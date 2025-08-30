Geen Rode Duivel meer: 'Wout Faes steekt tandje bij in onderhandelingen'

Wout Faes is niet opgenomen in de selectie van de Rode Duivels voor de komende interlands. Zijn beperkte speelminuten bij Leicester City en lopende transferonderhandelingen lijken daarbij een doorslaggevende rol te spelen.

Verdediger Wout Faes ontbreekt in de selectie van bondscoach Rudi Garcia voor de komende WK-kwalificatiewedstrijden. Volgens Garcia is de beperkte speeltijd van Faes bij Leicester City een belangrijke reden voor zijn niet-selectie.

Te weinig speeltijd

“Hij komt weinig in actie bij zijn club en staat op het punt te vertrekken,” verklaarde de bondscoach op zijn persconferentie. Faes begon het seizoen in de Engelse League Cup als basisspeler, maar kreeg in de competitie slechts invalbeurten.

De situatie bij Leicester City, dat uitkomt in de Championship, lijkt voor Faes niet langer houdbaar. De verdediger is actief op zoek naar een nieuwe uitdaging en voert gesprekken met zowel het Duitse Wolfsburg als het Franse Lille.

Stap vooruit

Beide clubs tonen concrete interesse, al is een definitieve overeenkomst nog niet bereikt. Faes wil zijn carrière nieuw leven inblazen en zet daarom sterk in op een transfer. Wolfsburg is op zoek naar versterking in het centrum van de verdediging en bekijkt Faes als een serieuze optie.

Ook Lille heeft Faes op de radar. De Franse club kende een degelijke start in de Ligue 1 en versterkte zich eerder al met Nathan Ngoy, die overkwam van Standard. De interesse in Faes past binnen hun strategie om defensieve stabiliteit te garanderen.