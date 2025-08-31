'Vertrekt Lukebakio nog bij Sevilla? Twee ploegen willen de vraagprijs op tafel leggen'

De toekomst van Dodi Lukebakio bij Sevilla staat op losse schroeven. Ondanks een lopend contract tot 2028, groeit de kans op een vertrek. Twee clubs hebben zich gemeld met concrete interesse en lijken bereid om diep in de buidel te tasten.

Sevilla bevindt zich in een fase van herstructurering. Na eerdere uitgaande transfers, waaronder die van Loïc Badé en Stanis Idumbo Muzambo, blijft de noodzaak bestaan om spelers te verkopen.

30 miljoen euro

De club kampt met registratieproblemen voor nieuwe aanwinsten en ziet in Lukebakio een potentiële oplossing om financiële ruimte te creëren. Volgens bronnen uit de directe omgeving van de speler hebben Benfica en Nottingham Forest zich gemeld als serieuze gegadigden, zo meldt Football Espana.

Beide clubs zouden bereid zijn om het gevraagde bedrag van 30 miljoen euro te betalen. Voor Sevilla zou dit een aanzienlijke meerwaarde betekenen, aangezien Lukebakio twee jaar geleden voor 10 euro miljoen werd aangetrokken.

Benfica probeert Lukebakio te verleiden met deelname aan de Champions League. De Portugese club ziet in hem een versterking voor de aanvalslinie en hoopt dat de internationale allure doorslaggevend zal zijn. Nottingham Forest, op zijn beurt, beschikt over de financiële middelen en wil zijn offensieve opties uitbreiden met de Belgische vleugelspeler.

Snelle beslissing

Naast Benfica en Nottingham Forest hebben ook clubs als Stuttgart en Atlético Madrid hun interesse kenbaar gemaakt. Toch lijken zij voorlopig niet bereid om het gevraagde bedrag neer te tellen.

Met het einde van de transferperiode in zicht, neemt de druk toe. Sevilla moet keuzes maken om financiële doelstellingen te behalen. Lukebakio, die het afgelopen jaar uitblonk, lijkt steeds dichter bij een vertrek te komen. Een definitieve beslissing wordt spoedig verwacht.