OFFICIEEL: Sporting Charleroi haalt middenvelder bij KV Mechelen

Het hing in de lucht, maar is nu ook officieel. Patrick Pflücke ruilt het geel-rode tenue van KV Mechelen in voor het zwart-witte van Sporting Charleroi. In Mechelen ontvangen ze nog zo'n 400 duizend euro voor de Duitser.

Sporting Charleroi heeft een nieuwe middenvelder beet. Patrick Pflücke maakt de overstap van KV Mechelen, waar hij nog twee seizoenen onder contract lag. Charleroi heeft zijn komst op dinsdagavond geofficialiseerd.

2 seizoenen KV

De Duitser kwam in juli 2023 naar België door te tekenen bij KV Mechelen. Maar na twee seizoenen kiest hij dus voor een nieuw avontuur. Pflücke is 28 en was één van de oudste spelers bij KV.

Met KV Mechelen speelde hij in totaal 75 wedstrijden, waarin hij negen doelpunten maakte en elf beslissende passes gaf. Dit seizoen kwam hij nog in actie in alle zes de competitiewedstrijden bij KV.

Pflücke is grotendeels opgeleid in Mainz voordat hij de overstap maakte naar het B-team van Borussia Dortmund. Daarna volgden nog avonturen bij Uerdingen (Duitsland), Roda JC (Nederland) en Servette (Zwitserland) vooraleer hij naar ons land kwam.

De nieuwe aanwinst van Charleroi zal de concurrentie aangaan met Antoine Bernier aan de rechterkant. De Zebra's zochten naar een ervaren versterking en dat profiel hebben ze gevonden in de persoon van Pflücke.