'Vertrekt Lukebakio nog bij Sevilla? Twee ploegen willen de vraagprijs op tafel leggen'

'Vertrekt Lukebakio nog bij Sevilla? Twee ploegen willen de vraagprijs op tafel leggen'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De toekomst van Dodi Lukebakio bij Sevilla staat op losse schroeven. Ondanks een lopend contract tot 2028, groeit de kans op een vertrek. Twee clubs hebben zich gemeld met concrete interesse en lijken bereid om diep in de buidel te tasten.

Sevilla bevindt zich in een fase van herstructurering. Na eerdere uitgaande transfers, waaronder die van Loïc Badé en Stanis Idumbo Muzambo, blijft de noodzaak bestaan om spelers te verkopen.

30 miljoen euro

De club kampt met registratieproblemen voor nieuwe aanwinsten en ziet in Lukebakio een potentiële oplossing om financiële ruimte te creëren. Volgens bronnen uit de directe omgeving van de speler hebben Benfica en Nottingham Forest zich gemeld als serieuze gegadigden, zo meldt Football Espana.

Beide clubs zouden bereid zijn om het gevraagde bedrag van 30 miljoen euro te betalen. Voor Sevilla zou dit een aanzienlijke meerwaarde betekenen, aangezien Lukebakio twee jaar geleden voor 10 euro miljoen werd aangetrokken.

Benfica probeert Lukebakio te verleiden met deelname aan de Champions League. De Portugese club ziet in hem een versterking voor de aanvalslinie en hoopt dat de internationale allure doorslaggevend zal zijn. Nottingham Forest, op zijn beurt, beschikt over de financiële middelen en wil zijn offensieve opties uitbreiden met de Belgische vleugelspeler.

Snelle beslissing

Naast Benfica en Nottingham Forest hebben ook clubs als Stuttgart en Atlético Madrid hun interesse kenbaar gemaakt. Toch lijken zij voorlopig niet bereid om het gevraagde bedrag neer te tellen.

Met het einde van de transferperiode in zicht, neemt de druk toe. Sevilla moet keuzes maken om financiële doelstellingen te behalen. Lukebakio, die het afgelopen jaar uitblonk, lijkt steeds dichter bij een vertrek te komen. Een definitieve beslissing wordt spoedig verwacht.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
SL Benfica
Sevilla
Dodi Lukebakio

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 31/08: Lukebakio - Castro-Montes - Oh - Mazzu - Openda - Lammens - Hoefkens

Transfernieuws en Transfergeruchten 31/08: Lukebakio - Castro-Montes - Oh - Mazzu - Openda - Lammens - Hoefkens

22:30
📷 'Na constructieve gesprekken: deal van Balikwisha gaat niet door'

📷 'Na constructieve gesprekken: deal van Balikwisha gaat niet door'

23:00
1
Genk-coach Fink is blij, maar eerlijk: "Dat moeten we beter doen" Reactie

Genk-coach Fink is blij, maar eerlijk: "Dat moeten we beter doen"

22:21
Besnik Hasi reageert ook op protesterende supporters en op mogelijke uitgaande transfers Reactie

Besnik Hasi reageert ook op protesterende supporters en op mogelijke uitgaande transfers

22:15
11
📷 'Sporting Charleroi gaat shoppen in de Serie A en haalt ex-speler uit JPL terug naar België'

📷 'Sporting Charleroi gaat shoppen in de Serie A en haalt ex-speler uit JPL terug naar België'

22:00
Pocognoli bevestigt na zege tegen Anderlecht: nog twee vertrekkers bij Union SG

Pocognoli bevestigt na zege tegen Anderlecht: nog twee vertrekkers bij Union SG

21:40
5
Enorme positiviteit bij Anderlecht-speler na dramatische augustusmaand, hij heeft ook boodschap voor woedende fans Reactie

Enorme positiviteit bij Anderlecht-speler na dramatische augustusmaand, hij heeft ook boodschap voor woedende fans

21:10
6
5 goals en rode kaart: El Ouahdi redt Genk in boeiende match tegen Zulte Waregem

5 goals en rode kaart: El Ouahdi redt Genk in boeiende match tegen Zulte Waregem

21:12
📷 'Na miljoenentransfer bij Essevee: dit is de nieuwe bestemming voor Diop'

📷 'Na miljoenentransfer bij Essevee: dit is de nieuwe bestemming voor Diop'

21:20
"Niemand is groter dan de club": Nicolas Raskin buitenspel gezet door de coach van Rangers

"Niemand is groter dan de club": Nicolas Raskin buitenspel gezet door de coach van Rangers

21:00
Penalty na 3 minuten beslist Union-Anderlecht: paars-wit eindigt met negen, woedende supporters eisen ontslag

Penalty na 3 minuten beslist Union-Anderlecht: paars-wit eindigt met negen, woedende supporters eisen ontslag

20:25
'Na komst van Oh: ook nog een ex-Genkie richting Stuttgart'

'Na komst van Oh: ook nog een ex-Genkie richting Stuttgart'

20:30
3
Vincent Euvrard reageert met klare taal na nederlaag met Standard tegen OH Leuven

Vincent Euvrard reageert met klare taal na nederlaag met Standard tegen OH Leuven

20:15
3
Dit heeft Nicky Hayen te zeggen over pijnlijk laat tegendoelpunt

Dit heeft Nicky Hayen te zeggen over pijnlijk laat tegendoelpunt

19:45
6
'Vandaag in de selectie, morgen bij nieuwe ploeg verwacht: Union SG speelt Castro-Montes kwijt'

'Vandaag in de selectie, morgen bij nieuwe ploeg verwacht: Union SG speelt Castro-Montes kwijt'

20:00
Anderlecht-fans sturen mail en serieuze waarschuwing naar Wouter Vandenhaute en Geert Duyck: "Steeds moeilijker"

Anderlecht-fans sturen mail en serieuze waarschuwing naar Wouter Vandenhaute en Geert Duyck: "Steeds moeilijker"

19:07
"Morgen extra duiding na dramatische maand augustus": Coucke komt met info nadat fans ontslag van Vandenhaute vragen

"Morgen extra duiding na dramatische maand augustus": Coucke komt met info nadat fans ontslag van Vandenhaute vragen

19:20
3
'KAA Gent heeft nieuwe verdediger op het oog'

'KAA Gent heeft nieuwe verdediger op het oog'

18:30
2
OHL houdt de punten thuis tegen Standard na klungelige owngoal van Dierckx in matige wedstrijd

OHL houdt de punten thuis tegen Standard na klungelige owngoal van Dierckx in matige wedstrijd

17:56
'Kassa kassa voor KRC Genk: vertrek van Oh verbreekt transferrecord van Tolu'

'Kassa kassa voor KRC Genk: vertrek van Oh verbreekt transferrecord van Tolu'

18:00
10
Ivan Leko vraagt na gelijkspel tegen Club Brugge om versterking: "Als je ziet dat er voor 25 miljoen verkocht is ..."

Ivan Leko vraagt na gelijkspel tegen Club Brugge om versterking: "Als je ziet dat er voor 25 miljoen verkocht is ..."

17:15
1
Felice Mazzu heeft nog geen zin in pensioen: deze opties liggen op tafel

Felice Mazzu heeft nog geen zin in pensioen: deze opties liggen op tafel

17:30
Marc Wilmots heeft zijn werk nog niet af: wat kunnen we verwachten van het einde van de transfermarkt bij Standard?

Marc Wilmots heeft zijn werk nog niet af: wat kunnen we verwachten van het einde van de transfermarkt bij Standard?

17:00
'En plots is er een goede reden waarom Openda bij Bayern München kan gaan spelen'

'En plots is er een goede reden waarom Openda bij Bayern München kan gaan spelen'

16:30
'Nieuwe ontwikkelingen in dossier Senne Lammens: rollen omgedraaid na zet van Man United'

'Nieuwe ontwikkelingen in dossier Senne Lammens: rollen omgedraaid na zet van Man United'

16:00
5
Venijn zit in de absolute staart: Goore knalt KAA Gent diep in blessuretijd naar een puntje tegen Club Brugge

Venijn zit in de absolute staart: Goore knalt KAA Gent diep in blessuretijd naar een puntje tegen Club Brugge

15:44
Ongezien: Lothar D'Hondt legt KAA Gent - Club Brugge stil ... voor één extra bekertje

Ongezien: Lothar D'Hondt legt KAA Gent - Club Brugge stil ... voor één extra bekertje

15:20
17
Olivier Deschacht zegt hoe Anderlechtfans zich zullen gedragen na Europese uitschakeling

Olivier Deschacht zegt hoe Anderlechtfans zich zullen gedragen na Europese uitschakeling

15:30
'Carl Hoefkens wil opnieuw speler van Club Brugge naar Nederland halen'

'Carl Hoefkens wil opnieuw speler van Club Brugge naar Nederland halen'

15:00
2
Kobe Cools is duidelijk over nederlaag tegen Charleroi én zoektocht naar nieuwe trainer

Kobe Cools is duidelijk over nederlaag tegen Charleroi én zoektocht naar nieuwe trainer

14:45
📷 'STVV gaat resoluut voor goalgetter uit Challenger Pro League'

📷 'STVV gaat resoluut voor goalgetter uit Challenger Pro League'

14:30
1
📷 'Nog twee opties voor Raskin om te vertrekken, maar Rangers FC stelt zijn eisen'

📷 'Nog twee opties voor Raskin om te vertrekken, maar Rangers FC stelt zijn eisen'

14:00
'Twee Belgische clubs strijden om middenvelder van Al-Ahli'

'Twee Belgische clubs strijden om middenvelder van Al-Ahli'

14:15
📷 'Na Celtic: nu ook club uit de Bundesliga in de running voor Kasper Dolberg'

📷 'Na Celtic: nu ook club uit de Bundesliga in de running voor Kasper Dolberg'

13:30
2
'Lokeren krijgt concurrentie voor nieuwe spits die vorig jaar al in Challenger Pro League speelde'

'Lokeren krijgt concurrentie voor nieuwe spits die vorig jaar al in Challenger Pro League speelde'

13:15
📷 'Transferbom rond Amuzu wordt groter: Niet Anderlecht, maar andere topclub wil hem naar JPL halen'

📷 'Transferbom rond Amuzu wordt groter: Niet Anderlecht, maar andere topclub wil hem naar JPL halen'

13:00
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 3
Chelsea Chelsea 2-0 Fulham Fulham
Sunderland Sunderland 2-1 Brentford Brentford
Manchester United Manchester United 3-2 Burnley Burnley
Tottenham Tottenham 0-1 Bournemouth Bournemouth
Wolverhampton Wolverhampton 2-3 Everton Everton
Leeds United Leeds United 0-0 Newcastle United Newcastle United
Brighton Brighton 2-1 Manchester City Manchester City
Nottingham Forest Nottingham Forest 0-3 West Ham Utd West Ham Utd
Liverpool FC Liverpool FC 1-0 Arsenal Arsenal
Aston Villa Aston Villa 0-3 Crystal Palace Crystal Palace

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over Besnik Hasi reageert ook op protesterende supporters en op mogelijke uitgaande transfers Swakke25 Swakke25 over Pocognoli bevestigt na zege tegen Anderlecht: nog twee vertrekkers bij Union SG We Are The Racingboys We Are The Racingboys over KRC Genk - Zulte Waregem: 3-2 SeniorClub SeniorClub over OH Leuven - Standard: 1-0 SeniorClub SeniorClub over 📷 'Na constructieve gesprekken: deal van Balikwisha gaat niet door' SeniorClub SeniorClub over Enorme positiviteit bij Anderlecht-speler na dramatische augustusmaand, hij heeft ook boodschap voor woedende fans SeniorClub SeniorClub over Vincent Euvrard reageert met klare taal na nederlaag met Standard tegen OH Leuven Het spelleke Het spelleke over Union SG - Anderlecht: 2-0 Christophe De Geyter Christophe De Geyter over 'KAA Gent heeft nieuwe verdediger op het oog' SmurF SmurF over 'Na komst van Oh: ook nog een ex-Genkie richting Stuttgart' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved