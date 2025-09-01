KRC Genk vangt miljoenen: Tolu vertrekt officieel naar Wolverhampton

KRC Genk vangt miljoenen: Tolu vertrekt officieel naar Wolverhampton
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Tolu Arokodare verlaat KRC Genk voor Wolverhampton. De spits, vorig seizoen topschutter in België, maakt voor zo'n 26 miljoen euro de overstap naar de Premier League.

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar nu is het ook officieel: Tolu Arokodare verlaat KRC Genk trekt naar Wolverhampton. De boomlange spits zal de Premier League gaan ontdekken.

Na 2,5 seizoenen nemen de Limburgers afscheid van Tolu. Hij kwam in januari 2023 aan bij Genk. In het begin had hij het niet altijd even gemakkelijk, maar vooral onder coach Thorsten Fink leek hij te groeien.

Lees ook... Publiek scandeerde zijn naam: heeft KRC Genk vervanger voor Oh al beet?

Tolu groeide uit tot een geweldige spits en werd vorig seizoen topschutter in de Jupiler Pro League. De club had een afspraak met hem gemaakt deze zomer: bij een goed bod zou hij mogen vertrekken.

Dat kwam er uiteindelijk van Wolverhampton. De Engelsen zouden zo'n 26 miljoen euro betalen, volgens Transfermarkt. Tijdens zijn tijd in Genk werd hij bovendien ook Nigeriaans international.

Hij kwam 113 keer in actie voor Racing Genk. In die tijd kon hij 41 doelpunten maken en 12 assists geven. Nu blijft het uitkijken naar zijn eerste minuten in de Premier League.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Zulte Waregem
Toluwalase Arokodare

Meer nieuws

De nieuwe Genkse aanvallende briljant staat al klaar, ook Vanaken, Union, Mechelen en OH Leuven maakten indruk

De nieuwe Genkse aanvallende briljant staat al klaar, ook Vanaken, Union, Mechelen en OH Leuven maakten indruk

18:50
Ajax wil Kasper Dolberg terughalen: dit is de situatie (inclusief alle details)

Ajax wil Kasper Dolberg terughalen: dit is de situatie (inclusief alle details)

19:00
Besnik Hasi blijft voorlopig Anderlecht-coach, maar heeft Renard wel een keuze?

Besnik Hasi blijft voorlopig Anderlecht-coach, maar heeft Renard wel een keuze?

18:40
4
OFFICIEEL: Union SG speelt na Alessio Castro-Montes nu ook Charles Vanhoutte kwijt

OFFICIEEL: Union SG speelt na Alessio Castro-Montes nu ook Charles Vanhoutte kwijt

18:20
9
Transfernieuws en Transfergeruchten 01/09: Bursik - Ordonez - Dessers - Schoofs - Rits - Leoni - Openda - Erabi

Transfernieuws en Transfergeruchten 01/09: Bursik - Ordonez - Dessers - Schoofs - Rits - Leoni - Openda - Erabi

18:10
Publiek scandeerde zijn naam: heeft KRC Genk vervanger voor Oh al beet?

Publiek scandeerde zijn naam: heeft KRC Genk vervanger voor Oh al beet?

10:15
3
Done deal: Club Brugge vindt zoals verwacht de oplossing voor doelman in Engeland

Done deal: Club Brugge vindt zoals verwacht de oplossing voor doelman in Engeland

18:10
OFFICIEEL: Union SG neemt afscheid van kampioenenmaker, die naar de Bundesliga trekt

OFFICIEEL: Union SG neemt afscheid van kampioenenmaker, die naar de Bundesliga trekt

17:40
"Twee klassen verschil": Philippe Albert is hard voor Anderlecht na nederlaag tegen Union

"Twee klassen verschil": Philippe Albert is hard voor Anderlecht na nederlaag tegen Union

17:22
OFFICIEEL: Bilal El Khannouss (ex-Genk) vertrekt alsnog bij Leicester City en gaat naar Bundesliga

OFFICIEEL: Bilal El Khannouss (ex-Genk) vertrekt alsnog bij Leicester City en gaat naar Bundesliga

18:04
1
Dender wil coach weghalen bij Lierse: wat gaat dat doen met de sportieve stabiliteit?

Dender wil coach weghalen bij Lierse: wat gaat dat doen met de sportieve stabiliteit?

17:10
1
Er ontbreekt slechts één ding bij KAA Gent

Er ontbreekt slechts één ding bij KAA Gent

16:10
'Antwerp gaat aanvallende middenvelder halen bij PSV'

'Antwerp gaat aanvallende middenvelder halen bij PSV'

16:30
1
Tactisch valt hier veel over te zeggen: wat KV Mechelen-trainer Vanderbiest goed en niet goed deed tegen La Louvière Opinie

Tactisch valt hier veel over te zeggen: wat KV Mechelen-trainer Vanderbiest goed en niet goed deed tegen La Louvière

15:15
1
David Hubert laat zich uit over situatie rond Anderlecht: "Dat is het grote probleem"

David Hubert laat zich uit over situatie rond Anderlecht: "Dat is het grote probleem"

16:00
4
KAA Gent wil nieuwe aanvaller maar biedt te weinig: spits weigert nog te trainen

KAA Gent wil nieuwe aanvaller maar biedt te weinig: spits weigert nog te trainen

15:30
5
Nog geen minuut gespeeld in ons land: zevende(!) uitleenbeurt van international

Nog geen minuut gespeeld in ons land: zevende(!) uitleenbeurt van international

15:45
1
Hoe Van Holsbeeck het oploste: Anderlecht zou echt een Mogi Bayat kunnen gebruiken voor zijn helse transferperiode

Hoe Van Holsbeeck het oploste: Anderlecht zou echt een Mogi Bayat kunnen gebruiken voor zijn helse transferperiode

14:40
13
Genk dreigt Tolu én Oh te verliezen: dit heeft coach Fink te zeggen

Genk dreigt Tolu én Oh te verliezen: dit heeft coach Fink te zeggen

23:48
Spectaculaire wending: Ajax wil Anderlecht-spits Dolberg terughalen

Spectaculaire wending: Ajax wil Anderlecht-spits Dolberg terughalen

14:20
9
Bijna 30 miljoen euro: Ligue 1-club wil Lucas Stassin binnenhalen

Bijna 30 miljoen euro: Ligue 1-club wil Lucas Stassin binnenhalen

15:00
1
Standard-kapitein Fossey heeft vertrouwen in coach Euvrard ondanks pover debuut tegen OHL Reactie

Standard-kapitein Fossey heeft vertrouwen in coach Euvrard ondanks pover debuut tegen OHL

13:40
2
Stijnen & co ten voeten uit? "Heel de bank stond op"

Stijnen & co ten voeten uit? "Heel de bank stond op"

14:50
'Veel scouts in de tribune': Cercle Brugge kan nog twee miljoenendeals incasseren op Transfer Deadline Day

'Veel scouts in de tribune': Cercle Brugge kan nog twee miljoenendeals incasseren op Transfer Deadline Day

13:51
Anderlecht had penalty moeten krijgen: "Burgess komt er altijd mee weg"

Anderlecht had penalty moeten krijgen: "Burgess komt er altijd mee weg"

13:30
28
'Senne Lammens trekt naar Manchester United: dit zijn de details'

'Senne Lammens trekt naar Manchester United: dit zijn de details'

14:00
22
KRC Genk heeft vervanger van Oh - die voor hallucinant bedrag vertrekt - al beet

KRC Genk heeft vervanger van Oh - die voor hallucinant bedrag vertrekt - al beet

08:20
1
Anderlecht-supporters eisen nog meer dan ontslag Vandenhaute: voorzitter moet ook zijn aandelen wegdoen

Anderlecht-supporters eisen nog meer dan ontslag Vandenhaute: voorzitter moet ook zijn aandelen wegdoen

13:00
14
Genk-coach Fink is blij, maar eerlijk: "Dat moeten we beter doen" Reactie

Genk-coach Fink is blij, maar eerlijk: "Dat moeten we beter doen"

22:21
Transferbom in Luik? Ligue 1-club wil eerste doelman Epolo wegkapen bij Standard

Transferbom in Luik? Ligue 1-club wil eerste doelman Epolo wegkapen bij Standard

12:43
10
Vincent Euvrard maakt meteen verontrustende vaststelling bij Standard: "Rednic is niet de enige verantwoordelijke"

Vincent Euvrard maakt meteen verontrustende vaststelling bij Standard: "Rednic is niet de enige verantwoordelijke"

12:40
4
Wouter Vandenhaute zwijgt niet meer: Anderlecht-voorzitter haalt uit naar Marc Coucke

Wouter Vandenhaute zwijgt niet meer: Anderlecht-voorzitter haalt uit naar Marc Coucke

12:20
29
Ordonez-beslissing is gevallen: Club Brugge zal nu de brokken moeten lijmen

Ordonez-beslissing is gevallen: Club Brugge zal nu de brokken moeten lijmen

12:00
10
5 goals en rode kaart: El Ouahdi redt Genk in boeiende match tegen Zulte Waregem

5 goals en rode kaart: El Ouahdi redt Genk in boeiende match tegen Zulte Waregem

21:12
Chaos bij Anderlecht: Wouter Vandenhaute legt beslissing over zijn toekomst bij de Raad van Bestuur

Chaos bij Anderlecht: Wouter Vandenhaute legt beslissing over zijn toekomst bij de Raad van Bestuur

11:12
12
Als Rob Schoofs vertrekt... KV Mechelen heeft al twee vervangers op het oog van... Anderlecht

Als Rob Schoofs vertrekt... KV Mechelen heeft al twee vervangers op het oog van... Anderlecht

10:18
19

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 3-2 La Louvière La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 1-1 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 1-0 Standard Standard
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over Wouter Vandenhaute zwijgt niet meer: Anderlecht-voorzitter haalt uit naar Marc Coucke TatstOn TatstOn over Besnik Hasi blijft voorlopig Anderlecht-coach, maar heeft Renard wel een keuze? Gambin0 Gambin0 over KAA Gent wil nieuwe aanvaller maar biedt te weinig: spits weigert nog te trainen GeertL GeertL over Peter Vandenbempt reageert op feit dat Genk geen enkele Rode Duivel in zijn rangen heeft FCBalto FCBalto over 'Senne Lammens trekt naar Manchester United: dit zijn de details' FCBalto FCBalto over Anderlecht had penalty moeten krijgen: "Burgess komt er altijd mee weg" FCBalto FCBalto over OFFICIEEL: Union SG speelt na Alessio Castro-Montes nu ook Charles Vanhoutte kwijt Noobjectivepress Noobjectivepress over Als Rob Schoofs vertrekt... KV Mechelen heeft al twee vervangers op het oog van... Anderlecht Noobjectivepress Noobjectivepress over Spectaculaire wending: Ajax wil Anderlecht-spits Dolberg terughalen Michy DC Michy DC over KV Mechelen-kapitein Rob Schoofs krijgt unieke kans om Champions League te spelen: Union wil hem Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved