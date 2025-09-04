Discussie Jackers-Mignolet: bij Club Brugge lijken ze niet van hun plan af te stappen

De discussie rond de keeperskwestie bij Club Brugge is na het gelijkspel tegen AA Gent opnieuw volop losgebarsten. Nordin Jackers ging niet vrijuit bij de late gelijkmaker, waardoor de roep om Simon Mignolet meteen weer luider klonk.

Toch lijkt coach Nicky Hayen voorlopig niet van zijn rotatiesysteem af te stappen. Vanuit de clubleiding is het signaal immers duidelijk: Jackers wordt gezien als de toekomst onder de lat en moet klaarstaan om Mignolet op termijn definitief te vervangen.

Dat plaatst de Limburger echter in een lastige positie. Iedere fout – hoe klein ook – zal immers meteen onder de loep worden genomen, terwijl Mignolet zijn ambitie om alles te spelen nog niet heeft opgeborgen.

Hayen verdedigde na de match zijn keuze voor afwisseling. “We wisselen ook bij veldspelers, waarom zou dat niet met doelmannen kunnen?”, klonk het scherp. Hij benadrukte dat Club met zijn aanpak tot dusver succes oogstte: acht zeges en één gelijkspel in tien officiële wedstrijden. Voor de coach is één ongelukkig moment van Jackers geen reden om zijn beleid om te gooien.

Lijn van bovenaf

Toch wringt het bij Mignolet, die nog altijd een hoog niveau haalt en niet de reputatie heeft dat hij fouten maakt. Voor een keeper met zijn staat van dienst is het niet evident om zich neer te leggen bij slechts enkele Champions League-duels en de Supercup. De eergierige doelman wil, ook op 37-jarige leeftijd, gewoon alles spelen.

Jackers kan op zijn beurt aanvoeren dat hij tegen Gent last had van de kuit en dat het door de beurtrol niet eenvoudig is om ritme op te bouwen. Twee weken zonder wedstrijd scherp blijven is voor een doelman niet evident. Hayen wees er echter op dat fouten nu eenmaal bij voetbal horen en dat de club bewust voor deze aanpak koos.

Tijdens de interlandbreak wordt er opnieuw intern overleg gevoerd over de verdeling van de speelminuten. Alles wijst erop dat Hayen het rotatiesysteem nog minstens tot de winterstop wil aanhouden. Daarmee houdt hij vast aan de lijn van bovenaf, maar tegelijk dreigt het spanningsveld tussen de ervaren Mignolet en de ambitieuze Jackers de komende maanden alleen maar groter te worden.