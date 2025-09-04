Is de relatie met Nicki Nicole al voorbij? Lamine Yamal haalt uit in Spaanse media
Lamine Yamal beheerste de voorbije zomer het voetbalnieuws. Niet omwille van een transfer, maar op basis van zijn relatie met Nicki Nicole. Of beter gezegd: de relatie met zijn voormalige vriendin.
In Spanje is de relatie tussen Lamine Yamal en Nicki Nicole een volledige zomer hét topic geweest. Beide sterren werden regelmatig in elkaars gezelschap gespot.
Toch zouden de stervoetballer en zangeres slechts dertien dagen ook officieel een koppel geweest zijn. Ondertussen is de relatie voorbij en kan Yamal zich opnieuw op voetbal concentreren.
"Als voetballer bij FC Barcelona loop ik constant in de schijnwerpers", aldus de 18-jarige flankaanvaller. "Maar eerlijk gezegd raakt het me niet wat er gezegd of geschreven wordt."
"Ik lees soms dingen over mezelf die ik zelf nog niet wist", lacht Yamal alle druk weg. "Eigenlijk boeit het me allemaal niet. Ik wist op voorhand dat dit allemaal zou gebeuren."
"Als ik voor een amateurclub zou spelen zou niemand het over mijn verjaardag of privéleven hebben", besluit de 21-voudig Spaans international. "Maar ik ben rustig van aard. De mensen die belangrijk voor me zijn weten wie ik echt ben."
