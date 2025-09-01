KRC Genk vangt miljoenen: Tolu vertrekt officieel naar Wolverhampton

Tolu Arokodare verlaat KRC Genk voor Wolverhampton. De spits, vorig seizoen topschutter in België, maakt voor zo'n 26 miljoen euro de overstap naar de Premier League.

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar nu is het ook officieel: Tolu Arokodare verlaat KRC Genk trekt naar Wolverhampton. De boomlange spits zal de Premier League gaan ontdekken.

Na 2,5 seizoenen nemen de Limburgers afscheid van Tolu. Hij kwam in januari 2023 aan bij Genk. In het begin had hij het niet altijd even gemakkelijk, maar vooral onder coach Thorsten Fink leek hij te groeien.



Tolu groeide uit tot een geweldige spits en werd vorig seizoen topschutter in de Jupiler Pro League. De club had een afspraak met hem gemaakt deze zomer: bij een goed bod zou hij mogen vertrekken.

Dat kwam er uiteindelijk van Wolverhampton. De Engelsen zouden zo'n 26 miljoen euro betalen, volgens Transfermarkt. Tijdens zijn tijd in Genk werd hij bovendien ook Nigeriaans international.

Hij kwam 113 keer in actie voor Racing Genk. In die tijd kon hij 41 doelpunten maken en 12 assists geven. Nu blijft het uitkijken naar zijn eerste minuten in de Premier League.