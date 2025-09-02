Marc Wilmots doet uitspraken die Standard-fans graag zullen horen

Na slechts vijf competitiewedstrijden werd Mircea Rednic ontslagen als coach van Standard. De Luikse club heeft besloten om Vincent Euvrard aan te stellen als nieuwe T1. Marc Wilmots sprak erover bij La Tribune.

"Met Mircea had het kunnen werken, maar het is om meerdere redenen niet gelukt", benadrukt de sportief directeur bij RTBF in het programma La Tribune, dat zijn 20-jarig bestaan vierde.

Marc Wilmots is al tevreden over de eerste stappen van Vincent Euvrard: "Dus we zijn overgestapt naar Vincent. Wat me beviel, was zijn eerste boodschap aan de spelers, zijn manier van communiceren in het Frans, Nederlands of Engels en de overtuiging die hij toont over het spel dat hij wil spelen."



"Hij heeft al een tactische impact op het veld, zijn ideeën zijn er, duidelijk. We gaan vooruit. We hebben een langetermijnvisie om deze club opnieuw op te bouwen", benadrukt Wilmots. Iets wat de fans graag zullen horen.

Vincent Euvrard begon zijn avontuur op de bank bij Luik met een nederlaag tegen OH Leuven. De Rouches slaagden er niet in punten mee te nemen vanuit het King Power at Den Dreef Stadion. Het enige doelpunt van de wedstrijd was een eigen doelpunt van Daan Dierckx in de 65e minuut.

De nieuwe trainer van de Rouches had echter niet veel tijd om zich voor te bereiden op deze wedstrijd. Met de aanstaande interlandbreak krijgt hij nu de gelegenheid om zich goed voor te bereiden op de volgende wedstrijd van Standard. Dat zal zijn tegen KV Mechelen op vrijdag 12 september.