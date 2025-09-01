OFFICIEEL: Bilal El Khannouss (ex-Genk) vertrekt alsnog bij Leicester City en gaat naar Bundesliga

OFFICIEEL: Bilal El Khannouss (ex-Genk) vertrekt alsnog bij Leicester City en gaat naar Bundesliga
Bilal El Khannouss maakt de overstap naar VfB Stuttgart. De 21-jarige middenvelder wordt tot eind dit seizoen gehuurd van Leicester City en zal er met rugnummer 11 aantreden.

Bilal El Khannouss leek na een afgeketste transfer naar de Premier League bij Leicester City te blijven. Uiteindelijk verlaat hij de club dan toch.

VfB Stuttgart maakte maandagnamiddag bekend dat de aanvallende middenvelder bij hen heeft getekend. Hij wordt tot aan het einde van dit seizoen gehuurd van Leicester.

De 21-jarige Marokkaan zal het nummer elf dragen bij Stuttgart. "Mijn eerste indrukken zijn erg positief – ik ben blij dat alles rond is", zegt El Khannouss bij de clubmedia.

"VfB is een grote club die de voorbije jaren een sterk traject heeft afgelegd. De gesprekken met de clubleiding waren uitstekend. Ik kijk uit naar wat komt, ik kan niet wachten om te beginnen en mijn nieuwe ploegmaats beter te leren kennen", besluit hij.

De aanvallende middenvelder was tot 2024 actief bij Racing Genk, waar hij 94 wedstrijden speelde. Nu gaat hij aan de slag in de Bundesliga, terwijl Stuttgart ook Champions League-voetbal speelt dit seizoen.

