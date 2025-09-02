'OH Leuven wil versterking ophalen bij ... Union SG'

OH Leuven is met wisselende resultaten begonnen aan het seizoen. Ondertussen staan ze met 7 op 18 wel al opnieuw tussen de mensen, maar er moet toch nog wat kwaliteit bijkomen om een mooi seizoen te gaan draaien.

De vrouwen van OH Leuven speelden de voorbije week in de Champions League, voor de mannen is dat nog nooit gelukt. Op termijn was Europees voetbal wel een doel, maar het bouwen verloopt in stapjes.

OH Leuven wil zich nog flink versterken

Dit seizoen zijn ze onder nieuwe coach David Hubert met 7 op 18 aan het seizoen begonnen. Om nog wat extra kwaliteit in huis te halen, zijn ze nu ook gaan aankloppen bij Union SG.

Henok Teklab staat namelijk op de radar van OH Leuven. Dat laat La Dernière Heure alvast weten op dinsdagnamiddag. Teklab kwam in de zomer van 2023 naar Union, maar komt ondertussen niet meer in de plannen voor.

Onderhandelingen gaande tussen Union SG en OH Leuven

Hij zat op de bank tegen Club Brugge in de Belgische Supercup en vervolgens tegen Antwerp in de competitie, maar werd vervolgens vanwege een blessure uit de kern gehaald.

Aan het begin van vorig seizoen liep Teklab een zware blessure op, waarbij hij zijn kuitbeen brak. Momenteel zijn er onderhandelingen gaande tussen OHL en Union over een mogelijke transfer.