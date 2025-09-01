Done deal: Rode Duivel Loïs Openda heeft zijn droomtransfer beet

Loïs Openda staat op het punt een droomtransfer te maken. De Belgische international van RB Leipzig trekt naar Juventus, waar hij de nieuwe blikvanger in de aanval moet worden.

De deal is zo goed als rond, melden verschillende bronnen, en de Rode Duivel heeft zelfs al toestemming gekregen om naar Turijn te reizen voor zijn medische testen. De overgang gebeurt via een constructie met een initiële huur en een verplichte aankoopoptie, die makkelijk geactiveerd zal worden.

In totaal komt het financiële plaatje uit op iets meer dan 40 miljoen euro. Daarmee versterkt de ‘Oude Dame’ zich met een van de meest explosieve spitsen van Europa. Voor Openda, intussen 25 jaar, is het opnieuw een grote stap in zijn carrière.



Na zijn doorbraak bij RC Lens en zijn periode in de Bundesliga bij Leipzig, kiest hij nu voor een avontuur in de Serie A. Volgens La Gazzetta dello Sport kan hij in Turijn rekenen op een jaarsalaris van zo’n vier miljoen euro.

Niet slecht voor Rode Duivels

Bij Juventus zien ze in Openda de ideale versterking nadat de piste-Kolo Muani definitief werd afgeblazen. De club wil met de Belgische spits meer snelheid en diepgang in de aanval brengen, en verwacht dat hij meteen een sleutelrol kan spelen in het elftal van coach Igor Tudor.

Ook Edon Zhegrova zou onderweg zijn naar Turijn, waardoor Juventus deze mercato nog stevig uitpakt. Met de komst van zowel Zhegrova als Openda mikt de club duidelijk op een frisse, dynamische voorhoede.

Voor Openda is de transfer bovendien een mooie opsteker richting het Belgische nationale elftal. In de aanloop naar het WK 2026 kan hij zich bij Juventus - dat zich wel plaatste voor de Champions League - meten met de absolute Europese top en zo zijn status bij de Rode Duivels nog versterken.