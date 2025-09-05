De eerste woorden van Youri Tielemans na zijn debuut als "vaste" aanvoerder

Youri Tielemans was in topvorm deze donderdag! De Rode Duivel scoorde twee doelpunten tegen Liechtenstein. Een avond die hij niet snel zal vergeten, aangezien dit zijn eerste wedstrijd was als vaste aanvoerder van het nationale team.

Iedereen heeft natuurlijk een voorkeur voor de eerste goal, de tweede werd gescoord vanaf de strafschopstip: "Het is leuk om twee keer te scoren. De eerste was niet slecht. Ik zie dat de keeper verkeerd staat en ik raak de bal goed."

De eerste helft van België was wat lastiger, dat geeft de speler toe: "We forceerden te veel, we maakten niet genoeg loopacties achter de verdediging."

Lees ook... Degryse en Boeckx kritisch voor Rode Duivel: "Als je tegen Liechtenstein niet kan scoren ..."

"Dat was de boodschap tijdens de rust en we hebben goed gereageerd daarna, ook al is het nooit makkelijk tegen teams die defensief spelen", vervolgde hij.

Ik vroeg om van kant te veranderen

Youri Tielemans heeft voor de wedstrijd een verzoek gedaan tijdens de toss om zijn team te bevoordelen: "Ik vroeg om van kant te veranderen, zodat we konden aanvallen met de wind in de rug. En daarvoor, in het hotel, heb ik ook het team voorgesteld aan de Koning en Koningin die ons kwamen bezoeken."

De volgende uitdaging voor de Rode Duivels zal aankomende zondag zijn. Het nationale team zal om 20:45 uur Kazachstan ontmoeten in het Lotto Park. Een overwinning is natuurlijk noodzakelijk, zij het tegen een team dat hoger staat op de FIFA-ranking dan Liechtenstein, maar nog steeds binnen het bereik van België.

