Van der Elst over exit Vandenhaute bij Anderlecht: "Die zal zijn standpunten toch blijven vertegenwoordigen?"

De Raad van Bestuur van Anderlecht heeft op vrijdag beslist dat Wouter Vandenhaute niet langer de voorzitter van de Brusselse club is. Volgens analist Franky Van der Elst is Vandenhaute wel niet volledig verdwenen bij Anderlecht.

Wouter Vandenhaute is niet langer voorzitter van Anderlecht. Die beslissing is genomen op de Raad van Bestuur van de Brusselaars op vrijdag. Toch is Vandenhaute nog niet helemaal uit beeld bij Paars-Wit, aangezien hij nog een flink percentage aandelen bezit.

Vandenhaute zal niet plots verdwijnen

Hoe het nu verder moet en wie de nieuwe voorzitter van Anderlecht zal worden, is nog niet duidelijk. Volgens analist Franky Van der Elst is het alleszins niet zo dat Vandenhaute plots niets meer te zeggen zal hebben bij Anderlecht.

Bij Het Nieuwsblad blikt hij terug op de beslissing van de Raad van Bestuur van de recordkampioen: "Tomas Van den Spiegel vertegenwoordigt Vandenhaute nog steeds in de Raad van Bestuur. Die zal toch de standpunten van Vandenhaute blijven vertegenwoordigen?”

Van der Elst weet ook wel dat Vandenhaute enkele ongelukkige uitspraken deed: "Vier maanden geleden zei hij nog dat Anderlecht de goede weg was ingeslagen. Als ze Europees nog actief zouden zijn en een vlekkeloze competitiestart kenden, zou niemand daarover vallen."

Maar dat is dus behoorlijk anders gelopen. En dus is Vandenhaute sinds vrijdag niet langer voorzitter van Anderlecht. Het blijven interessante weken voor Paars-Wit zowel op als naast het veld.