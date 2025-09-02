De droom van 'een eersteklasser': de belangrijkste ronde van de Croky Cup op een rijtje

In de Croky Cup komen we nu echt wel in de zone van de waarheid. Dit weekend spelen 32 ploegen tegen elkaar voor 16 tickets voor de zestiende finales. En dus ook (vooral) voor een duel tegen een eersteklasser. Alle teams willen er dan ook nog eens extra voor gaan.

In de zesde ronde van de Croky Cup komen ook de ploegen uit de Challenger Pro League erbij. Zij zijn in al hun duels in principe de favoriet en spelen in de regel ook op verplaatsing.

Al zijn er al wedstrijden omgedraaid ondertussen. Dat is het geval als de amateurclub in kwestie de wedstrijd niet kan of wil hosten en dus de wedstrijd laat verplaatsen.

Met Borsbeke zit er dit seizoen zeer opvallend nog een ploeg uit de provinciale reeks van Oost-Vlaanderen in het toernooi. Kunnen zij tegen KAS Eupen voor de ultieme stunt zorgen?

Welke amateurclubs komen met de grootste stunt?

Beerschot neemt het op tegen Virton, Lokeren neemt het op tegen Belisia Bilzen, Lierse tegen Merelbeke, Kortrijk tegen Londerzeel (in eigen huis) en Patro Eisden Maasmechelen tegen Oudenaarde. Zo zijn er heel wat interessante duels te noteren.

Maar voor andere ploegen kan de droom waarheid worden. Heist is als club uit tweede amateur favoriet tegen Arquet, Termien is dat ook tegen Jong Lede en ook Wetteren droomt van een eersteklasser op bezoek bij Tubeke.

Naar welke match kijkt u het meest uit? Laat het ons weten in de reacties!

De wedstrijden van de zesde ronde van de Croky Cup op een rijtje:

K.SK. Heist (D2 VV) - R. Arquet F.C. (D3 ACFF)

Re. Un. Tubize-Braine-Le-Comte (D1 ACFF) - RFC Wetteren (D2 VV)

K.V.C. Jong Lede (D3 VV) - Eendracht Termien (D2 VV)

R. Excelsior Virton (D1 ACFF) - Beerschot V.A. (II)

Belisia Bilzen SV (D1 VV) - KSC Lokeren-Temse (II)

K.F.C. Dessel Sport (D1 VV) - Racing White Daring Molenbeek (II)

R. Knokke F.C. (D1 VV) - Lommel SK (II)

K.F.C. Houtvenne (D1 VV) - FC Seraing (II)

R.C.S. Brainois (D2 ACFF) - R. Olympic Club Charleroi (II)

K.S.V. Oudenaarde (D2 VV) - K. Patro Eisden Maasmechelen (II)

K.V.C. de Toek. Borsbeke (OVl-1) - KAS Eupen (II)

Hoogstraten V.V. (D1 VV) - K.V.R.S. Waasland-SK Beveren (II)

V.K. Ninove (D1 VV) - Francs Borains (II)

K.F.C. Merelbeke (D1 VV) - Koninklijke Lierse Sportkring (II)

K. Londerzeel S.K. (D2 VV) - K.V. Kortrijk (II)

Football Club Gullegem (D2 VV) - R.F.C. de Liège (II)