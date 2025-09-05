Sam Kerkhofs en Gilles De Coster spreken over doelmannenprobleem Club Brugge

Club Brugge verloor op bezoek bij KAA Gent twee dure punten in het slot van de wedstrijd. Nordin Jackers ging in de fout, waardoor er toch opnieuw wordt gesproken over de doelmannenkwestie bij Club Brugge.

Simon Mignolet en Nordin Jackers wisselden tot op heden elkaar af onder de lat bij Club Brugge. Afgelopen weekend ging Jackers in de fout tegen KAA Gent en dus werd het – tot onvrede van Nicky Hayen – opnieuw een issue.

Keeperskwestie bij Club Brugge?

“Ze zitten weer met een keeperskwestie ook al doet Hayen daar lastig over, maar het is wel een feit natuurlijk: het was wachten tot er iemand in de fout ging in de ene of andere richting”, aldus Gilles De Coster in 90 Minutes.

Sam Kerkhofs gelooft niet in het systeem met twee keepers zonder hiërarchie tussen beiden: “Dat zie je nu ook bij Manchester United bijvoorbeeld. Het is wat mij betreft raar en gevaarlijk. Je moet er mentaal sterk voor zijn om tussen de palen te staan.”

Gaan er keuzes gemaakt worden?

“Een rotatiesysteem is daarin niet goed, al kan een tweede keeper zeer belangrijk zijn voor een ploeg en eventueel overnemen. Dat kan gebeuren in een seizoen, maar ik geloof niet in twee volwaardige keepers als basis.”

De komende weken zal moeten blijken welke keuzes Nicky Hayen al dan niet zal maken in de rotatiepolitiek van zijn doelmannen. Met de Champions League erbij wordt het sowieso opnieuw een druk seizoen voor blauw-zwart.