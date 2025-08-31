Pocognoli bevestigt na zege tegen Anderlecht: nog twee vertrekkers bij Union SG

Pocognoli bevestigt na zege tegen Anderlecht: nog twee vertrekkers bij Union SG
Na de overwinning van Union Saint-Gilloise tegen RSC Anderlecht bevestigde hoofdtrainer Sébastien Pocognoli aan onze redactie dat er nog twee spelers op vertrekken staan. Alessio Castro-Montes en Charles Vanhoutte lijken hun toekomst elders voort te zetten.

Union SG boekte een belangrijke overwinning tegen Anderlecht in de Brusselse derby. Trainer Sébastien Pocognoli sprak na afloop over de mentale weerbaarheid van zijn ploeg.

Einde zomermercato

Tegelijkertijd gaf hij aan dat er nog twee spelers op het punt staan de club te verlaten, vlak tegen het einde van de zomermercato in heel wat Europese landen op 1 september.

De club staat momenteel bovenaan in de Jupiler Pro League en heeft zich gepositioneerd als titelkandidaat. Toch kiest het management ervoor om bepaalde spelers te laten vertrekken, vermoedelijk om ruimte te maken voor gerichte versterkingen en om financiële balans te behouden.

Alessio Castro-Montes, sinds september 2023 actief bij Union SG, staat op het punt een transfer te maken naar Keulen. De middenvelder, die eerder uitkwam voor AA Gent, heeft zich in korte tijd opgewerkt tot een vaste waarde bij Union.

Vierjarig contract

Zijn recente prestaties, waaronder een opvallende treffer tegen Kortrijk, hebben de interesse van de Bundesliga-club gewekt. Charles Vanhoutte, eveneens een sleutelspeler op het middenveld, is inmiddels afgereisd naar Nice om de onderhandelingen met OGC Nice af te ronden.

Volgens Franse media ligt er een vierjarig contract klaar en zijn beide clubs bezig met de afronding van de transfer. Vanhoutte kreeg recent zijn eerste oproep voor de Rode Duivels, wat zijn marktwaarde aanzienlijk verhoogt wellicht.

