Haalt Liverpool in januari verwachte toptransfer dan toch binnen? 'Het worden pittige onderhandelingen'

Liverpool FC greep in de laatste minuten voor de transferdeadline naast de komst van Marc Guehi. Maar is uitstel in dit geval geen afstel?

Liverpool FC en Crystal Palace hadden een akkoord over de transfer van Marc Guehi. De aanvoerder van The Eagles mocht vertrekken voor veertig miljoen euro.

Dé enige voorwaarde: Crystal Palace moest eerst een vervanger vinden. En daar zijn de Londenaars niet in geslaagd. Guehi bleef dus gewoon in Londen.

Transfer in januari?

De Engelse media weten dat uitstel geen afstel hoeft te zijn in dit dossier. Liverpool en Crystal Palace praten momenteel over een transfer in januari.

Crystal Palace is zelfs bereid om water bij de wijn te doen en Guehi tijdens de wintermercato te laten vertrekken voor dertig miljoen euro.

Gaat Liverpool FC akkoord met nieuwe voorwaarden?

Maar zal Liverpool daar ook akkoord mee gaan? Het contract van Guehi loopt aan het einde van dit seizoen af. The Reds kunnen de 25-jarige Ivoriaan volgende zomer transfervrij oppikken.