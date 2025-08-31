Vincent Euvrard reageert met klare taal na nederlaag met Standard tegen OH Leuven

Standard Luik verloor zijn eerste wedstrijd onder leiding van Vincent Euvrard met 1-0 tegen OH Leuven. De trainer gaf na afloop een eerlijke en directe analyse van de wedstrijd, waarbij hij zowel de positieve aspecten als de pijnpunten benoemde.

Vincent Euvrard liet na de wedstrijd weten dat hij met een “slecht gevoel” terugkeek op het resultaat. “We verliezen, dat is nooit het objectief,” klonk het resoluut bij Sporza. Toch zag hij in de eerste helft een aantal hoopgevende signalen. De ploeg zette volgens hem “een goede intensiteit met hoge druk” neer, maar miste de nodige kwaliteit in balbezit om echt gevaarlijk te worden.

Drie dagen

De tweede helft draaide uit op een teleurstelling, vooral door een ongelukkig eigen doelpunt. “Dat neemt onze energie weg en dat geeft hen energie,” gaf Euvrard aan. Het moment kantelde de wedstrijd en liet een mentale impact achter bij zijn spelers.



Lees ook... OHL houdt de punten thuis tegen Standard na klungelige owngoal van Dierckx in matige wedstrijd

Euvrard benadrukte dat hij pas drie dagen met de groep werkt en dat er dus nog geen wonderen verwacht mogen worden. “We moeten samen groeien in het proces en onze speelstijl,” stelde hij. Hij zag al verbetering in de defensieve organisatie en beschouwt dat als een eerste stap richting stabiliteit.

In vuur en vlam

De trainer nam de taak op zich om het team verder te ontwikkelen. “Het is mijn verantwoordelijkheid om voor goed voetbal te zorgen waar de fans trots op kunnen zijn,” zei hij. Zijn ambitie is duidelijk: een ploeg neerzetten die het stadion “in vuur en vlam” kan zetten, met aantrekkelijk en herkenbaar voetbal.

De komende weken zullen cruciaal zijn voor Standard, dat onder leiding van Euvrard een nieuwe koers wil varen. De focus ligt op het versterken van de onderlinge samenwerking, het verfijnen van de speelstijl en het opbouwen van vertrouwen.