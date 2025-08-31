📷 'Transferbom rond Amuzu wordt groter: Niet Anderlecht, maar andere topclub wil hem naar JPL halen'

Francis Amuzu, momenteel actief bij Grêmio, denkt aan een terugkeer naar België. De aanvaller kampt met heimwee en onderzoekt opties binnen de Jupiler Pro League.

Amuzu heeft zich eind juli aangeboden bij Anderlecht, de club waar hij jarenlang onder contract stond. De intentie om terug te keren is er, maar de Brusselse club lijkt op dit moment andere prioriteiten te hebben.

Geen interesse

Transferjournalist Sacha Tavolieri meldt dat er geen concrete stappen zijn gezet richting een hernieuwde samenwerking, ondanks het initiatief van de speler. Maar een andere Belgische topclub heeft dat echter wel.



Union Saint-Gilloise heeft concrete belangstelling getoond voor de flankaanvaller. De club ziet in Amuzu een versterking voor de linkerflank. Al is er wel een probleem.

Volgens Tavolieri zou de speler zelf terughoudend zijn om te tekenen bij een rechtstreekse concurrent van zijn voormalige werkgever RSC Anderlecht en wil hij liever niet op een aanbod van Union SG ingaan.

Heimwee

De overstap naar Grêmio afgelopen winter leek een nieuwe stap in zijn carrière, maar de aanpassing aan het Braziliaanse voetbal en leven blijkt moeilijker dan verwacht. Amuzu zou volgens Tavolieri kampen met heimwee, wat de drang naar een terugkeer naar vertrouwde omgeving versterkt.