Challenger Pro League-kalender is bekend: Zwaar programma voor KV Kortrijk, Wase derby op speeldag 6

De Pro League heeft de kalender voor de komende maanden in de Jupiler en Challenger Pro League bekendgemaakt. In onze tweede klasse is het vooral uitkijken naar de eerste clash tussen de twee huidige leiders.

Tot en met speeldag vijf wisten de ploegen in de Challenger Pro League tegen wie ze gingen spelen. Maar voor de rest van de kalender te kennen, moesten ze nog even geduld hebben. En dat geduld wordt nu beloond.

Want de Pro League heeft de kalender bekendgemaakt tot en met speeldag 19. De komende weken is het onder meer uitkijken naar de Wase derby tussen SK Beveren en Lokeren. Die zal doorgaan op speeldag 6. Op zondag 21 september speelt Beveren gastheer voor de buren uit Lokeren.



Zwaar programma voor KV Kortrijk

Verder wordt het voor die andere leider, KV Kortrijk, een pittige herfstperiode. Op speeldag 7 maakt het de verplaatsing naar RWDM Brussels, daarna ontvangt het KAS Eupen (dat prima aan het seizoen begon), alvorens het de verplaatsing maakt naar Beveren.

Beerschot speelt zijn volgende thuiswedstrijd op zaterdag 20 september tegen Francs Borains. Olympic Charleroi is het eerste team dat rust krijgt vanaf speeldag zes. Elk weekend is één team vrij doordat er dit seizoen in de Challenger Pro League zeventien teams deelnemen.

Als u de rest van de kalender wil bekijken, dan kan dat hier. Ook in de Jupiler Pro League is het schema van de volgende speeldagen bekendgemaakt. Dat kan u hier terugvinden.