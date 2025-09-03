KAA Gent waarschuwt fans: "Straks anders voor een lege tribune"

Het gelijkspel tegen Club Brugge zorgde zondag voor een extatische sfeer in de Planet Group Arena, maar niet alles verliep volgens het boekje. Het bestuur van KAA Gent vreest nu dat de incidenten van die avond de club zwaar kunnen raken.

Tijdens de verhitte slotfase werden er flesjes en bekers richting Club-doelman Nordin Jackers en scheidsrechter Lothar D’Hondt gegooid. Ook het gebruik van pyrotechnisch materiaal door een deel van de harde kern staat genoteerd in het rapport van de voetbalbond.

De club wil zulke excessen vermijden en richtte zich in een open oproep rechtstreeks tot de fans: “Dankzij jullie steun en de gelijkmaker in de slotminuut tegen Club Brugge genoten we afgelopen zondag van een geweldige sfeer in de Planet Group Arena. (...)"

Imago van de club schaden

"Tegelijk willen we even stilstaan bij wat er ook gebeurd is. (...) Deze incidenten kunnen de club op een mogelijk strenge straf komen te staan en doen vooral afbreuk aan de positieve sfeer die we samen willen creëren.”

Gent benadrukt dat collectieve straffen zoals lege tribunes of boetes niet alleen de club maar vooral de spelers zouden raken. “Onze spelers hebben jullie hard nodig, dus laat ons ervoor zorgen dat ze straks niet voor een lege tribune hoeven te spelen”, klinkt het.

De oproep is duidelijk: steun het team, maar hou het respectvol. Met enkele cruciale wedstrijden op komst wil Gent dat de tribunes het verschil blijven maken, zonder dat het imago van de club of de band met de fans verdere schade oploopt.