Domenico Tedesco heeft nieuwe job in het vizier en het is bij een topclub

Domenico Tedesco is sinds zijn vertrek bij de Belgische nationale ploeg werkloos, maar daar zou snel verandering in kunnen komen. De Italiaans-Duitse coach heeft volgens verschillende media een interessante aanbieding op zak en lijkt klaar voor een comeback.

Na de periode van Roberto Martínez kreeg Tedesco de kans om de Rode Duivels te leiden. Maar na een teleurstellend EK en een matige campagne in de Nations League besloot de bond het contract, dat vlak voor het EK nog verlengd was, vroegtijdig te beëindigen.

In Turkije klinkt nu steeds luider dat Tedesco de opvolger kan worden van José Mourinho bij Fenerbahçe. De Portugees moest vertrekken na de pijnlijke uitschakeling in de voorrondes van de Champions League tegen Benfica.

Opvolger Mourinho

De link met Tedesco is opvallend: ook namen als Luciano Spalletti en andere topcoaches passeerden, maar de ex-bondscoach van België zou momenteel de belangrijkste optie zijn voor de clubleiding in Istanbul.

Toch ligt de keuze niet helemaal vast. Ook Ismail Kartal wordt opnieuw genoemd. Hij stond al drie keer aan het roer van Fenerbahçe en kent de club en zijn omgeving als geen ander, waardoor hij voor sommige bestuurders de meest veilige keuze lijkt.

De komende dagen moeten uitwijzen of Tedesco effectief zijn kans krijgt. Een terugkeer naar de dug-out lonkt, al blijft het afwachten of hij de voorkeur krijgt op de ervaren Kartal. 

