Nieuwe aanvaller voor Sporting Charleroi

Sporting Charleroi heeft woensdag de komst van een nieuwe aanvaller officieel bevestigd. Filip Szymczak speelt vanaf nu bij de Zebra's.

De 23-jarige Pool komt op huurbasis met aankoopoptie aan bij de club. Hij komt uit zijn geboorteland en van zijn opleidingsclub, Lech Poznan.

De primaire positie van Filip Szymczak is rechtsbuiten. Hij kan echter ook als linksvoor uit de voeten, en eigenlijk overal in de aanvalslinie indien nodig.

Concurrentie voor Antoine Bernier

Na de komst van een andere rechterflankspeler, Patrick Pflücke, versterken de Zebra's zich dus verder in de aanval. Deze twee transfers zullen concurrentie brengen voor Antoine Bernier.

De twee nieuwe aanwinsten zouden na de interlandbreak hun officiële debuut kunnen maken. De Carolo's zullen naar Brugge reizen om op zondag 14 september Cercle te treffen.

Na vijf gespeelde wedstrijden (één minder dan de meeste andere ploegen) pakten de Zebra's 6 op 15. Zaterdag behaalden de troepen van Rik De Mil hun eerste overwinning door Dender thuis te verslaan (3-1).