De droom van 'een eersteklasser': de belangrijkste ronde van de Croky Cup op een rijtje

De droom van 'een eersteklasser': de belangrijkste ronde van de Croky Cup op een rijtje
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

In de Croky Cup komen we nu echt wel in de zone van de waarheid. Dit weekend spelen 32 ploegen tegen elkaar voor 16 tickets voor de zestiende finales. En dus ook (vooral) voor een duel tegen een eersteklasser. Alle teams willen er dan ook nog eens extra voor gaan.

In de zesde ronde van de Croky Cup komen ook de ploegen uit de Challenger Pro League erbij. Zij zijn in al hun duels in principe de favoriet en spelen in de regel ook op verplaatsing.

Al zijn er al wedstrijden omgedraaid ondertussen. Dat is het geval als de amateurclub in kwestie de wedstrijd niet kan of wil hosten en dus de wedstrijd laat verplaatsen.

Met Borsbeke zit er dit seizoen zeer opvallend nog een ploeg uit de provinciale reeks van Oost-Vlaanderen in het toernooi. Kunnen zij tegen KAS Eupen voor de ultieme stunt zorgen?

Welke amateurclubs komen met de grootste stunt?

Beerschot neemt het op tegen Virton, Lokeren neemt het op tegen Belisia Bilzen, Lierse tegen Merelbeke, Kortrijk tegen Londerzeel (in eigen huis) en Patro Eisden Maasmechelen tegen Oudenaarde. Zo zijn er heel wat interessante duels te noteren.

Maar voor andere ploegen kan de droom waarheid worden. Heist is als club uit tweede amateur favoriet tegen Arquet, Termien is dat ook tegen Jong Lede en ook Wetteren droomt van een eersteklasser op bezoek bij Tubeke.

Naar welke match kijkt u het meest uit? Laat het ons weten in de reacties!

De wedstrijden van de zesde ronde van de Croky Cup op een rijtje:

K.SK. Heist (D2 VV) - R. Arquet F.C. (D3 ACFF)
Re. Un. Tubize-Braine-Le-Comte (D1 ACFF) - RFC Wetteren (D2 VV)
K.V.C. Jong Lede (D3 VV) - Eendracht Termien (D2 VV)
R. Excelsior Virton (D1 ACFF) - Beerschot V.A. (II)
Belisia Bilzen SV (D1 VV) - KSC Lokeren-Temse (II)
K.F.C. Dessel Sport (D1 VV) - Racing White Daring Molenbeek (II)
R. Knokke F.C. (D1 VV) - Lommel SK (II)
K.F.C. Houtvenne (D1 VV) - FC Seraing (II)
R.C.S. Brainois (D2 ACFF) - R. Olympic Club Charleroi (II)
K.S.V. Oudenaarde (D2 VV) - K. Patro Eisden Maasmechelen (II)
K.V.C. de Toek. Borsbeke (OVl-1) - KAS Eupen (II)
Hoogstraten V.V. (D1 VV) - K.V.R.S. Waasland-SK Beveren (II)
V.K. Ninove (D1 VV) - Francs Borains (II)
K.F.C. Merelbeke (D1 VV) - Koninklijke Lierse Sportkring (II)
K. Londerzeel S.K. (D2 VV) - K.V. Kortrijk (II)
Football Club Gullegem (D2 VV) - R.F.C. de Liège (II)

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Sporting Lokeren
Patro Eisden Maasmechelen

Meer nieuws

Ajax en Anderlecht botsen: paars-wit neemt heel duidelijk standpunt in over Dolberg

Ajax en Anderlecht botsen: paars-wit neemt heel duidelijk standpunt in over Dolberg

18:20
1
Marc Wilmots doet uitspraken die Standard-fans graag zullen horen

Marc Wilmots doet uitspraken die Standard-fans graag zullen horen

18:00
'Na Standard klopt nu ook Mechelen aan voor jongeling van Beveren': middenvelder duidelijk over ambities

'Na Standard klopt nu ook Mechelen aan voor jongeling van Beveren': middenvelder duidelijk over ambities

17:31
2
Zoveel per overwinning: dit is hoeveel de Rode Duivels echt verdienen

Zoveel per overwinning: dit is hoeveel de Rode Duivels echt verdienen

17:40
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/09: Patris - Donnarumma - Prunier - Pflücke - Lukebakio - Leoni

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/09: Patris - Donnarumma - Prunier - Pflücke - Lukebakio - Leoni

17:20
STVV maakt mooie winst: 'Louis Patris trekt voor dit bedrag naar Union SG'

STVV maakt mooie winst: 'Louis Patris trekt voor dit bedrag naar Union SG'

17:20
6
Straks drie Club-spelers naast De Cuyper bij de Rode Duivels? "Kan alleen maar een voordeel zijn"

Straks drie Club-spelers naast De Cuyper bij de Rode Duivels? "Kan alleen maar een voordeel zijn"

17:00
Anderlecht in crisis: opvallend voorstel aan Romelu Lukaku

Anderlecht in crisis: opvallend voorstel aan Romelu Lukaku

16:30
11
OFFICIEEL: Beerschot neemt afscheid van overbodige aanvaller

OFFICIEEL: Beerschot neemt afscheid van overbodige aanvaller

11:20
2
Gewezen Club-icoon Englebert windt er geen doekjes om: "Nog minstens één versterking"

Gewezen Club-icoon Englebert windt er geen doekjes om: "Nog minstens één versterking"

15:45
Marc Wilmots doorbreekt de stilte en komt met uitleg over ontslag van Mircea Rednic

Marc Wilmots doorbreekt de stilte en komt met uitleg over ontslag van Mircea Rednic

16:00
1
Dolle transfersoap rond Dolberg: onderhandelingen verlopen moeilijk, Ajax kijkt al naar alternatieven

Dolle transfersoap rond Dolberg: onderhandelingen verlopen moeilijk, Ajax kijkt al naar alternatieven

15:30
11
Weer geen Christian Benteke bij de Rode Duivels: Philippe Albert geeft zijn duidelijke mening

Weer geen Christian Benteke bij de Rode Duivels: Philippe Albert geeft zijn duidelijke mening

15:00
Aanstaande vertrek Dolberg bezorgt ook Hasi hoofdpijn: hoe moet hij dit oplossen?

Aanstaande vertrek Dolberg bezorgt ook Hasi hoofdpijn: hoe moet hij dit oplossen?

14:40
5
Adriano Bertaccini is geopereerd: dit is hoelang hij nu echt afwezig zal zijn bij Anderlecht

Adriano Bertaccini is geopereerd: dit is hoelang hij nu echt afwezig zal zijn bij Anderlecht

14:20
10
Jérémy Doku komt met woorden die alle Rode Duivels-fans graag zullen horen

Jérémy Doku komt met woorden die alle Rode Duivels-fans graag zullen horen

14:00
Antwerp kan nog eens tientallen miljoenen vangen: vertrekt Doumbia alsnog?

Antwerp kan nog eens tientallen miljoenen vangen: vertrekt Doumbia alsnog?

13:30
24
DONE DEAL: Belgisch jeugdinternational maakt na jaartje bij OH Leuven nu transfer naar Portugal

DONE DEAL: Belgisch jeugdinternational maakt na jaartje bij OH Leuven nu transfer naar Portugal

13:15
KRC Genk heeft vervanger voor Tolu helemaal beet: "Fans gelukkig maken met mijn passie op het veld"

KRC Genk heeft vervanger voor Tolu helemaal beet: "Fans gelukkig maken met mijn passie op het veld"

13:00
1
OFFICIEEL: Gianluigi Donnarumma heeft na lange weken zijn toptransfer eindelijk beet

OFFICIEEL: Gianluigi Donnarumma heeft na lange weken zijn toptransfer eindelijk beet

12:40
2
OFFICIEEL: Eupen helpt Charleroi een handje en heeft nieuwe aanvaller beet

OFFICIEEL: Eupen helpt Charleroi een handje en heeft nieuwe aanvaller beet

12:20
"Beetje Pfaff naar Bayern München": Joos en Odoi spreken zich uit over transfer van Senne Lammens naar Manchester United

"Beetje Pfaff naar Bayern München": Joos en Odoi spreken zich uit over transfer van Senne Lammens naar Manchester United

12:00
9
Marc Coucke (weer) aan zet in schaakspel dat nu al zeven jaar duurt: hij zal zelf de touwtjes in handen moeten nemen Analyse

Marc Coucke (weer) aan zet in schaakspel dat nu al zeven jaar duurt: hij zal zelf de touwtjes in handen moeten nemen

11:40
24
'Charleroi rondt twee transfers af en gaat shoppen bij KV Mechelen'

'Charleroi rondt twee transfers af en gaat shoppen bij KV Mechelen'

11:00
14
Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over crisis bij Anderlecht en richt zich tot Marc Coucke: "Waarom moet hij dat doen?"

Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over crisis bij Anderlecht en richt zich tot Marc Coucke: "Waarom moet hij dat doen?"

10:30
17
Supportersgroepen van Club Brugge grijpen in met boycot: "Een nieuw dieptepunt"

Supportersgroepen van Club Brugge grijpen in met boycot: "Een nieuw dieptepunt"

10:00
28
Dit zijn de eerste woorden van Senne Lammens als Manchester United-doelman

Dit zijn de eerste woorden van Senne Lammens als Manchester United-doelman

09:30
6
Nieuwe wending rond Lazare Amani: Union SG heeft oplossing gevonden

Nieuwe wending rond Lazare Amani: Union SG heeft oplossing gevonden

09:00
'Persoonlijk akkoord bereikt: Kasper Dolberg verlaat Anderlecht'

'Persoonlijk akkoord bereikt: Kasper Dolberg verlaat Anderlecht'

08:42
19
OFFICIEEL: Vincent Kompany haalt met Bayern München nieuwe spits bij Chelsea

OFFICIEEL: Vincent Kompany haalt met Bayern München nieuwe spits bij Chelsea

08:30
OFFICIEEL: Rode Duivel Dodi Lukebakio trekt naar SL Benfica, dit zijn de details

OFFICIEEL: Rode Duivel Dodi Lukebakio trekt naar SL Benfica, dit zijn de details

08:00
OFFICIEEL: Cercle Brugge heeft nieuwe spits van 6 miljoen euro beet

OFFICIEEL: Cercle Brugge heeft nieuwe spits van 6 miljoen euro beet

07:42
2
Théo Leoni verlaat Anderlecht na 14 jaar, met behulp van Karel Geraerts: "Ik trek naar een legendarische club"

Théo Leoni verlaat Anderlecht na 14 jaar, met behulp van Karel Geraerts: "Ik trek naar een legendarische club"

07:20
3
Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over uitspraken Ivan Leko en zegt wat hij zou gedaan hebben bij Gent

Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over uitspraken Ivan Leko en zegt wat hij zou gedaan hebben bij Gent

07:00
1
"Alle frustratie van de voorbije twee jaar kwam eruit": Westerlo-middenvelder straalt na eerste profdoelpunt

"Alle frustratie van de voorbije twee jaar kwam eruit": Westerlo-middenvelder straalt na eerste profdoelpunt

06:30
OFFICIEEL: Smaakmaker verlaat Jupiler Pro League voor avontuur bij Watford

OFFICIEEL: Smaakmaker verlaat Jupiler Pro League voor avontuur bij Watford

06:00

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 4
KV Kortrijk KV Kortrijk 2-0 Francs Borains Francs Borains
SK Beveren SK Beveren 3-0 KAA Gent KAA Gent
K Beerschot VA K Beerschot VA 1-0 Lierse SK Lierse SK
Seraing Seraing 3-1 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Luik FC Luik FC 0-2 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Eupen Eupen 1-0 RSCA Futures RSCA Futures
Lommel SK Lommel SK 3-1 KSC Lokeren KSC Lokeren
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 1-2 Jong Genk Jong Genk

Nieuwste reacties

reds1880 reds1880 over Antwerp kan nog eens tientallen miljoenen vangen: vertrekt Doumbia alsnog? Dirk1897 Dirk1897 over STVV maakt mooie winst: 'Louis Patris trekt voor dit bedrag naar Union SG' Snoek Snoek over 'Anderlecht wil opvolger Dolberg (die ooit bijna bij Club Brugge) zat ophalen bij ... Vincent Kompany' Nero Nero over Ajax en Anderlecht botsen: paars-wit neemt heel duidelijk standpunt in over Dolberg Frosties Frosties over Dolle transfersoap rond Dolberg: onderhandelingen verlopen moeilijk, Ajax kijkt al naar alternatieven Test12 Test12 over Anderlecht in crisis: opvallend voorstel aan Romelu Lukaku Den Lou 2.0 Den Lou 2.0 over Adriano Bertaccini is geopereerd: dit is hoelang hij nu echt afwezig zal zijn bij Anderlecht Jef Blaaskop Jef Blaaskop over "Beetje Pfaff naar Bayern München": Joos en Odoi spreken zich uit over transfer van Senne Lammens naar Manchester United Geert66 Geert66 over Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over crisis bij Anderlecht en richt zich tot Marc Coucke: "Waarom moet hij dat doen?" Jacques1963. Jacques1963. over Marc Coucke (weer) aan zet in schaakspel dat nu al zeven jaar duurt: de grote terugkeer van Michael Verschueren? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved