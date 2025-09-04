Stijn Stijnen komt met duidelijk statement na "ruggengraatloze uitspraak"

Stijn Stijnen is vier speeldagen geschorst na incidenten tegen Lierse. De Patro-coach kreeg eerst een lichtere straf, maar reageert nu fel op de beslissing van de Disciplinaire Raad.

Stijn Stijnen heeft een schorsing van vier speeldagen gekregen van de Disciplinaire Raad omwille van incidenten tijdens de wedstrijd tegen Lierse SK afgelopen seizoen. Eerst kreeg hij een sanctie in de vorm van een cursus agressiebeheersing.

De trainer is absoluut niet akkoord met de uitspraak. De club publiceerde een communicatie van Stijnen waarin hij zijn gevoel duidelijk maakt. Hieronder vindt u het statement.



Lees ook... Patro Eisden-coach Stijn Stijnen krijgt zware schorsing

Stijn Stijnen is niet tevreden na nieuwe schorsing

"Ik betreur ten zeerste de uitspraak van de Disciplinaire Raad van het Profvoetbal, maar zal berusten in haar beslissing", opent Stijnen. "De disciplinaire Raad volgde gedwee en kritiekloos het Bondsparket en beoordeelde de feiten totaal anders dan het Disciplinaire Comité, dat mij voor dezelfde feiten geen schorsing had opgelegd."

"Daar waar het Disciplinaire Comité het had aangedurfd om kritiek te geven op het verslag en de houding van de match-delegate en tevens vraagtekens stelde bij de vervolgingswoede van het Bondsparket, heeft de Disciplinaire Raad alle ogen gesloten voor iedere nuance en omstandigheden waarin de verbale discussie met de match-delegate zich voordeed."

"Mijn gevoel dat er binnen bepaalde bondsinstanties een ‘twee maten-twee gewichten cultuur’ heerst – wat schadelijk is voor de rechtszekerheid – is door deze ruggengraatloze uitspraak enkel versterkt en zorgt voor (te) veel wantrouwen."

"Ik zal mijn schorsing ondergaan maar geef met grote overtuiging mijn raadsman de opdracht deze ontoelaatbare gang van zaken binnen de bond te gaan onderzoeken. Een transparante doorlichting hiervan is nodig zodat anderen na mij op een solide sportrechtspraak kunnen rekenen."