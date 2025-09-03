Challenger Pro League-kalender is bekend: Zwaar programma voor KV Kortrijk, Wase derby op speeldag 6

Challenger Pro League-kalender is bekend: Zwaar programma voor KV Kortrijk, Wase derby op speeldag 6
Foto: © photonews

De Pro League heeft de kalender voor de komende maanden in de Jupiler en Challenger Pro League bekendgemaakt. In onze tweede klasse is het vooral uitkijken naar de eerste clash tussen de twee huidige leiders.

Tot en met speeldag vijf wisten de ploegen in de Challenger Pro League tegen wie ze gingen spelen. Maar voor de rest van de kalender te kennen, moesten ze nog even geduld hebben. En dat geduld wordt nu beloond.

Want de Pro League heeft de kalender bekendgemaakt tot en met speeldag 19. De komende weken is het onder meer uitkijken naar de Wase derby tussen SK Beveren en Lokeren. Die zal doorgaan op speeldag 6. Op zondag 21 september speelt Beveren gastheer voor de buren uit Lokeren.

Lees ook... De droom van 'een eersteklasser': de belangrijkste ronde van de Croky Cup op een rijtje

Zwaar programma voor KV Kortrijk

Verder wordt het voor die andere leider, KV Kortrijk, een pittige herfstperiode. Op speeldag 7 maakt het de verplaatsing naar RWDM Brussels, daarna ontvangt het KAS Eupen (dat prima aan het seizoen begon), alvorens het de verplaatsing maakt naar Beveren.

Beerschot speelt zijn volgende thuiswedstrijd op zaterdag 20 september tegen Francs Borains. Olympic Charleroi is het eerste team dat rust krijgt vanaf speeldag zes. Elk weekend is één team vrij doordat er dit seizoen in de Challenger Pro League zeventien teams deelnemen.

Als u de rest van de kalender wil bekijken, dan kan dat hier. Ook in de Jupiler Pro League is het schema van de volgende speeldagen bekendgemaakt. Dat kan u hier terugvinden.

2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Lierse SK
Sporting Lokeren

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 4
KV Kortrijk KV Kortrijk 2-0 Francs Borains Francs Borains
SK Beveren SK Beveren 3-0 KAA Gent KAA Gent
K Beerschot VA K Beerschot VA 1-0 Lierse SK Lierse SK
Seraing Seraing 3-1 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Luik FC Luik FC 0-2 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Eupen Eupen 1-0 RSCA Futures RSCA Futures
Lommel SK Lommel SK 3-1 KSC Lokeren KSC Lokeren
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 1-2 Jong Genk Jong Genk

Nieuwste reacties

YoniVL YoniVL over 'Antwerp meteen de markt op met vele inkomende miljoenen: dit staat op de verlanglijst' roodwit1880 roodwit1880 over Doumbia vertrekt naar Saoedi-Arabië: 'Antwerp incasseert miljoenen voor middenvelder' MALYNWA MALYNWA over OFFICIEEL: Sporting Charleroi haalt middenvelder bij KV Mechelen Negenduuzend Negenduuzend over Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over uitspraken Ivan Leko en zegt wat hij zou gedaan hebben bij Gent DenC DenC over Sam Kerkhofs over ontslag Vandenhaute bij Anderlecht: "Dat doe je niet een uur voor een match" See you Essevee See you Essevee over Zulte Waregem haalt ex-aanvaller van Juventus in huis Swakke25 Swakke25 over Filip Joos betrekt Antwerp, Gent en Standard in Anderlecht-debat: "Doodzonde voor Belgisch voetbal" Joske89 Joske89 over Oh nee! Genk ziet recordtransfer nog in het water vallen: Stuttgart en Genk spreken elkaar tegen dbr1609 dbr1609 over Supportersgroepen van Club Brugge grijpen in met boycot: "Een nieuw dieptepunt" Soloria Soloria over 75 doelpunten, 17 miljoen euro: waarom verkoopt RSC Anderlecht zo slecht? Kantine
