Waarom bondscoach Rudi Garcia wel eens kan verrassen met zijn opstelling

Waarom bondscoach Rudi Garcia wel eens kan verrassen met zijn opstelling

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Met de afwezigheid van Romelu Lukaku wordt verwacht dat Loïs Openda zal starten, en dat is waarschijnlijk ook wat er zal gebeuren. Maar tegen lage blokken kan het goed zijn dat Michy Batshuayi zijn kans grijpt.

Wie is de officiële doublure van Romelu Lukaku? Niemand aarzelt echt bij het beantwoorden van die vraag: Loïs Openda wordt al lang aangewezen als de toekomstige nummer 9 van de Rode Duivels wanneer de topscorer aller tijden van de Rode Duivels met pensioen gaat - een dag die onvermijdelijk dichterbij komt.

Probleem: Openda is lang niet zo doeltreffend als Lukaku bij de Rode Duivels... en is zelfs niet de meest efficiënte van de andere aanvallers van de nationale ploeg. Met zijn 3 doelpunten in 27 wedstrijden begint de nieuwe aanvaller toch wat zorgen te baren.

Lees ook... Goed nieuws voor Thibaut Courtois en de Rode Duivels

Batshuayi, een betere oplossing dan Openda?

Een deel van zijn mindere statistieken is te wijten aan zijn stijl, die sterk verschilt van die van Lukaku maar ook van Michy Batshuayi, die zeer indrukwekkende statistieken heeft met de Duivels (27 doelpunten in 55 wedstrijden). "Michy is bij ons omdat hij de enige targetspits is die we tot onze beschikking hebben", zei Rudi Garcia op zijn persconferentie.

Tegen Liechtenstein dat geen ruimte zal laten, lijkt Batshuayi dan niet eerder geschikt om de impasse te doorbreken? "Objectief gezien en als je de zaken in hun totaal bekijkt, is dat misschien waar", geeft Garcia toe. "Maar we werken eraan om de spelers voor te bereiden op het spelen met weinig ruimte. Ik heb heel verschillende profielen met Loïs, Michy, Charles De Ketelaere en Leandro Trossard."

Openda niet opstellen in afwezigheid van Lukaku zou een vrij negatieve boodschap zijn van Garcia naar een speler die onlangs een transfer maakte naar Juventus, maar nog steeds moeite heeft om indruk te maken in het nationale team. "We verwachten natuurlijk niet dat Liechtenstein op onze helft zal spelen en ruimte achterin laat. Maar Loïs kan veel dingen, Charles en Leandro kunnen ook ruimte creëren. Ik heb verschillende opties", besluit Rudi Garcia, die dus vier alternatieven ziet voor Lukaku.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Liechtenstein - België live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Liechtenstein
Michy Batshuayi

Meer nieuws

Goed nieuws voor Thibaut Courtois en de Rode Duivels

Goed nieuws voor Thibaut Courtois en de Rode Duivels

22:00
De waarschijnlijke opstelling van de Rode Duivels tegen Liechtenstein: Seys met zijn eerste basisplaats?

De waarschijnlijke opstelling van de Rode Duivels tegen Liechtenstein: Seys met zijn eerste basisplaats?

20:40
3
Rudi Garcia heeft besloten: dit is de vaste aanvoerder van de Rode Duivels

Rudi Garcia heeft besloten: dit is de vaste aanvoerder van de Rode Duivels

19:00
9
Weinig te winnen, alles te verliezen: dit zou een keerpunt kunnen zijn voor Openda bij Rode Duivels

Weinig te winnen, alles te verliezen: dit zou een keerpunt kunnen zijn voor Openda bij Rode Duivels

18:40
2
Loïs Openda laat zich voor de eerste keer uit over zijn toptransfer naar Juventus

Loïs Openda laat zich voor de eerste keer uit over zijn toptransfer naar Juventus

16:00
2
Youri Tielemans spreekt over zijn plannen om ook terug te keren naar Anderlecht

Youri Tielemans spreekt over zijn plannen om ook terug te keren naar Anderlecht

17:40
Patro Eisden-coach Stijn Stijnen krijgt zware schorsing

Patro Eisden-coach Stijn Stijnen krijgt zware schorsing

22:30
1
Patrick Goots is onder de indruk: "Wat hij al verwezenlijkt heeft bij Antwerp, is ongezien"

Patrick Goots is onder de indruk: "Wat hij al verwezenlijkt heeft bij Antwerp, is ongezien"

21:40
1
De selectie van Union Saint-Gilloise voor de Champions League valt op

De selectie van Union Saint-Gilloise voor de Champions League valt op

21:20
1
Opvallend: 'Antwerp krijgt meer voor Doumbia dan verwacht'

Opvallend: 'Antwerp krijgt meer voor Doumbia dan verwacht'

21:00
17
Transfernieuws en Transfergeruchten 03/09: Pavlic - Verschaeren

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/09: Pavlic - Verschaeren

20:00
"Ik viel bijna van mijn stoel toen ik dat las": Hein Vanhaezebrouck schrok enorm tijdens deze transferperiode

"Ik viel bijna van mijn stoel toen ik dat las": Hein Vanhaezebrouck schrok enorm tijdens deze transferperiode

20:21
2
De volledige gids voor de Belgische supporters: alles wat je moet weten over Vaduz en Liechtenstein

De volledige gids voor de Belgische supporters: alles wat je moet weten over Vaduz en Liechtenstein

11:00
Grote verrassing: Union Saint-Gilloise kondigt onverwachte versterking aan

Grote verrassing: Union Saint-Gilloise kondigt onverwachte versterking aan

20:00
10
Romelu Lukaku onthult zijn grootste teleurstellingen met de Rode Duivels: "Ik heb alles kapotgeslagen in de kleedkamer"

Romelu Lukaku onthult zijn grootste teleurstellingen met de Rode Duivels: "Ik heb alles kapotgeslagen in de kleedkamer"

17:20
4
Kasper Dolberg richt zich tot de Anderlecht-supporters na transfer: dit heeft hij te zeggen

Kasper Dolberg richt zich tot de Anderlecht-supporters na transfer: dit heeft hij te zeggen

19:40
Supporters Anderlecht zetten nu al druk op Raad van Bestuur: duidelijke eisen zijn overgemaakt

Supporters Anderlecht zetten nu al druk op Raad van Bestuur: duidelijke eisen zijn overgemaakt

19:20
20
Thibaut Courtois moeit zich in discussie rond Senne Lammens

Thibaut Courtois moeit zich in discussie rond Senne Lammens

14:30
Opnieuw verlengt een sterkhouder zijn contract bij La Louvière

Opnieuw verlengt een sterkhouder zijn contract bij La Louvière

18:50
Makelaar Dolberg doet verhaal uit de doeken hoe en waarom publiekslieveling vertrok bij Anderlecht

Makelaar Dolberg doet verhaal uit de doeken hoe en waarom publiekslieveling vertrok bij Anderlecht

18:20
1
Ziet Verschaeren dit zelf wel zitten? Nu toch interesse in Anderlecht-middenvelder

Ziet Verschaeren dit zelf wel zitten? Nu toch interesse in Anderlecht-middenvelder

18:00
7
Anderlecht stuitte op financiële limieten: nochtans wilden ze deze twee spelers héél graag hebben

Anderlecht stuitte op financiële limieten: nochtans wilden ze deze twee spelers héél graag hebben

17:00
11
KAA Gent waarschuwt fans: "Straks anders voor een lege tribune"

KAA Gent waarschuwt fans: "Straks anders voor een lege tribune"

16:30
6
Mehdi Bayat haalt uit naar Proximus, Telenet en andere telco's in DAZN-onderhandelingen: "Het is een gijzeling"

Mehdi Bayat haalt uit naar Proximus, Telenet en andere telco's in DAZN-onderhandelingen: "Het is een gijzeling"

15:30
47
De raarste transfer die niet doorging: "In 24u ging hij van overrated naar underrated"

De raarste transfer die niet doorging: "In 24u ging hij van overrated naar underrated"

15:00
7
Ook de inhaalmatchen van Anderlecht, Club Brugge en Genk liggen vast: dit zijn de data

Ook de inhaalmatchen van Anderlecht, Club Brugge en Genk liggen vast: dit zijn de data

14:00
Bijna had Anderlecht tweede dikke uitgaande transfer gedaan, maar die viel in laatste instantie in het water

Bijna had Anderlecht tweede dikke uitgaande transfer gedaan, maar die viel in laatste instantie in het water

13:30
8
Westerlo pikt nieuwe middenvelder op bij PSV

Westerlo pikt nieuwe middenvelder op bij PSV

13:10
1
Met de hulp van Verschueren en Lukaku: Marc Coucke wil Anderlecht een nieuwe weg op leiden

Met de hulp van Verschueren en Lukaku: Marc Coucke wil Anderlecht een nieuwe weg op leiden

13:00
5
Hoe het helemaal misliep tussen Coucke en Vandenhaute: veel discussie, maar dit was het echte breekpunt

Hoe het helemaal misliep tussen Coucke en Vandenhaute: veel discussie, maar dit was het echte breekpunt

12:40
5
🎥 "Wie is het brein achter deze geniale video?": De Ideale Wereld gaat twee keer los op problemen Coucke - Vandenhaute

🎥 "Wie is het brein achter deze geniale video?": De Ideale Wereld gaat twee keer los op problemen Coucke - Vandenhaute

12:20
5
Challenger Pro League-kalender is bekend: Zwaar programma voor KV Kortrijk, Wase derby op speeldag 6

Challenger Pro League-kalender is bekend: Zwaar programma voor KV Kortrijk, Wase derby op speeldag 6

12:10
Pro League maakt kalender tot winterstop bekend, inclusief pittige Super Sundays in oktober en november

Pro League maakt kalender tot winterstop bekend, inclusief pittige Super Sundays in oktober en november

12:00
1
75 doelpunten, 17 miljoen euro: waarom verkoopt RSC Anderlecht zo slecht? Analyse

75 doelpunten, 17 miljoen euro: waarom verkoopt RSC Anderlecht zo slecht?

11:40
14
Filip Joos betrekt Antwerp, Gent en Standard in Anderlecht-debat: "Doodzonde voor Belgisch voetbal"

Filip Joos betrekt Antwerp, Gent en Standard in Anderlecht-debat: "Doodzonde voor Belgisch voetbal"

11:20
28
'Anderlecht heeft eerste uitgaande miljoenendeal al beet voor komende winter'

'Anderlecht heeft eerste uitgaande miljoenendeal al beet voor komende winter'

10:40
3

Meer nieuws

Populairste artikels

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 5
Kazachstan Kazachstan 04/09 Wales Wales
Georgië Georgië 04/09 Turkije Turkije
Slovakije Slovakije 04/09 Duitsland Duitsland
Nederland Nederland 04/09 Polen Polen
Luxemburg Luxemburg 04/09 Noord-Ierland Noord-Ierland
Liechtenstein Liechtenstein 04/09 België België
Bulgarije Bulgarije 04/09 Spanje Spanje
Litouwen Litouwen 04/09 Malta Malta
Moldavië Moldavië 05/09 Israël Israël
Montenegro Montenegro 05/09 Tsjechië Tsjechië
Oekraïne Oekraïne 05/09 Frankrijk Frankrijk
Denemarken Denemarken 05/09 Schotland Schotland
Faroër Eilanden Faroër Eilanden 05/09 Kroatië Kroatië
Griekenland Griekenland 05/09 Wit-Rusland Wit-Rusland
Zwitserland Zwitserland 05/09 Kosovo Kosovo
Italië Italië 05/09 Estland Estland
IJsland IJsland 05/09 Azerbeidzjan Azerbeidzjan
Slovenië Slovenië 05/09 Zweden Zweden
Letland Letland 06/09 Servië Servië
Engeland Engeland 06/09 Andorra Andorra
Oostenrijk Oostenrijk 06/09 Cyprus Cyprus
Ierland Ierland 06/09 Hongarije Hongarije
San Marino San Marino 06/09 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Armenië Armenië 06/09 Portugal Portugal
Litouwen Litouwen 06/09 Nederland Nederland

Nieuwste reacties

IXL IXL over Waarom bondscoach Rudi Garcia wel eens kan verrassen met zijn opstelling IXL IXL over Rudi Garcia heeft besloten: dit is de vaste aanvoerder van de Rode Duivels Supremepony Supremepony over "Ik viel bijna van mijn stoel toen ik dat las": Hein Vanhaezebrouck schrok enorm deze transferperiode Soloria Soloria over Opvallend: 'Antwerp krijgt meer voor Doumbia dan verwacht' Vital Verheyen Vital Verheyen over Mehdi Bayat haalt uit naar Proximus, Telenet en andere telco's in DAZN-onderhandelingen: "Het is een gijzeling" 1872 1872 over Westerlo pikt nieuwe middenvelder op bij PSV Erwin Wille Erwin Wille over Patro Eisden-coach Stijn Stijnen krijgt zware schorsing Venom#13 Venom#13 over Maar liefst 115 miljoen euro over twee seizoenen tijd... De masterclass verkopen van Marc Overmars Boktor Boktor over De waarschijnlijke opstelling van de Rode Duivels tegen Liechtenstein: Seys met zijn eerste basisplaats? Don Doumbia Don Doumbia over 🎥 "Wie is het brein achter deze geniale video?": De Ideale Wereld gaat twee keer los op problemen Coucke - Vandenhaute Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved