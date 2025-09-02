Marc Wilmots doet uitspraken die Standard-fans graag zullen horen

Marc Wilmots doet uitspraken die Standard-fans graag zullen horen
Word fan van Standard! 2495

Na slechts vijf competitiewedstrijden werd Mircea Rednic ontslagen als coach van Standard. De Luikse club heeft besloten om Vincent Euvrard aan te stellen als nieuwe T1. Marc Wilmots sprak erover bij La Tribune.

"Met Mircea had het kunnen werken, maar het is om meerdere redenen niet gelukt", benadrukt de sportief directeur bij RTBF in het programma La Tribune, dat zijn 20-jarig bestaan vierde.

Marc Wilmots is al tevreden over de eerste stappen van Vincent Euvrard: "Dus we zijn overgestapt naar Vincent. Wat me beviel, was zijn eerste boodschap aan de spelers, zijn manier van communiceren in het Frans, Nederlands of Engels en de overtuiging die hij toont over het spel dat hij wil spelen."

Lees ook... Marc Wilmots doorbreekt de stilte en komt met uitleg over ontslag van Mircea Rednic

"Hij heeft al een tactische impact op het veld, zijn ideeën zijn er, duidelijk. We gaan vooruit. We hebben een langetermijnvisie om deze club opnieuw op te bouwen", benadrukt Wilmots. Iets wat de fans graag zullen horen.

Vincent Euvrard begon zijn avontuur op de bank bij Luik met een nederlaag tegen OH Leuven. De Rouches slaagden er niet in punten mee te nemen vanuit het King Power at Den Dreef Stadion. Het enige doelpunt van de wedstrijd was een eigen doelpunt van Daan Dierckx in de 65e minuut.

De nieuwe trainer van de Rouches had echter niet veel tijd om zich voor te bereiden op deze wedstrijd. Met de aanstaande interlandbreak krijgt hij nu de gelegenheid om zich goed voor te bereiden op de volgende wedstrijd van Standard. Dat zal zijn tegen KV Mechelen op vrijdag 12 september.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
Mircea Rednic
Vincent Euvrard
Marc Wilmots

Meer nieuws

Marc Wilmots doorbreekt de stilte en komt met uitleg over ontslag van Mircea Rednic

Marc Wilmots doorbreekt de stilte en komt met uitleg over ontslag van Mircea Rednic

16:00
1
Ajax en Anderlecht botsen: paars-wit neemt heel duidelijk standpunt in over Dolberg

Ajax en Anderlecht botsen: paars-wit neemt heel duidelijk standpunt in over Dolberg

18:20
1
'Na Standard klopt nu ook Mechelen aan voor jongeling van Beveren': middenvelder duidelijk over ambities

'Na Standard klopt nu ook Mechelen aan voor jongeling van Beveren': middenvelder duidelijk over ambities

17:31
2
Zoveel per overwinning: dit is hoeveel de Rode Duivels echt verdienen

Zoveel per overwinning: dit is hoeveel de Rode Duivels echt verdienen

17:40
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/09: Patris - Donnarumma - Prunier - Pflücke - Lukebakio - Leoni

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/09: Patris - Donnarumma - Prunier - Pflücke - Lukebakio - Leoni

17:20
STVV maakt mooie winst: 'Louis Patris trekt voor dit bedrag naar Union SG'

STVV maakt mooie winst: 'Louis Patris trekt voor dit bedrag naar Union SG'

17:20
6
Straks drie Club-spelers naast De Cuyper bij de Rode Duivels? "Kan alleen maar een voordeel zijn"

Straks drie Club-spelers naast De Cuyper bij de Rode Duivels? "Kan alleen maar een voordeel zijn"

17:00
Anderlecht in crisis: opvallend voorstel aan Romelu Lukaku

Anderlecht in crisis: opvallend voorstel aan Romelu Lukaku

16:30
11
De droom van 'een eersteklasser': de belangrijkste ronde van de Croky Cup op een rijtje

De droom van 'een eersteklasser': de belangrijkste ronde van de Croky Cup op een rijtje

16:50
Dolle transfersoap rond Dolberg: onderhandelingen verlopen moeilijk, Ajax kijkt al naar alternatieven

Dolle transfersoap rond Dolberg: onderhandelingen verlopen moeilijk, Ajax kijkt al naar alternatieven

15:30
11
Gewezen Club-icoon Englebert windt er geen doekjes om: "Nog minstens één versterking"

Gewezen Club-icoon Englebert windt er geen doekjes om: "Nog minstens één versterking"

15:45
Aanstaande vertrek Dolberg bezorgt ook Hasi hoofdpijn: hoe moet hij dit oplossen?

Aanstaande vertrek Dolberg bezorgt ook Hasi hoofdpijn: hoe moet hij dit oplossen?

14:40
5
Adriano Bertaccini is geopereerd: dit is hoelang hij nu echt afwezig zal zijn bij Anderlecht

Adriano Bertaccini is geopereerd: dit is hoelang hij nu echt afwezig zal zijn bij Anderlecht

14:20
10
Weer geen Christian Benteke bij de Rode Duivels: Philippe Albert geeft zijn duidelijke mening

Weer geen Christian Benteke bij de Rode Duivels: Philippe Albert geeft zijn duidelijke mening

15:00
Antwerp kan nog eens tientallen miljoenen vangen: vertrekt Doumbia alsnog?

Antwerp kan nog eens tientallen miljoenen vangen: vertrekt Doumbia alsnog?

13:30
25
Jérémy Doku komt met woorden die alle Rode Duivels-fans graag zullen horen

Jérémy Doku komt met woorden die alle Rode Duivels-fans graag zullen horen

14:00
KRC Genk heeft vervanger voor Tolu helemaal beet: "Fans gelukkig maken met mijn passie op het veld"

KRC Genk heeft vervanger voor Tolu helemaal beet: "Fans gelukkig maken met mijn passie op het veld"

13:00
1
DONE DEAL: Belgisch jeugdinternational maakt na jaartje bij OH Leuven nu transfer naar Portugal

DONE DEAL: Belgisch jeugdinternational maakt na jaartje bij OH Leuven nu transfer naar Portugal

13:15
OFFICIEEL: Eupen helpt Charleroi een handje en heeft nieuwe aanvaller beet

OFFICIEEL: Eupen helpt Charleroi een handje en heeft nieuwe aanvaller beet

12:20
Marc Coucke (weer) aan zet in schaakspel dat nu al zeven jaar duurt: hij zal zelf de touwtjes in handen moeten nemen Analyse

Marc Coucke (weer) aan zet in schaakspel dat nu al zeven jaar duurt: hij zal zelf de touwtjes in handen moeten nemen

11:40
24
OFFICIEEL: Gianluigi Donnarumma heeft na lange weken zijn toptransfer eindelijk beet

OFFICIEEL: Gianluigi Donnarumma heeft na lange weken zijn toptransfer eindelijk beet

12:40
2
"Beetje Pfaff naar Bayern München": Joos en Odoi spreken zich uit over transfer van Senne Lammens naar Manchester United

"Beetje Pfaff naar Bayern München": Joos en Odoi spreken zich uit over transfer van Senne Lammens naar Manchester United

12:00
9
'Charleroi rondt twee transfers af en gaat shoppen bij KV Mechelen'

'Charleroi rondt twee transfers af en gaat shoppen bij KV Mechelen'

11:00
14
Nieuwe wending rond Lazare Amani: Union SG heeft oplossing gevonden

Nieuwe wending rond Lazare Amani: Union SG heeft oplossing gevonden

09:00
Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over crisis bij Anderlecht en richt zich tot Marc Coucke: "Waarom moet hij dat doen?"

Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over crisis bij Anderlecht en richt zich tot Marc Coucke: "Waarom moet hij dat doen?"

10:30
17
OFFICIEEL: Beerschot neemt afscheid van overbodige aanvaller

OFFICIEEL: Beerschot neemt afscheid van overbodige aanvaller

11:20
2
Supportersgroepen van Club Brugge grijpen in met boycot: "Een nieuw dieptepunt"

Supportersgroepen van Club Brugge grijpen in met boycot: "Een nieuw dieptepunt"

10:00
28
Dit zijn de eerste woorden van Senne Lammens als Manchester United-doelman

Dit zijn de eerste woorden van Senne Lammens als Manchester United-doelman

09:30
6
'Persoonlijk akkoord bereikt: Kasper Dolberg verlaat Anderlecht'

'Persoonlijk akkoord bereikt: Kasper Dolberg verlaat Anderlecht'

08:42
19
OFFICIEEL: Vincent Kompany haalt met Bayern München nieuwe spits bij Chelsea

OFFICIEEL: Vincent Kompany haalt met Bayern München nieuwe spits bij Chelsea

08:30
OFFICIEEL: Cercle Brugge heeft nieuwe spits van 6 miljoen euro beet

OFFICIEEL: Cercle Brugge heeft nieuwe spits van 6 miljoen euro beet

07:42
2
OFFICIEEL: Rode Duivel Dodi Lukebakio trekt naar SL Benfica, dit zijn de details

OFFICIEEL: Rode Duivel Dodi Lukebakio trekt naar SL Benfica, dit zijn de details

08:00
Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over uitspraken Ivan Leko en zegt wat hij zou gedaan hebben bij Gent

Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over uitspraken Ivan Leko en zegt wat hij zou gedaan hebben bij Gent

07:00
1
"Alle frustratie van de voorbije twee jaar kwam eruit": Westerlo-middenvelder straalt na eerste profdoelpunt

"Alle frustratie van de voorbije twee jaar kwam eruit": Westerlo-middenvelder straalt na eerste profdoelpunt

06:30
Théo Leoni verlaat Anderlecht na 14 jaar, met behulp van Karel Geraerts: "Ik trek naar een legendarische club"

Théo Leoni verlaat Anderlecht na 14 jaar, met behulp van Karel Geraerts: "Ik trek naar een legendarische club"

07:20
3
OFFICIEEL: Smaakmaker verlaat Jupiler Pro League voor avontuur bij Watford

OFFICIEEL: Smaakmaker verlaat Jupiler Pro League voor avontuur bij Watford

06:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 3-2 La Louvière La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 1-1 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 1-0 Standard Standard
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

reds1880 reds1880 over Antwerp kan nog eens tientallen miljoenen vangen: vertrekt Doumbia alsnog? Dirk1897 Dirk1897 over STVV maakt mooie winst: 'Louis Patris trekt voor dit bedrag naar Union SG' Snoek Snoek over 'Anderlecht wil opvolger Dolberg (die ooit bijna bij Club Brugge) zat ophalen bij ... Vincent Kompany' Nero Nero over Ajax en Anderlecht botsen: paars-wit neemt heel duidelijk standpunt in over Dolberg Frosties Frosties over Dolle transfersoap rond Dolberg: onderhandelingen verlopen moeilijk, Ajax kijkt al naar alternatieven Test12 Test12 over Anderlecht in crisis: opvallend voorstel aan Romelu Lukaku Den Lou 2.0 Den Lou 2.0 over Adriano Bertaccini is geopereerd: dit is hoelang hij nu echt afwezig zal zijn bij Anderlecht Jef Blaaskop Jef Blaaskop over "Beetje Pfaff naar Bayern München": Joos en Odoi spreken zich uit over transfer van Senne Lammens naar Manchester United Geert66 Geert66 over Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over crisis bij Anderlecht en richt zich tot Marc Coucke: "Waarom moet hij dat doen?" Jacques1963. Jacques1963. over Marc Coucke (weer) aan zet in schaakspel dat nu al zeven jaar duurt: de grote terugkeer van Michael Verschueren? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved