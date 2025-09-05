Rode Duivels verleggen focus naar Kazachstan: Nog één training, Kevin De Bruyne spreekt zaterdag met de pers

Rode Duivels verleggen focus naar Kazachstan: Nog één training, Kevin De Bruyne spreekt zaterdag met de pers

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Na de klinkende zege op het veld van Liechtenstein zijn de Rode Duivels alweer terug in het land. De focus is volledig verlegd naar het duel van komende zondag, waar ze gastheer spelen voor Kazachstan.

Op donderdagavond werd de eerste horde van het Duivelse tweeluik makkelijk genomen. Liechtenstein was geen partij voor de Rode Duivels en verloor met duidelijke 0-6 cijfers.

Opdracht volbracht voor de troepen van Rudi Garcia. Ondertussen zijn de Rode Duivels alweer terug in het land. Vrijdagavond hebben ze zelfs al een eerste training afgewerkt op Belgische bodem.

Lees ook... Eerste doelpunt voor Fofana met de Rode Duivels... en een grappige anekdote!

Want ook de wedstrijd van zondag is er één die absoluut gewonnen moet worden. ""We mogen niet op onze lauweren rusten", aldus bondscoach Rudi Garcia na de partij tegen Liechenstein bij Het Laatste Nieuws.

De Bruyne en Garcia spreken met de pers

Op zaterdag is er om 16u30 nog een persmoment ingepland. Dan spreekt de bondscoach de aanwezige journalisten toe. Hij wordt daarin vergezeld door Kevin De Bruyne, die op donderdag de 0-4 binnenschoof. Om 17u30 is er nog een laatste training voorzien.

De wedstrijd tegen Kazachstan wordt niet afgewerkt in het Koning Boudewijnstadion. De Rode Duivels zakken voor enkele kwalificatiewedstrijden af naar enkele kleinere stadions. Zondag spelen ze in het Lotto Park van Anderlecht.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Liechtenstein
Rudi Garcia
Kevin De Bruyne

Meer nieuws

Eerste doelpunt voor Fofana met de Rode Duivels... en een grappige anekdote!

Eerste doelpunt voor Fofana met de Rode Duivels... en een grappige anekdote!

22:30
Domper voor Joaquin Seys: Linksachter mist ook interland tegen Kazachstan

Domper voor Joaquin Seys: Linksachter mist ook interland tegen Kazachstan

21:40
1
Hein Vanhaezebrouck zag één Rode Duivel door de mand vallen: "Ik zou resoluut voor hem kiezen"

Hein Vanhaezebrouck zag één Rode Duivel door de mand vallen: "Ik zou resoluut voor hem kiezen"

14:30
7
Croky Cup: Beerschot brengt verre verplaatsing naar Virton tot een goed einde

Croky Cup: Beerschot brengt verre verplaatsing naar Virton tot een goed einde

22:50
Domenico Tedesco heeft nieuwe job in het vizier en het is bij een topclub

Domenico Tedesco heeft nieuwe job in het vizier en het is bij een topclub

17:40
Rode Duivel laat zich niet opjagen: "Ik ga niet in een handomdraai een bodybuilder worden hé"

Rode Duivel laat zich niet opjagen: "Ik ga niet in een handomdraai een bodybuilder worden hé"

17:20
Geen problemen voor KV Kortrijk, dat Londerzeel uitschakelt in Croky Cup

Geen problemen voor KV Kortrijk, dat Londerzeel uitschakelt in Croky Cup

22:40
Rode Duivels verpulveren Liechtenstein met 0-6: dit heeft Kevin De Bruyne te zeggen

Rode Duivels verpulveren Liechtenstein met 0-6: dit heeft Kevin De Bruyne te zeggen

04/09
1
Mark Van Bommel wijst aanbieding van Eredivisie-club af

Mark Van Bommel wijst aanbieding van Eredivisie-club af

21:25
1
Van der Elst over exit Vandenhaute bij Anderlecht: "Die zal zijn standpunten toch blijven vertegenwoordigen?"

Van der Elst over exit Vandenhaute bij Anderlecht: "Die zal zijn standpunten toch blijven vertegenwoordigen?"

21:20
4
Anderlecht klopt bij Marseille aan voor nieuwe spits, maar die blijkt te duur

Anderlecht klopt bij Marseille aan voor nieuwe spits, maar die blijkt te duur

21:00
4
De toekomst bij de Rode Duivels? Deze jongen maakte - ondanks tegenslag - grote indruk: "Gelukkig groot genoeg"

De toekomst bij de Rode Duivels? Deze jongen maakte - ondanks tegenslag - grote indruk: "Gelukkig groot genoeg"

16:30
2
Geen trainer en geen versterkingen: De supporters van Dender komen in actie

Geen trainer en geen versterkingen: De supporters van Dender komen in actie

20:50
De eerste woorden van Youri Tielemans na zijn debuut als "vaste" aanvoerder

De eerste woorden van Youri Tielemans na zijn debuut als "vaste" aanvoerder

11:40
Italië onder druk, Frankrijk een eerste keer in actie: Het programma in de WK-kwalificatie op vrijdag

Italië onder druk, Frankrijk een eerste keer in actie: Het programma in de WK-kwalificatie op vrijdag

19:40
Nieuwe Charleroi aanwinst spreekt voor het eerst: "Charleroi is een lastige verplaatsing voor iedereen"

Nieuwe Charleroi aanwinst spreekt voor het eerst: "Charleroi is een lastige verplaatsing voor iedereen"

20:20
Degryse en Boeckx kritisch voor Rode Duivel: "Als je tegen Liechtenstein niet kan scoren ..."

Degryse en Boeckx kritisch voor Rode Duivel: "Als je tegen Liechtenstein niet kan scoren ..."

11:00
11
Ex-doelman van Standard dan toch niet naar Spaanse tweedeklasser: "Hij ging koffie halen maar kwam niet meer terug"

Ex-doelman van Standard dan toch niet naar Spaanse tweedeklasser: "Hij ging koffie halen maar kwam niet meer terug"

20:00
Jari De Busser kon transfer maken maar koos ervoor te blijven: "Trots voor Go Ahead Eagles heeft gewonnen"

Jari De Busser kon transfer maken maar koos ervoor te blijven: "Trots voor Go Ahead Eagles heeft gewonnen"

19:20
Tweedeklassers beginnen aan bekeravontuur, zorgt provincialer voor absolute stunt?

Tweedeklassers beginnen aan bekeravontuur, zorgt provincialer voor absolute stunt?

19:10
Ex-Anderlecht en -Standard-speler getuigt na beroerte op zijn 28ste:

Ex-Anderlecht en -Standard-speler getuigt na beroerte op zijn 28ste:

19:00
Deze zomer lukte het niet, maar in januari is Anderlecht deze speler zo goed als zeker wel kwijt

Deze zomer lukte het niet, maar in januari is Anderlecht deze speler zo goed als zeker wel kwijt

18:30
1
Flankspeler verlaat La Louvière na enkele maanden alweer voor tweedeklasser

Flankspeler verlaat La Louvière na enkele maanden alweer voor tweedeklasser

18:10
Straf! Voetbal schrijft geschiedenis: president maakt van kwalificatie een feestdag

Straf! Voetbal schrijft geschiedenis: president maakt van kwalificatie een feestdag

18:00
Beerschot wil nog een zaakje doen en doet bod op Gambiaanse spits

Beerschot wil nog een zaakje doen en doet bod op Gambiaanse spits

17:50
3
Transfernieuws en Transfergeruchten 05/09: Teklab

Transfernieuws en Transfergeruchten 05/09: Teklab

16:51
Probleem opgelost: Rode Duivels hebben hun linksback voor de volgende tien jaar

Probleem opgelost: Rode Duivels hebben hun linksback voor de volgende tien jaar

12:40
8
Openda faalt opnieuw en scoort minder dan de verdedigers: Rudi Garcia komt met pleidooi

Openda faalt opnieuw en scoort minder dan de verdedigers: Rudi Garcia komt met pleidooi

07:40
12
OFFICIEEL: OH Leuven heeft nieuwe aanvallende versterking beet

OFFICIEEL: OH Leuven heeft nieuwe aanvallende versterking beet

16:51
4
Club Brugge verliest oefenpot van Zulte Waregem: nieuwe aanwinst scoort wel, transfers Essevee laten zich zien

Club Brugge verliest oefenpot van Zulte Waregem: nieuwe aanwinst scoort wel, transfers Essevee laten zich zien

16:00
8
Doelpuntenfestival in Liechtenstein: aanvoerder Tielemans leidt Rode Duivels naar eenvoudige zege

Doelpuntenfestival in Liechtenstein: aanvoerder Tielemans leidt Rode Duivels naar eenvoudige zege

04/09
Beslissing is gevallen: ontslag Vandenhaute werd unaniem aanvaard, daarnaast voorlopig geen veranderingen

Beslissing is gevallen: ontslag Vandenhaute werd unaniem aanvaard, daarnaast voorlopig geen veranderingen

15:17
41
Na meer dan een jaar aan de zijlijn: ex-Antwerp-succescoach Van Bommel lijkt nieuwe club gevonden te hebben

Na meer dan een jaar aan de zijlijn: ex-Antwerp-succescoach Van Bommel lijkt nieuwe club gevonden te hebben

14:45
Fink zal knopen moeten doorhakken: wat nu met alle spitsen?

Fink zal knopen moeten doorhakken: wat nu met alle spitsen?

13:45
Een nieuwe spits bij Anderlecht? De zoektocht gaat voort, maar... moeizaam

Een nieuwe spits bij Anderlecht? De zoektocht gaat voort, maar... moeizaam

14:00
6
Zware klap voor Dender, goed nieuws voor Lierse: zoektocht naar nieuwe coach lijkt een marteling te worden

Zware klap voor Dender, goed nieuws voor Lierse: zoektocht naar nieuwe coach lijkt een marteling te worden

13:26
5

Meer nieuws

Populairste artikels

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 5
Kazachstan Kazachstan 0-1 Wales Wales
Georgië Georgië 2-3 Turkije Turkije
Litouwen Litouwen 1-1 Malta Malta
Slovakije Slovakije 2-0 Duitsland Duitsland
Nederland Nederland 1-1 Polen Polen
Luxemburg Luxemburg 1-3 Noord-Ierland Noord-Ierland
Liechtenstein Liechtenstein 0-6 België België
Bulgarije Bulgarije 0-3 Spanje Spanje
Moldavië Moldavië 0-4 Israël Israël
Montenegro Montenegro 0-2 Tsjechië Tsjechië
Oekraïne Oekraïne 0-2 Frankrijk Frankrijk
Denemarken Denemarken 0-0 Schotland Schotland
Faroër Eilanden Faroër Eilanden 0-1 Kroatië Kroatië
Griekenland Griekenland 5-1 Wit-Rusland Wit-Rusland
Zwitserland Zwitserland 4-0 Kosovo Kosovo
Italië Italië 5-0 Estland Estland
IJsland IJsland 5-0 Azerbeidzjan Azerbeidzjan
Slovenië Slovenië 2-2 Zweden Zweden
Letland Letland 06/09 Servië Servië
Engeland Engeland 06/09 Andorra Andorra
Armenië Armenië 06/09 Portugal Portugal
Oostenrijk Oostenrijk 06/09 Cyprus Cyprus
Ierland Ierland 06/09 Hongarije Hongarije
San Marino San Marino 06/09 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Litouwen Litouwen 06/09 Nederland Nederland

Nieuwste reacties

RememberLierse RememberLierse over Sam Kerkhofs en Gilles De Coster spreken over doelmannenprobleem Club Brugge RememberLierse RememberLierse over Van der Elst over exit Vandenhaute bij Anderlecht: "Die zal zijn standpunten toch blijven vertegenwoordigen?" Joe Joe over Beslissing is gevallen: ontslag Vandenhaute werd unaniem aanvaard, daarnaast voorlopig geen veranderingen Boktor Boktor over Deze zomer lukte het niet, maar in januari is Anderlecht deze speler zo goed als zeker wel kwijt Dirk1897 Dirk1897 over Domper voor Joaquin Seys: Linksachter mist ook interland tegen Kazachstan Don Doumbia Don Doumbia over Rode Duivels verleggen focus naar Kazachstan: Nog één training, Kevin De Bruyne spreekt zaterdag met de pers Don Doumbia Don Doumbia over Anderlecht klopt bij Marseille aan voor nieuwe spits, maar die blijkt te duur Don Doumbia Don Doumbia over Mark Van Bommel wijst aanbieding van Eredivisie-club af FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Een nieuwe spits bij Anderlecht? De zoektocht gaat voort, maar... moeizaam FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Degryse en Boeckx kritisch voor Rode Duivel: "Als je tegen Liechtenstein niet kan scoren ..." Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved