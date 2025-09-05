Lionel Messi heeft zijn laatste wedstrijd gespeeld in Argentinië en reageert

Deze nacht nam Lionel Messi afscheid van het Argentijnse publiek tijdens zijn laatste wedstrijd thuis in het shirt van de Albiceleste - toch op z'n minst de laatste wedstrijd met inzet voor het land.

De Argentijnen hebben Venezuela verslagen met 3-0. Lionel Messi scoorde twee keer, terwijl Lautaro Martínez het andere doelpunt van de wedstrijd scoorde een kwartier voor het einde.

Grote voorsprong in de WK-kwalificaties

Aan kop van hun kwalificatiegroep was de Albiceleste al gekwalificeerd voor het WK 2026. Het land heeft maar liefst tien punten voorsprong op de tweede, Brazilië.

De levende legende van het voetbal, die gedurende zijn carrière 8 keer de Ballon d'Or heeft gewonnen, speelde in Buenos Aires zijn laatste wedstrijd in Argentinië met het nationale team. Het is nu 20 jaar geleden sinds hij zich bij zijn nationale ploeg heeft gevoegd en dus is dit een belangrijk moment in de carrière van de speler.

Om op deze manier te kunnen eindigen, dat is waarvan ik altijd heb gedroomd

"Om op deze manier te kunnen eindigen, dat is waarvan ik altijd heb gedroomd", vertelde hij na de wedstrijd. "Bij mijn volk te zijn... Voor vele jaren voelde ik genegenheid in Barcelona, en ik voel het nog steeds... Mijn droom was om dat hier te ervaren, in mijn land, met mijn volk."

Voor zijn laatste kwalificatiewedstrijd zal Argentinië naar Ecuador reizen. De aftrap is woensdag 10 september om één uur 's ochtends Belgische tijd.