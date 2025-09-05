Ex-doelman van Standard dan toch niet naar Spaanse tweedeklasser: "Hij ging koffie halen maar kwam niet meer terug"

Guillermo Ochoa, ex-doelman van Standard, heeft nog eens van zich laten horen. De ondertussen 40-jarige Mexicaan stond op het punt te tekenen bij een Spaanse tweedeklasser, maar verdween plots in extremis.

Tussen 2017 en 2019 verdedigde Guillermo Ochoa het doel van Standard. Ondertussen is Ochoa 40 jaar, maar aan stoppen denkt hij nog niet. Hij wil graag volgende zomer met Mexico het WK afwerken in eigen land en zo de eerste speler zijn die in actie komt op zes WK-eindrondes.

Ochoa zit op dit moment zonder club. Tijdens de voorbije transferperiode zou hij dicht hebben gestaan bij een nieuwe club. Hij legde zelfs zijn medische testen af bij Burgos FC, een team dat uitkomt in de Spaanse tweede klasse.

Maar net voor het tekenen van zijn contract, kwam er plots een haar in de boter. Ochoa wilde dat er nog een voorwaarde in het contract werd aangepast, schrijft Het Laatste Nieuws, dat journalist Sergio Gonzalez Pulgar citeert: “Hij zou even een koffie gaan drinken om alles op een rijtje te zetten. Maar hij is nooit meer teruggekomen.”

Daarna heeft Burgos er alles aan gedaan om Ochoa te bereiken. Maar ze slaagden er niet meer in om de Mexicaanse doelman te pakken te krijgen. Althans, dat is de versie van de club. Bij het entourage van Ochoa zelf klinkt het dat Burgos het voorstel nog enorm had veranderd na een eerder akkoord.

En dus blijft Ochoa voorlopig toch nog even zonder club. Hij zal er alles aan doen in de komende weken een nieuwe ploeg te vinden waar hij zich kan klaarstomen voor het WK van volgend jaar.

