Wat beslist bijzondere Raad van Bestuur op geheime locatie over Wouter Vandenhaute?
Foto: © photonews
D-day op Anderlecht - maar niet in het Lotto Park. Op een bijzondere Raad van Bestuur werd gesproken en gestemd over het ontslag van Wouter Vandenhaute als voorzitter van paars-wit. Kregen we snel witte rook?

Op vrijdagochtend om 11 uur stond een bijzondere Raad van Bestuur op de planning bij RSC Anderlecht. Die werd niet gehouden in het Lotto Park, maar op een andere locatie in Anderlecht.

Wouter Vandenhaute zette mandaat ter beschikking

Het voornaamste agendapunt was het mogelijke ontslag van Wouter Vandenhaute. De voorzitter had zijn mandaat eerder deze week ter beschikking gesteld.

Marc Coucke gaf ondertussen aan het verzoek te willen inwilligen en hij zou dus voor het ontslag van Vandenhaute stemmen. Die was zelf niet aanwezig, want op vakantie in Zwitserland. Toch zou hij sowieso niet hebben mogen meestemmen.

Raad van Bestuur komt samen om erover te praten

Mauvavie, de vennootschap van Vandenhaute en Geert Duyck, heeft recht op twee zetels in de Raad van Bestuur. Tot er een oplossing richting het vervolg zal enkel Tomas Van Den Spiegel zetelen. Hij was vrijdag de vertegenwoordiger van de vennootschap.

Volgens Het Nieuwsblad waren verder Marc Coucke en zijn compagnon Ben Jansen aanwezig en werden ook Etienne Davignon, Luc Deleu, Patrick Lefevere en Brussels burgemeester Philippe Close verwacht. Joris Ide was op reis, maar kon inspraak hebben via een videocall.

Anderlecht

