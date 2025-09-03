Waarom bondscoach Rudi Garcia wel eens kan verrassen met zijn opstelling

Met de afwezigheid van Romelu Lukaku wordt verwacht dat Loïs Openda zal starten, en dat is waarschijnlijk ook wat er zal gebeuren. Maar tegen lage blokken kan het goed zijn dat Michy Batshuayi zijn kans grijpt.

Wie is de officiële doublure van Romelu Lukaku? Niemand aarzelt echt bij het beantwoorden van die vraag: Loïs Openda wordt al lang aangewezen als de toekomstige nummer 9 van de Rode Duivels wanneer de topscorer aller tijden van de Rode Duivels met pensioen gaat - een dag die onvermijdelijk dichterbij komt.

Probleem: Openda is lang niet zo doeltreffend als Lukaku bij de Rode Duivels... en is zelfs niet de meest efficiënte van de andere aanvallers van de nationale ploeg. Met zijn 3 doelpunten in 27 wedstrijden begint de nieuwe aanvaller toch wat zorgen te baren.



Lees ook... Goed nieuws voor Thibaut Courtois en de Rode Duivels

Batshuayi, een betere oplossing dan Openda?

Een deel van zijn mindere statistieken is te wijten aan zijn stijl, die sterk verschilt van die van Lukaku maar ook van Michy Batshuayi, die zeer indrukwekkende statistieken heeft met de Duivels (27 doelpunten in 55 wedstrijden). "Michy is bij ons omdat hij de enige targetspits is die we tot onze beschikking hebben", zei Rudi Garcia op zijn persconferentie.

Tegen Liechtenstein dat geen ruimte zal laten, lijkt Batshuayi dan niet eerder geschikt om de impasse te doorbreken? "Objectief gezien en als je de zaken in hun totaal bekijkt, is dat misschien waar", geeft Garcia toe. "Maar we werken eraan om de spelers voor te bereiden op het spelen met weinig ruimte. Ik heb heel verschillende profielen met Loïs, Michy, Charles De Ketelaere en Leandro Trossard."

Openda niet opstellen in afwezigheid van Lukaku zou een vrij negatieve boodschap zijn van Garcia naar een speler die onlangs een transfer maakte naar Juventus, maar nog steeds moeite heeft om indruk te maken in het nationale team. "We verwachten natuurlijk niet dat Liechtenstein op onze helft zal spelen en ruimte achterin laat. Maar Loïs kan veel dingen, Charles en Leandro kunnen ook ruimte creëren. Ik heb verschillende opties", besluit Rudi Garcia, die dus vier alternatieven ziet voor Lukaku.