Zoveel per overwinning: dit is hoeveel de Rode Duivels echt verdienen

De Rode Duivels bereiden zich in Tubeke voor op Liechtenstein en Kazachstan. Intussen raakte bekend hoeveel vergoedingen ze krijgen: 200 euro per dag en 6.500 euro bruto per overwinning.

De Rode Duivels zitten momenteel in Tubeke om zich klaar te maken voor de twee WK-kwalificatiewedstrijden van deze week. Eerst wordt er tegen Liechtenstein gespeeld, nadien in Brussel tegen Kazachstan.

Spelers van de nationale ploeg krijgen ook een vergoeding voor hun inspanningen. Een insider onthulde om welke bedragen dit gaat bij de HLN Voetbalpodcast.

"Elke Duivel krijgt tijdens een interlandperiode sowieso een dagvergoeding van 200 euro bruto. Een overwinning in een WK-kwalificatiewedstrijd levert 6.500 euro bruto extra op, een gelijkspel 2.000 euro", onthulde de insider.

Toby Alderweireld vertelt dat spelers vroeger meer kregen. "Ik weet wel dat de bedragen ooit hoger hebben gelegen, maar wij hebben als spelers toen ingestemd met een verlaging zodat de bond met dat geld andere dingen zou kunnen doen."

"De bond leed op dat moment verlies, daar werden wij als spelers ook niet vrolijk van. De bond heeft hard gewerkt aan het complex dat nu in Tubize staat, maar als spelers hebben wij daar op die manier toch ook ons steentje aan bijgedragen", besluit hij.

