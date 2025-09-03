'Antwerp meteen de markt op met vele inkomende miljoenen: dit staat op de verlanglijst'

'Antwerp meteen de markt op met vele inkomende miljoenen: dit staat op de verlanglijst'
Antwerp heeft de voorbije dagen nog flink wat geld mogen incasseren voor Lammens en Doumbia. Daarmee moet Marc Overmars de komende week nog een paar nieuwe spelers proberen te vinden.

Bij Royal Antwerp FC lag de focus deze zomer op goed verkopen. Met meer dan twintig miljoen euro voor Senne Lammens en bijna hetzelfde voor Doumbia richting Al-Ittihad hebben ze goed geboerd op Den Bosuil.

Balikwisha, Lammens en Doumbia leverden zo'n 45 miljoen euro op voor Antwerp

Ook Balikwisha leverde deze mercato al zo'n vijf miljoen euro op. En daarmee is er alles samen wel héél wat geld vrijgekomen.

Geld waarmee Marc Overmars nu alsnog wel wat mag doen, nadat het eerder hier en daar klonk dat er geen transfers mochten komen aan inkomende zijde.

Wie gaat Marc Overmars in huis halen voort Royal Antwerp FC?

Volgens Het Laatste Nieuws is Antwerp nog op zoek naar een vervanger voor Doumbia, terwijl er ook een spits op het verlanglijstje staat. Op die manier willen ze bij The Great Old alsnog zo competitief mogelijk zijn richting de Champions' Play-offs.

De transfermarkt in België is nog open tot maandag 8 september middernacht. Marc Overmars heeft dus nog een kleine week om een paar leuke profielen in huis te halen. 

Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Antwerp

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 3-2 La Louvière La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 1-1 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 1-0 Standard Standard
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

YoniVL YoniVL over 'Antwerp meteen de markt op met vele inkomende miljoenen: dit staat op de verlanglijst' LordJozef LordJozef over Maar liefst 115 miljoen euro over twee seizoenen tijd... De masterclass verkopen van Marc Overmars Birger J. Birger J. over Sam Kerkhofs over ontslag Vandenhaute bij Anderlecht: "Dat doe je niet een uur voor een match" Maneblussertje Maneblussertje over OFFICIEEL: Sporting Charleroi haalt middenvelder bij KV Mechelen Birger J. Birger J. over Zo verwachten we de stemming bij paars-witte Raad van Bestuur: 'Er is géén zekerheid dat Vandenhaute wordt afgezet' FCBalto FCBalto over Doumbia vertrekt naar Saoedi-Arabië: 'Antwerp incasseert miljoenen voor middenvelder' Panzer Panzer over Anderlecht en Ajax hebben een akkoord over Kasper Dolberg: 'Deense aanvaller levert paars-wit uiteindelijk toch meer op' Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Club Brugge blijft de lat hoger leggen: wie houdt hen nog tegen? TRIKKE TRIKKE over 'Nog stevige solden bij Anderlecht? Zes spelers kunnen/mogen vertrekken' André Coenen André Coenen over Marc Wilmots doet uitspraken die Standard-fans graag zullen horen Kantine
