Kobe Cools is duidelijk over nederlaag tegen Charleroi én zoektocht naar nieuwe trainer

FCV Dender blijft na zes speeldagen onderaan bengelen in de Jupiler Pro League. De nederlaag tegen Charleroi betekende de vierde op rij, en de situatie wordt steeds nijpender.

Verdediger Kobe Cools gaf na afloop een heldere analyse van de wedstrijd en de bredere context waarin de ploeg zich bevindt. Vooral via invallers Kadiri en Acquah werd er druk gezet, maar het ontbrak aan precisie in de eindfase. De gelijkmaker bleef uit, ondanks enkele mogelijkheden.

Positieve elementen

Na rust liep Charleroi verder uit, maar Dender gaf zich niet gewonnen. Cools benadrukte dat de ploeg bleef strijden en dat er vertrouwen is in het eigen spel. De centrale verdediger zag voldoende positieve elementen, maar erkende dat het rendement te laag ligt.



De club zit momenteel zonder hoofdtrainer, na het vertrek van Vincent Euvrard naar Standard. “We hebben vertrouwen in ons spel, met welke trainer dan ook”, vertelt Cools aan Sporza.

“Nu moeten we de hoofden vrijmaken. En realiseren waar we staan als ploeg en wie we zijn. Die laatste plaats is niet waar je wil staan, we moeten gewoon focussen op die eerste overwinning, want dat is de enige manier om hoger in de stand te klimmen”, besluit hij.

Nieuwe trainer

De zoektocht naar een opvolger is volop aan de gang. Volgens Cools is het belangrijk dat het bestuur iemand aantrekt die past bij de identiteit van de club en die voortbouwt op het bestaande fundament, ook vallen de resultaten tegen.