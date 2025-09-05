Rode Duivels verleggen focus naar Kazachstan: Nog één training, Kevin De Bruyne spreekt zaterdag met de pers

Na de klinkende zege op het veld van Liechtenstein zijn de Rode Duivels alweer terug in het land. De focus is volledig verlegd naar het duel van komende zondag, waar ze gastheer spelen voor Kazachstan.

Op donderdagavond werd de eerste horde van het Duivelse tweeluik makkelijk genomen. Liechtenstein was geen partij voor de Rode Duivels en verloor met duidelijke 0-6 cijfers.

Opdracht volbracht voor de troepen van Rudi Garcia. Ondertussen zijn de Rode Duivels alweer terug in het land. Vrijdagavond hebben ze zelfs al een eerste training afgewerkt op Belgische bodem.



Want ook de wedstrijd van zondag is er één die absoluut gewonnen moet worden. ""We mogen niet op onze lauweren rusten", aldus bondscoach Rudi Garcia na de partij tegen Liechenstein bij Het Laatste Nieuws.

De Bruyne en Garcia spreken met de pers

Op zaterdag is er om 16u30 nog een persmoment ingepland. Dan spreekt de bondscoach de aanwezige journalisten toe. Hij wordt daarin vergezeld door Kevin De Bruyne, die op donderdag de 0-4 binnenschoof. Om 17u30 is er nog een laatste training voorzien.

De wedstrijd tegen Kazachstan wordt niet afgewerkt in het Koning Boudewijnstadion. De Rode Duivels zakken voor enkele kwalificatiewedstrijden af naar enkele kleinere stadions. Zondag spelen ze in het Lotto Park van Anderlecht.