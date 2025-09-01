Hasi ontslaan of toch voor stabiliteit kiezen? Anderlecht heeft knoop al doorgehakt

Het ontslag van Besnik Hasi lijkt voor velen de logische volgende stap na de rampzalige week die Anderlecht heeft doorgemaakt. De nederlaag in Athene, het verlies in het Brusselse derby en de onvrede bij de fans leggen de coach zwaar onder vuur. Normaal gezien blijft hij wel.

Na zes speeldagen staat paars-wit op een kruispunt: vasthouden aan het project of alweer een nieuwe bladzijde omslaan. Een ontslag zou een duidelijk signaal zijn naar de achterban: het moet beter. Hasi heeft fouten gemaakt, dat weet hij zelf ook.

Hasi maakte fouten, maar wordt niet ontslagen

Basile Vroninks een basisplaats geven in Häcken, Yasin Özcan voor de leeuwen gooien in Athene en Tristan Degreef op een plek zetten die hij niet gewend is: het zijn keuzes die niet het gewenste resultaat opleverden. Bovendien is de puntenoogst schraal en ontbreekt het elftal aan vertrouwen én automatismen.



Toch moet de clubleiding zich afvragen of een nieuwe trainer de oplossing biedt. Stabiliteit is al jaren een probleem bij Anderlecht. Een ontslag na zes speeldagen betekent opnieuw een reset, opnieuw een nieuw project, opnieuw tijdverlies. En dan rijst de vraag: wie is er vandaag beschikbaar die het beter kan doen? Philippe Clement? Momenteel ligt een ontslag van Hasi niet op tafel.

Kijken naar Renard: waar is die ervaring en leiderschap?

Daar komt nog bij dat Hasi het moeilijke evenwicht moet vinden tussen resultaten en het inpassen van jonge talenten. Als Anderlecht zijn jeugd kansen wil geven, horen fouten daar nu eenmaal bij. Het probleem is dat die fouten zich opstapelen in een team dat te weinig ervaren steunpilaren heeft. Met een instabiele sportieve basis wordt zelfs de grootste talentenfabriek wankel.

De verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij de coach. Sportief directeur Olivier Renard komt steeds meer in beeld. De investeringen van 16 miljoen euro hebben zich niet vertaald naar het veld. De dure versterkingen zijn geblesseerd, onvoldoende ingespeeld of blijven steken bij de RSCA Futures. En intussen blijft de uitgaande markt doodstil, waardoor de druk alleen maar toeneemt.

Maandag wordt cruciaal. Marc Coucke heeft aangekondigd dat hij de stilte zal doorbreken. De fans wachten op antwoorden, de spelers op duidelijkheid en het bestuur op een richting. Of Hasi het kind van de rekening wordt, is koffiedik kijken. Maar één ding is zeker: bij Anderlecht zijn de marges om nog eens een verkeerde bocht te nemen zo goed als op.