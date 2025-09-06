Frankrijk maakt indruk tegen Oekraïne, 5-0 zege luidt nieuw tijdperk in bij Italië

Frankrijk won met 0-2 van Oekraïne dankzij doelpunten van Olise en Mbappé, ondanks twee zorgwekkende blessures. Italië, onder leiding van Gattuso, versloeg Estland met 5-0 in Bergamo.

Vrijdagavond trokken twee kwalificatiewedstrijden voor het WK 2026 de aandacht. Frankrijk won van Oekraïne in Wroclaw, terwijl Italië aan een nieuw tijdperk begon met Gennaro Gattuso tegen Estland.

Frankrijk wint zonder problemen

Les Bleus domineerden Oekraïne al snel. Michael Olise opende de score in de 10e minuut, voordat Kylian Mbappé de overwinning bezegelde met 0-2 aan het einde van de wedstrijd.



Désiré Doué moest het veld noodgedwongen verlaten bij de rust. Hij werd vervangen door Ousmane Dembélé... die zelf enige tijd later gedwongen werd om op te geven. Slecht nieuws voor Didier Deschamps ondanks de overwinning.

Een nieuw tijdperk bij Italië

In Bergamo had Italië tijd nodig tegen een moedig Estland. Moise Kean bevrijdde de Squadra Azzurra na een uur spelen. Dit doelpunt opende de weg voor de Italianen.

De rest was een feest: nog eens Kean, Raspadori, Retegui en Bastoni veranderden de overwinning in een demonstratie. Het werd uiteindelijk 5-0. Een geslaagd debuut voor Gattuso, hoewel Italië derde blijft in zijn groep achter Noorwegen en Israël.