Rudi Garcia heeft besloten: dit is de vaste aanvoerder van de Rode Duivels

Voorafgaand aan Liechtenstein - België heeft Rudi Garcia een langverwachte aankondiging gedaan. De bondscoach heeft zijn "definitieve" aanvoerder onthuld: het zal Youri Tielemans worden.

Sinds het voetbalpensioen van Vincent Kompany en Eden Hazard, zijn de Rode Duivels een beetje op zoek geweest naar een waardige kapitein. De aanvoerdersband zorgde zelfs voor spanningen tijdens de Tedesco-periode, met de bekende "Courtois-affaire".

Rudi Garcia moest dus ongewild de gevolgen van deze situatie aanpakken, en zijn keuze voor de kapitein werd dan ook met veel interesse gevolgd. In zijn eerste wedstrijden had de bondscoach besloten om de band te laten rouleren.



Lees ook... Youri Tielemans spreekt over zijn plannen om ook terug te keren naar Anderlecht

Tielemans officiële kapitein van de Rode Duivels

Ook deze keer, in Vaduz, voorafgaand aan Liechtenstein-België, stond Tielemans naast de bondscoach. En daar was een reden voor. "Ja, Youri zal nu de 'definitieve' kapitein van de Rode Duivels zijn. Gewoonweg omdat hij unaniem gesteund wordt, niet alleen door de staf, maar ook door zijn teamgenoten."

Garcia legde vervolgens zijn keuze uit: "Hij slaat een brug tussen de oudere en jongere spelers, hij voldoet aan alle vereisten, zoals ze zeggen. De band is tijdens de eerste vier wedstrijden rondgegaan, en vanaf nu zal Youri de kapitein zijn. Maar we hebben andere zeer belangrijke leiders," voegde hij eraan toe. "Kevin De Bruyne, Thomas Meunier, Thibaut Courtois, en natuurlijk Romelu, die afwezig is. Ze zullen voor Youri zeer belangrijk zijn om hem te helpen bij zijn taak."

Youri Tielemans kon natuurlijk zijn trots niet verbergen. "Het is een eer voor mij, er is niets beters in het leven van een voetballer dan kapitein te zijn van zijn nationale ploeg. Ik ben heel trots en ik ben vastbesloten om deze taak tot een goed einde te brengen", begon hij. "Ben ik verrast? Dat is een groot woord. Zoals de coach zei, er waren vijf mogelijke keuzes. En het zal niet veel veranderen aan hoe ik me gedraag. Er zijn meer leiders dan degene die de band draagt, ook al is het een grote eer."