij zijn club en staat op het punt te vertrekken,” verklaarde de bondscoach op zijn persconferentie. Faes begon het seizoen in de Engelse League Cup als basisspeler, maar kreeg in de competitie slechts invalbeurten.

De situatie bij Leicester City, dat uitkomt in de Championship, lijkt voor Faes niet langer houdbaar. De verdediger is actief op zoek naar een nieuwe uitdaging en voert gesprekken met zowel het Duitse Wolfsburg als het Franse Lille.

Stap vooruit

Beide clubs tonen concrete interesse, al is een definitieve overeenkomst nog niet bereikt. Faes wil zijn carrière nieuw leven inblazen en zet daarom sterk in op een transfer. Wolfsburg is op zoek naar versterking in het centrum van de verdediging en bekijkt Faes als een serieuze optie.

Ook Lille heeft Faes op de radar. De Franse club kende een degelijke start in de Ligue 1 en versterkte zich eerder al met Nathan Ngoy, die overkwam van Standard. De interesse in Faes past binnen hun strategie om defensieve stabiliteit te garanderen.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
The Championship
The Championship Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Lille OSC
VfL Wolfsburg
Wout Faes

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 30/08: Faes

Transfernieuws en Transfergeruchten 30/08: Faes

07:00
Nieuwe belangrijke pion binnen KAA Gent heeft verleden bij ... Club Brugge

Nieuwe belangrijke pion binnen KAA Gent heeft verleden bij ... Club Brugge

08:10
1
🎥 Na tweede puntenverlies van STVV: Wouter Vrancken streng na gelijkspel tegen Cercle Brugge Reactie

🎥 Na tweede puntenverlies van STVV: Wouter Vrancken streng na gelijkspel tegen Cercle Brugge

08:00
Grijpt Euvrard meteen in bij Standard? Hier is de waarschijnlijke opstelling van de Rouches

Grijpt Euvrard meteen in bij Standard? Hier is de waarschijnlijke opstelling van de Rouches

07:40
Antwerp schakelt snel: middenvelder op komst naar Bosuil

Antwerp schakelt snel: middenvelder op komst naar Bosuil

07:21
Coach Thorsten Fink geeft jeugd vertrouwen: Genk-talent debuteert in Europa League

Coach Thorsten Fink geeft jeugd vertrouwen: Genk-talent debuteert in Europa League

06:15
Ontslagen worden is niet altijd erg: zoveel verdient José Mourinho aan ontslagpremies

Ontslagen worden is niet altijd erg: zoveel verdient José Mourinho aan ontslagpremies

06:30
1
Cercle-doelman Delanghe reageert helder op strenge gele kaart van Laforge Reactie

Cercle-doelman Delanghe reageert helder op strenge gele kaart van Laforge

23:40
4
Transfernieuws en Transfergeruchten 29/08: Minda - Halhal - Dolberg - Stassin - Vanhoutte - Pantović - Stroeykens

Transfernieuws en Transfergeruchten 29/08: Minda - Halhal - Dolberg - Stassin - Vanhoutte - Pantović - Stroeykens

23:00
STVV blijft ongeslagen, maar moet tevreden zijn met een punt bij Cercle Brugge

STVV blijft ongeslagen, maar moet tevreden zijn met een punt bij Cercle Brugge

22:44
📷 'Vertrekt hij dan toch nog? Deze club lijkt het meest interesse te hebben in Alan Minda'

📷 'Vertrekt hij dan toch nog? Deze club lijkt het meest interesse te hebben in Alan Minda'

23:00
Peter Vandenbempt reageert op feit dat Genk geen enkele Rode Duivel in zijn rangen heeft

Peter Vandenbempt reageert op feit dat Genk geen enkele Rode Duivel in zijn rangen heeft

22:30
4
Geen Sacha Boey in de selectie: Rudi Garcia legt uit waarom

Geen Sacha Boey in de selectie: Rudi Garcia legt uit waarom

21:50
Twee leiders van Challenger Pro League in actie: eerste puntenverlies?

Twee leiders van Challenger Pro League in actie: eerste puntenverlies?

21:57
"Hij zou stoppen": de onthullingen van de vader van Kevin De Bruyne over het vervolg van zijn carrière

"Hij zou stoppen": de onthullingen van de vader van Kevin De Bruyne over het vervolg van zijn carrière

21:40
Vanderbiest laat zich uit over contractverlenging van KVM-spits Raman én geruchten: "Dan ben je niet meer belangrijk" Interview

Vanderbiest laat zich uit over contractverlenging van KVM-spits Raman én geruchten: "Dan ben je niet meer belangrijk"

21:20
'Andi Zeqiri weigert aanbod van ploeg uit Champions League'

'Andi Zeqiri weigert aanbod van ploeg uit Champions League'

21:00
2
Sleutelspeler vindt niet dat hij vorig seizoen faalde: Kerim Mrabti is glashelder over contractsituatie bij KV Mechelen Interview

Sleutelspeler vindt niet dat hij vorig seizoen faalde: Kerim Mrabti is glashelder over contractsituatie bij KV Mechelen

20:40
1
Fikse tegenvaller voor Anderlecht: Blessure voor Adriano Bertaccini?

Fikse tegenvaller voor Anderlecht: Blessure voor Adriano Bertaccini?

20:20
'Deze club wil Halhal wegplukken bij KV Mechelen en krijgt nog concurrentie'

'Deze club wil Halhal wegplukken bij KV Mechelen en krijgt nog concurrentie'

20:00
3
'Twee problemen duiken op bij transfer van Kasper Dolberg naar Celtic'

'Twee problemen duiken op bij transfer van Kasper Dolberg naar Celtic'

19:40
7
Anderlecht wordt in heel Europa door de mangel gehaald: "Ze werden opgegeten"

Anderlecht wordt in heel Europa door de mangel gehaald: "Ze werden opgegeten"

19:20
Olivier Deschacht haalt mercato van Olivier Renard helemaal onderuit: "Llansana en Saliba slechte transfers"

Olivier Deschacht haalt mercato van Olivier Renard helemaal onderuit: "Llansana en Saliba slechte transfers"

19:00
5
📷 Dit is de selectie van de Jonge Duivels: 2 opmerkelijke debutanten

📷 Dit is de selectie van de Jonge Duivels: 2 opmerkelijke debutanten

18:40
1
'Engelse club gooit zich in strijd om Lucas Stassin'

'Engelse club gooit zich in strijd om Lucas Stassin'

18:30
Norman Bassette terug naar België? Twee JPL-clubs strijden met Ligue 2-club

Norman Bassette terug naar België? Twee JPL-clubs strijden met Ligue 2-club

18:00
2
📷 'Vraagprijs de hoogte in? Union SG krijgt officieel bod binnen op kersvers Rode Duivel'

📷 'Vraagprijs de hoogte in? Union SG krijgt officieel bod binnen op kersvers Rode Duivel'

17:30
1
Anderlecht in dubio over Dolberg: het gaat nu al erg zijn, wat als ze hun beste speler verkopen?

Anderlecht in dubio over Dolberg: het gaat nu al erg zijn, wat als ze hun beste speler verkopen?

17:00
14
Transferexpert Santi Aouna onthult: Ordonez wil niet meer spelen voor Club Brugge nadat hij hoort wat blauw-zwart deed

Transferexpert Santi Aouna onthult: Ordonez wil niet meer spelen voor Club Brugge nadat hij hoort wat blauw-zwart deed

16:30
16
Cercle Brugge haalt jonge verdediger in huis, al zal die eerst mogen rijpen bij beloftenelftal

Cercle Brugge haalt jonge verdediger in huis, al zal die eerst mogen rijpen bij beloftenelftal

16:15
Bondscoach Garcia legt uit waarom hij Seys en Vanhoutte nu opriep en waarom Batshuayi terugkeert

Bondscoach Garcia legt uit waarom hij Seys en Vanhoutte nu opriep en waarom Batshuayi terugkeert

16:00
1
Cercle Brugge heeft felbegeerde en broodnodige spits beet

Cercle Brugge heeft felbegeerde en broodnodige spits beet

15:53
Moet Club Brugge nog vrezen voor vertrekkers? Hayen helder na glansprestatie tegen Rangers Reactie

Moet Club Brugge nog vrezen voor vertrekkers? Hayen helder na glansprestatie tegen Rangers

15:15
1
Marc Degryse duidt de schuldigen aan van het Europees debacle van Anderlecht: "Vandenhaute ook voor de spiegel"

Marc Degryse duidt de schuldigen aan van het Europees debacle van Anderlecht: "Vandenhaute ook voor de spiegel"

15:30
10
Bondscoach maakt selectie bekend: met Seys, Penders en Vanhoutte drie nieuwe namen, terugkeer Batshuayi

Bondscoach maakt selectie bekend: met Seys, Penders en Vanhoutte drie nieuwe namen, terugkeer Batshuayi

15:06
29
Glenn Claes speelt met Beerschot gastheer voor ex-club Lierse: "Het wordt een beladen wedstrijd"

Glenn Claes speelt met Beerschot gastheer voor ex-club Lierse: "Het wordt een beladen wedstrijd"

14:50

Meer nieuws

Populairste artikels

The Championship

 Speeldag 46
Swansea Swansea 3-3 Oxford Utd Oxford Utd
Plymouth Argyle Plymouth Argyle 1-2 Leeds United Leeds United
Sheffield United Sheffield United 1-1 Blackburn Blackburn
Burnley Burnley 3-1 Millwall Millwall
Norwich City Norwich City 4-2 Cardiff City Cardiff City
Bristol City Bristol City 2-2 Preston North End Preston North End
Watford Watford 1-1 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday
Sunderland Sunderland 0-1 QPR QPR
West Bromwich West Bromwich 5-3 Luton Town Luton Town
Coventry City Coventry City 2-0 Middlesbrough Middlesbrough
Portsmouth Portsmouth 1-1 Hull City Hull City
Derby County Derby County 0-0 Stoke City Stoke City

Nieuwste reacties

Christophe De Geyter Christophe De Geyter over Nieuwe belangrijke pion binnen KAA Gent heeft verleden bij ... Club Brugge Bruno BDB Bruno BDB over Peter Vandenbempt reageert op feit dat Genk geen enkele Rode Duivel in zijn rangen heeft Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Na het Rangers-debacle: vader Nicolas Raskin haalt keihard uit en verwijst naar... Standard My-T Vekkie My-T Vekkie over Transferexpert Santi Aouna onthult: Ordonez wil niet meer spelen voor Club Brugge nadat hij hoort wat blauw-zwart deed Nelvafrel Nelvafrel over Ontslagen worden is niet altijd erg: zoveel verdient José Mourinho aan ontslagpremies André Coenen André Coenen over 'Andi Zeqiri weigert aanbod van ploeg uit Champions League' FC Bubbles FC Bubbles over Rekenen op stunts van Club Brugge en Union... Hoe Belgisch Europees seizoen op een ramp kan uitdraaien We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Dit zijn de tegenstanders van Genk in de Europa League: zeker niet onhaalbaar Mitchke #FREESHAKY&CO Mitchke #FREESHAKY&CO over Olivier Deschacht haalt mercato van Olivier Renard helemaal onderuit: "Llansana en Saliba slechte transfers" TCJ TCJ over Cercle-doelman Delanghe reageert helder op strenge gele kaart van Laforge Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved