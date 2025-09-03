'Antwerp meteen de markt op met vele inkomende miljoenen: dit staat op de verlanglijst'

Antwerp heeft de voorbije dagen nog flink wat geld mogen incasseren voor Lammens en Doumbia. Daarmee moet Marc Overmars de komende week nog een paar nieuwe spelers proberen te vinden.

Bij Royal Antwerp FC lag de focus deze zomer op goed verkopen. Met meer dan twintig miljoen euro voor Senne Lammens en bijna hetzelfde voor Doumbia richting Al-Ittihad hebben ze goed geboerd op Den Bosuil.

Balikwisha, Lammens en Doumbia leverden zo'n 45 miljoen euro op voor Antwerp

Ook Balikwisha leverde deze mercato al zo'n vijf miljoen euro op. En daarmee is er alles samen wel héél wat geld vrijgekomen.

Geld waarmee Marc Overmars nu alsnog wel wat mag doen, nadat het eerder hier en daar klonk dat er geen transfers mochten komen aan inkomende zijde.

Wie gaat Marc Overmars in huis halen voort Royal Antwerp FC?

Volgens Het Laatste Nieuws is Antwerp nog op zoek naar een vervanger voor Doumbia, terwijl er ook een spits op het verlanglijstje staat. Op die manier willen ze bij The Great Old alsnog zo competitief mogelijk zijn richting de Champions' Play-offs.

De transfermarkt in België is nog open tot maandag 8 september middernacht. Marc Overmars heeft dus nog een kleine week om een paar leuke profielen in huis te halen.