Rode Duivels verpulveren Liechtenstein met 0-6: dit heeft Kevin De Bruyne te zeggen

Rode Duivels verpulveren Liechtenstein met 0-6: dit heeft Kevin De Bruyne te zeggen
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Rode Duivels wonnen met 0-6 van Liechtenstein. Voor rust liep het stroef, maar na de pauze maakten vijf goals het verschil. Kevin De Bruyne analyseerde na afloop.

De Rode Duivels hebben donderdagavond met 0-6 gewonnen van Liechtenstein. Ze kwamen nooit in de problemen, maar echt goed liep het toch niet voor de rust. 

"We waren gewoon niet scherp genoeg voor doel", analyseert Kevin De Bruyne bij VTM. "We creëerden wel voldoende kansen, al waren het geen al te grote. We haalden vaak genoeg de achterlijn, maar dan was de laatste pass niet top."

Lees ook... Doelpuntenfestival in Liechtenstein: aanvoerder Tielemans leidt Rode Duivels naar eenvoudige zege

Na de pauze volgden dan wel vijf doelpunten. "Na 30 minuten zag je wel dat ze wat moe begonnen te worden. Na de rust ging het makkelijker."

Lijn doortrekken naar zondag

"Deze matchen zijn nooit simpel. Met alle respect voor Liechtenstein: je wil zoveel mogelijk en zo snel mogelijk scoren, maar daar moesten we gewoon wat geduld voor hebben", gaat KDB verder.

Opdracht volbracht, zo simpel was het vandaag. Zondag staat de thuiswedstrijd tegen Kazachstan op het programma. In het Lotto Park zullen ze opnieuw voor de zege gaan.

"Dat is de bedoeling. Kazachstan maakt het zijn tegenstanders volgens mij niet zo makkelijk. Het zal dus niet zo simpel zijn als vandaag. Maar met alle respect, als wij op ons niveau spelen moeten we die match wel winnen", besluit De Bruyne.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Liechtenstein
Kevin De Bruyne

Meer nieuws

Doelpuntenfestival in Liechtenstein: aanvoerder Tielemans leidt Rode Duivels naar eenvoudige zege

Doelpuntenfestival in Liechtenstein: aanvoerder Tielemans leidt Rode Duivels naar eenvoudige zege

22:39
'KV Mechelen heeft beet en haalt 20-jarige Belg uit 1B'

'KV Mechelen heeft beet en haalt 20-jarige Belg uit 1B'

23:45
Is Anderlecht hem ook eventjes kwijt? 'Sterkhouder wordt geblesseerd doorgestuurd bij nationale ploeg'

Is Anderlecht hem ook eventjes kwijt? 'Sterkhouder wordt geblesseerd doorgestuurd bij nationale ploeg'

23:00
1
'AC Milan deed Origi dit ultiem voorstel, maar... voormalige Rode Duivel koos voor nog méér geld en géén perspectief'

'AC Milan deed Origi dit ultiem voorstel, maar... voormalige Rode Duivel koos voor nog méér geld en géén perspectief'

22:30
1
Nederlandse journalist met naam en faam herhaalt uitspraken: "Forbs wordt de grootste miskoop ooit van Club Brugge"

Nederlandse journalist met naam en faam herhaalt uitspraken: "Forbs wordt de grootste miskoop ooit van Club Brugge"

22:00
4
RECONSTRUCTIE: Renard bood Dolberg (overal) aan, Anderlecht sprak met Celtic en toen kwam... Ajax

RECONSTRUCTIE: Renard bood Dolberg (overal) aan, Anderlecht sprak met Celtic en toen kwam... Ajax

21:40
Steven Defour doet opvallende uitspraak over Rob Schoofs na transfer naar Union

Steven Defour doet opvallende uitspraak over Rob Schoofs na transfer naar Union

21:30
1
Haalt Liverpool in januari verwachte toptransfer dan toch binnen? 'Het worden pittige onderhandelingen'

Haalt Liverpool in januari verwachte toptransfer dan toch binnen? 'Het worden pittige onderhandelingen'

21:20
Heeft Vandenhaute recht op een ontslagvergoeding? Het antwoord is héél duidelijk

Heeft Vandenhaute recht op een ontslagvergoeding? Het antwoord is héél duidelijk

21:00
OFFICIEEL: Voormalige pion van Atlético Madrid wordt hoofdcoach bij CPL-club

OFFICIEEL: Voormalige pion van Atlético Madrid wordt hoofdcoach bij CPL-club

20:50
🎥 Eden Hazard een betere dribbelaar dan Ronaldo, Neymar of zelfs Lionel Messi? Dit is zijn antwoord

🎥 Eden Hazard een betere dribbelaar dan Ronaldo, Neymar of zelfs Lionel Messi? Dit is zijn antwoord

17:20
12
De macht van het geld? Dit is het elftal van duurste inkomende transfers in Jupiler Pro League (tot nu toe)

De macht van het geld? Dit is het elftal van duurste inkomende transfers in Jupiler Pro League (tot nu toe)

20:40
📷 Waanzinnige cijfers uit de Premier League: 3,6 miljard (!) euro, Liverpool ging héél hard en waar zit de rest?

📷 Waanzinnige cijfers uit de Premier League: 3,6 miljard (!) euro, Liverpool ging héél hard en waar zit de rest?

20:20
1
Stand van zaken in Japanse overname van Beerschot: 'Eén man gijzelt momenteel de deal'

Stand van zaken in Japanse overname van Beerschot: 'Eén man gijzelt momenteel de deal'

20:00
3
Onderzoeksjournalisten droppen bom op Luik: 'Standard is overgenomen met lening van A-CAP, Rouches op rand van afgrond'

Onderzoeksjournalisten droppen bom op Luik: 'Standard is overgenomen met lening van A-CAP, Rouches op rand van afgrond'

19:40
13
RWDM-coach Frédéric Frans waarschuwt voor Croky Cup-wedstrijd tegen Dessel Sport

RWDM-coach Frédéric Frans waarschuwt voor Croky Cup-wedstrijd tegen Dessel Sport

19:50
Is de relatie met Nicki Nicole al voorbij? Lamine Yamal haalt uit in Spaanse media

Is de relatie met Nicki Nicole al voorbij? Lamine Yamal haalt uit in Spaanse media

19:20
Hein Vanhaezebrouck schrok enorm van opvallende transfer: "Dat snap ik helemaal niet"

Hein Vanhaezebrouck schrok enorm van opvallende transfer: "Dat snap ik helemaal niet"

18:20
Mario Stroeykens dicht bij transfer? Anderlecht-speler is opvallende afwezige bij Jonge Duivels

Mario Stroeykens dicht bij transfer? Anderlecht-speler is opvallende afwezige bij Jonge Duivels

19:00
6
"Dat kostte ons vorig jaar de titel": laat Club Brugge te veel punten liggen na Europese wedstrijden? Factcheck

"Dat kostte ons vorig jaar de titel": laat Club Brugge te veel punten liggen na Europese wedstrijden?

18:40
9
Romelu Lukaku gaat geen jaren meer mee en ex-spits ziet groot probleem: "Dat is goed als je Barcelona bent"

Romelu Lukaku gaat geen jaren meer mee en ex-spits ziet groot probleem: "Dat is goed als je Barcelona bent"

09:30
2
'Standard heeft grote beslissing genomen over Andi Zeqiri'

'Standard heeft grote beslissing genomen over Andi Zeqiri'

18:01
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 04/09: Skoras - Teklab - Puertas - Lynen - Okoh Boniface - Fofana - Shiogai

Transfernieuws en Transfergeruchten 04/09: Skoras - Teklab - Puertas - Lynen - Okoh Boniface - Fofana - Shiogai

17:01
Antwerp zal het niet makkelijk hebben: "Ik heb compassie met Stef Wils"

Antwerp zal het niet makkelijk hebben: "Ik heb compassie met Stef Wils"

17:42
5
Opvallend: KAA Gent wil overbodige pion wegplukken bij Club Brugge

Opvallend: KAA Gent wil overbodige pion wegplukken bij Club Brugge

17:01
15
Standard doet vertrouwen op onder Euvrard: Rouches winnen van Eredivisie-club

Standard doet vertrouwen op onder Euvrard: Rouches winnen van Eredivisie-club

16:30
"Hij wordt uitgefloten door zijn eigen supporters": geen plaats voor deze Rode Duivel volgens Hein Vanhaezebrouck

"Hij wordt uitgefloten door zijn eigen supporters": geen plaats voor deze Rode Duivel volgens Hein Vanhaezebrouck

16:00
6
Verrassing van formaat: Joaquin Seys werd in de basis verwacht bij Rode Duivels, maar... geen spoor van hem

Verrassing van formaat: Joaquin Seys werd in de basis verwacht bij Rode Duivels, maar... geen spoor van hem

09:46
20
'Winger van Charleroi kiest voor opmerkelijke uitdaging'

'Winger van Charleroi kiest voor opmerkelijke uitdaging'

15:30
Crisis bij Anderlecht: Vandenhaute laat Coucke alleen achter op cruciale meeting

Crisis bij Anderlecht: Vandenhaute laat Coucke alleen achter op cruciale meeting

15:02
8
Het pijnpunt van de Rode Duivels is duidelijk: "Hem daar zetten echt niet voor herhaling vatbaar"

Het pijnpunt van de Rode Duivels is duidelijk: "Hem daar zetten echt niet voor herhaling vatbaar"

11:40
4
Anderlecht hakt knoop door: één Neerpede-boy moet nog verkocht worden, eentje gaat volgend jaar gratis vertrekken

Anderlecht hakt knoop door: één Neerpede-boy moet nog verkocht worden, eentje gaat volgend jaar gratis vertrekken

08:40
13
Wordt hij de oplossing voor het probleem van RSC Anderlecht? Zijn club heeft duidelijke mening

Wordt hij de oplossing voor het probleem van RSC Anderlecht? Zijn club heeft duidelijke mening

14:40
5
Analist verbaast zich over keuze van Rudi Garcia: "Verrast maar het kan een goede zaak zijn"

Analist verbaast zich over keuze van Rudi Garcia: "Verrast maar het kan een goede zaak zijn"

08:20
8
Union SG doet nog een opvallende JPL-transfer

Union SG doet nog een opvallende JPL-transfer

14:20
5
Waarom bondscoach Rudi Garcia wel eens kan verrassen met zijn opstelling

Waarom bondscoach Rudi Garcia wel eens kan verrassen met zijn opstelling

03/09
1

Meer nieuws

Populairste artikels

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 5
Kazachstan Kazachstan 0-1 Wales Wales
Georgië Georgië 2-3 Turkije Turkije
Litouwen Litouwen 1-1 Malta Malta
Slovakije Slovakije 2-0 Duitsland Duitsland
Nederland Nederland 1-1 Polen Polen
Luxemburg Luxemburg 1-3 Noord-Ierland Noord-Ierland
Liechtenstein Liechtenstein 0-6 België België
Bulgarije Bulgarije 0-3 Spanje Spanje
Moldavië Moldavië 20:45 Israël Israël
Montenegro Montenegro 20:45 Tsjechië Tsjechië
Oekraïne Oekraïne 20:45 Frankrijk Frankrijk
Denemarken Denemarken 20:45 Schotland Schotland
Faroër Eilanden Faroër Eilanden 20:45 Kroatië Kroatië
Griekenland Griekenland 20:45 Wit-Rusland Wit-Rusland
Zwitserland Zwitserland 20:45 Kosovo Kosovo
Italië Italië 20:45 Estland Estland
IJsland IJsland 20:45 Azerbeidzjan Azerbeidzjan
Slovenië Slovenië 20:45 Zweden Zweden
Letland Letland 06/09 Servië Servië
Engeland Engeland 06/09 Andorra Andorra
Armenië Armenië 06/09 Portugal Portugal
Oostenrijk Oostenrijk 06/09 Cyprus Cyprus
Ierland Ierland 06/09 Hongarije Hongarije
San Marino San Marino 06/09 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Litouwen Litouwen 06/09 Nederland Nederland

Nieuwste reacties

UI 96 TOXIC GROUP UI 96 TOXIC GROUP over 'Standard heeft grote beslissing genomen over Andi Zeqiri' UI 96 TOXIC GROUP UI 96 TOXIC GROUP over Onderzoeksjournalisten droppen bom op Luik: 'Standard is overgenomen met lening van A-CAP, Rouches op rand van afgrond' The Floyd The Floyd over Liechtenstein - België: 0-6 IXL IXL over OFFICIEEL: Vermant verlengde in juni zijn contract bij Club Brugge en... zet nu alweer krabbel onder nieuwe overeenkomst Eldonte Eldonte over "Dat kostte ons vorig jaar de titel": laat Club Brugge te veel punten liggen na Europese wedstrijden? SeniorClub SeniorClub over Waanzinnige cijfers uit de Premier League: 3,6 miljard (!) euro, Liverpool ging héél hard en waar zit de rest? TatstOn TatstOn over Mario Stroeykens dicht bij transfer? Anderlecht-speler is opvallende afwezige bij Jonge Duivels My-T Vekkie My-T Vekkie over Nederlandse journalist met naam en faam herhaalt uitspraken: "Forbs wordt de grootste miskoop ooit van Club Brugge" Swakke25 Swakke25 over 'AC Milan deed Origi dit ultiem voorstel, maar... voormalige Rode Duivel koos voor nog méér geld en géén perspectief' Venom#13 Venom#13 over Stand van zaken in Japanse overname van Beerschot: 'Eén man gijzelt momenteel de deal' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved