'Nog een overbodige pion weg bij Club Brugge? Buitenlandse club meldt zich in Jan Breydel'

Club Brugge probeert in de slotweek van de transfermercato zijn kern nog wat op te schonen. Met een paar mogelijke uitgaande transfers naar andere Belgische clubs of naar andere landen waar de transfermarkt nog open is.

Een van de landen waar voorlopig ook nog tranfers mogelijk zijn is Turkije. En daar willen de clubs al eens stevige pogingen ondernemen om spelers in huis te halen.

Zo zou Samsunspor nu ook azen op Gustaf Nilsson. Die zou bij Club Brugge eventueel weg mogen, zeker gezien de komst van Tresoldi en Forbs deze zomer naar Jan Breydel.

🔵⚫️🚨 EXCLUSIVE: Samsunspor going on for Gustaf Nilsson!



🗣️ Discussions ongoing between clubs for a loan deal with a purchase option.



🇸🇪 Club Brugge has opened the door to Nilsson’s departure. #mercato #JPL pic.twitter.com/MI6jd0R3MJ — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) September 5, 2025

Volgens Sacha Tavolieri zou er ondertussen al gesproken zijn tussen Club Brugge en de Turkse club over een mogelijke huurdeal mét aankoopoptie.

Gesprekken over huurdeal Gustaf Nilsson met aankoopoptie

Club Brugge heeft de deur open gezet voor een vertrek van de Zweedse aanvaller en kan ook eventuele andere aanbiedingen nog bekijken. Tot op heden lijkt Samsunspor echter het meest concreet.

De komende dagen zal moeten blijken of beide ploegen tot een overeenkomst kunnen komen. Zien we Nilsson na een periode bij Union SG en een periode bij Club Brugge afscheid nemen van de Belgische competitie?