Club Brugge blijft de lat hoger leggen: wie houdt hen nog tegen?
Het is bijna een jaarlijks ritueel geworden in het Belgische voetbal: de mercato sluiten en vaststellen dat Club Brugge opnieuw als winnaar eruit komt. Ook nu is het niet anders. Terwijl concurrenten zoeken naar evenwicht of deals op het laatste nippertje proberen te forceren, staat Club er weer.

Sterker nog: ze hebben zich opnieuw zo gepositioneerd dat de kloof met de rest van België – sportief én financieel – alleen maar groter wordt. Het verhaal van Joel Ordonez is daarbij typerend voor het huidige Club. De Ecuadoraanse verdediger had zijn zinnen gezet op een transfer naar Marseille, maar blijft minstens tot januari in Brugge.

Het is nu zaak hem weer op de rails te krijgen, maar puur sportief is dit een zegen. Samen met de herboren Jorne Spileers en de stabiliteit van Brandon Mechele staat de achterhoede er als een huis voor de start van de Champions League.

Niet bang om te investeren

Het behouden van Raphael Onyedika is een ander wapenfeit dat niet mag onderschat worden. Clubs uit grotere competities klopten aan, maar Club hield voet bij stuk.

De Nigeriaanse middenvelder blijft de motor op het middenveld, en dat in een team dat met Aleksandar Stankovic en Ludovit Reis ook nog eens perfect heeft ingespeeld op het vertrek van Ardon Jashari. Continuïteit én vernieuwing in één beweging, het is de essentie van het Brugse beleid.

En dat beleid werpt zijn vruchten af. Met bijna 82 miljoen euro aan uitgaande transfers en 42 miljoen euro aan investeringen in nieuw talent, heeft Club opnieuw bewezen dat het niet bang is om te investeren waar nodig, wetende dat die bedragen later dubbel en dik kunnen terugkomen.

Voeg daar de Champions League-inkomsten aan toe en je begrijpt waarom blauw-zwart een voorsprong blijft opbouwen waar andere Belgische clubs alleen maar van kunnen dromen.

Club zet markt naar zijn hand

Nog indrukwekkender is hoe Club de markt naar zijn hand heeft gezet. De dagen dat ze sterkhouders voor vijftien miljoen euro lieten vertrekken, liggen ver achter ons. Vandaag lijkt de ondergrens 25 miljoen te bedragen, en dat komt niet alleen door sportief succes, maar ook door een doordacht, consequent beleid. Club durft investeren, weet wanneer het moet verkopen en behoudt tegelijk een kern die elk seizoen meestrijdt om de titel én Europees respect afdwingt.

De hamvraag blijft: wie houdt dit Club Brugge nog tegen in België? Hun organisatie, financiële slagkracht en sportieve continuïteit maken hen de maatstaf waar de rest zich aan moet spiegelen. Voorlopig lijkt niemand in staat om die lat te halen. De blauw-zwarte hegemonie is geen toeval, maar het logische gevolg van jarenlange stabiliteit en slimme keuzes. En zolang dat zo blijft, blijft Club Brugge niet alleen de markt domineren, maar ook het Belgische voetbal.

Club Brugge

