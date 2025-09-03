75 doelpunten, 17 miljoen euro: waarom verkoopt RSC Anderlecht zo slecht?

17 miljoen euro. Dat is het bedrag waarvoor Sporting Anderlecht Anders Dreyer en Kasper Dolberg heeft verkocht, zijn twee recente topscorers. Een bedrag ver onder hun sportieve waarde, waardoor het lijkt alsof paars-wit gedwongen werd om hun sterspelers te verhandelen.

Olivier Renard heeft niet alle waarnemers weten te overtuigen tijdens zijn eerste zomerse transferperiode aan het hoofd van Sporting Anderlecht. De sportief directeur van paars-wit heeft met name voor 16 miljoen euro spelers aangetrokken die nog geen echte meerwaarde hebben gebracht.

Cédric Hatenboer en Mihajlo Cvetkovic spelen nog steeds bij de RSCA Futures, de bijdrage van Enric Llansana en Nathan Saliba is beperkt. Ilay Camara werd voor 4,5 miljoen euro bij Standard gerekruteerd, maar is geblesseerd, net als Adriano Bertaccini en Zoumana Keita.



Lees ook... OFFICIEEL: Dolberg verlaat Anderlecht en gaat opnieuw voor Ajax voetballen

Is Olivier Renard een goede verkoper?

Wat betreft vertrekkende spelers werd verwacht dat Renard zijn reputatie als goede verkoper, zoals bij Standard met bijvoorbeeld Moussa Djenepo die voor meer dan 15 miljoen euro aan Southampton werd verkocht, zou waarmaken. Maar minder dan een week voor het einde van de transferperiode in België, heeft de sportief directeur van RSCA enigszins teleurgesteld.

Ten eerste moest er tot het einde van de transferperiode gewacht worden om afscheid te nemen van Kasper Dolberg, die vertrok naar Ajax Amsterdam voor tien miljoen euro plus bonussen. Een vergelijkbare prijs als die van Matija Frigan, die Westerlo verliet voor Parma voor negen miljoen euro. De Deen, met 44 doelpunten en 7 assists in 96 optredens, was echter duidelijk de beste doelpuntenmaker van de Brusselaars.

Maar Olivier Renard moest uit noodzaak verkopen. Theo Leoni bracht slechts 600.000 euro op voor de club, Mario Stroeykens en Yari Verschaeren zijn er nog steeds, en er moest geld terugkomen in de kas om mogelijk nog te kunnen bewegen in de laatste dagen van de transferperiode. De tijd drong, en Anderlecht kon niet meedoen aan het biedingsspel, zoals ze hadden moeten doen om het maximale uit hun beste doelpuntenmaker te halen.

Anderlecht heeft zijn laatste twee beste doelpuntenmakers verkocht voor een koopje

Tien miljoen euro voor Dolberg is minstens het dubbele van wat de Mauves hebben ontvangen voor Anders Dreyer, de andere recent meest beslissende speler van Anderlecht, die 31 doelpunten en 23 assists had in 87 optredens, voordat hij werd verkocht aan San Diego voor 5,5 miljoen euro. In de MLS doet hij het goed en heeft hij 14 doelpunten gescoord en 16 assists gegeven in 29 optredens dit seizoen.

Als een zeer goede verkoper, heeft Olivier Renard dus de laatste twee beste doelpuntenmakers van Anderlecht verkocht voor iets meer dan 15 miljoen euro, 17 miljoen euro inclusief bonussen.

In de afgelopen jaren hebben Zinho Vanheusden, Ezechiel Banzuzi, Krépin Diatta, Roman Yaremchuk, Christopher Bonsu Baah en Albert Sambi Lokonga België verlaten voor ongeveer 17 miljoen euro. Olivier Renard heeft dus zijn twee beste doelpuntenmakers niet zo goed verkocht, en de genoemde 6,5 miljoen euro voor Mario Stroeykens verbeteren die statistiek niet. Zijn ze te vriendelijk in de onderhandelingen?