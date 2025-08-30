Grijpt Euvrard meteen in bij Standard? Hier is de waarschijnlijke opstelling van de Rouches

Verdediging met vier, of terugkeer naar een systeem met drie verdedigers zoals Vincent Euvrard doorgaans gewend is? Dat is de grote vraag bij Standard voor de eerste wedstrijd van de nieuwe T1 van de Rouches in een stadion waar hij de promotie naar de Jupiler Pro League heeft meegemaakt.

Vincent Euvrard had slechts drie belangrijke dagen om zich voor te bereiden op zijn eerste wedstrijd op de bank van Standard in Leuven. Leuven, een club waar hij zijn nieuwe assistenten José Jeunechamps en Gunter Vandebroeck ontmoette, maar ook Thomas Henry, die terug is na zijn schorsing.

Kiest Euvrard meteen voor ander systeem?

Welk systeem zal de nieuwe coach van de Rode Duivels invoeren? Standard speelde vorig seizoen met drie verdedigers onder Ivan Leko, en schakelde daarna over op vier onder Mircea Rednic. Maar Vincent Euvrard geeft al sinds het begin van zijn carrière de voorkeur aan een 3-4-1-2-formatie.

Dat systeeem zou de huidige kern van Standard ook zeker moeten kunnen liggen en dus is de vraag of er meteen naar zal worden gegrepen. Dat zou zeker een mogelijkheid kunnen zijn. Er moet rekening worden gehouden met de onbschikbaarheden van Bates, Nkada en Eckert Ayensa.

Keuze voor de jeugd of ervaring?

Op het middenveld lijkt het duo Marco Ilaimaharitra en Casper Nielsen nog steeds de voorkeur te krijgen, maar Mircea Rednic gaf na de wedstrijd tegen Cercle aan "teleurgesteld te zijn in zijn ervaren spelers". Het valt nog te bezien of Vincent Euvrard, die de wedstrijd sindsdien ongetwijfeld heeft beoordeeld, dezelfde mening deelt en of hij van plan is aanpassingen te doen.

Voorin zouden we Thomas Henry en normaal gesproken Timothée Nkada of Dennis Ayensa vinden, die momenteel geblesseerd is. Rafki Saïd zou opnieuw in deze rol getest kunnen worden, maar dit keer met aanzienlijke ondersteuning. De Comorees zou dan als vierde spits worden beschouwd en René Mitongo en de andere jeugdspelers lager in de hiërarchie plaatsen, waar het moeilijk zal zijn om hem een ​​andere rol in dit systeem toe te wijzen, tenzij hij verrast met bepaalde verdedigende kwaliteiten.

De vermoedelinge opstelling van Standard in Leuven: Epolo - Dierckx, Hautekiet, Homawoo - Mohr, Ilaimaharitra, Nielsen, Fossey - Abid - Henry, Saïd