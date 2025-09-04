Rode Duivels verpulveren Liechtenstein met 0-6: dit heeft Kevin De Bruyne te zeggen

De Rode Duivels wonnen met 0-6 van Liechtenstein. Voor rust liep het stroef, maar na de pauze maakten vijf goals het verschil. Kevin De Bruyne analyseerde na afloop.

De Rode Duivels hebben donderdagavond met 0-6 gewonnen van Liechtenstein. Ze kwamen nooit in de problemen, maar echt goed liep het toch niet voor de rust.

"We waren gewoon niet scherp genoeg voor doel", analyseert Kevin De Bruyne bij VTM. "We creëerden wel voldoende kansen, al waren het geen al te grote. We haalden vaak genoeg de achterlijn, maar dan was de laatste pass niet top."



Lees ook... Doelpuntenfestival in Liechtenstein: aanvoerder Tielemans leidt Rode Duivels naar eenvoudige zege

Na de pauze volgden dan wel vijf doelpunten. "Na 30 minuten zag je wel dat ze wat moe begonnen te worden. Na de rust ging het makkelijker."

Lijn doortrekken naar zondag

"Deze matchen zijn nooit simpel. Met alle respect voor Liechtenstein: je wil zoveel mogelijk en zo snel mogelijk scoren, maar daar moesten we gewoon wat geduld voor hebben", gaat KDB verder.

Opdracht volbracht, zo simpel was het vandaag. Zondag staat de thuiswedstrijd tegen Kazachstan op het programma. In het Lotto Park zullen ze opnieuw voor de zege gaan.

"Dat is de bedoeling. Kazachstan maakt het zijn tegenstanders volgens mij niet zo makkelijk. Het zal dus niet zo simpel zijn als vandaag. Maar met alle respect, als wij op ons niveau spelen moeten we die match wel winnen", besluit De Bruyne.