OFFICIEEL: Dender heeft nieuwe hoofdcoach beet en plukt die weg bij Club Brugge

FCV Dender heeft zijn nieuwe trainer beet, en die zijn ze gaan wegkapen bij Club Brugge. Vanaf nu staat Hayk Milkon aan het roer bij de club.

FCV Dender zat sinds het vertrek van Vincent Euvrard nog zonder nieuwe trainer. De club maakte werk van zijn zoektocht en heeft nu een nieuwe T1 beet.

Die zijn ze gaan halen bij Club Brugge. Hayk Milkon, een Belgische coach met Armeense afkomst, is vanaf nu de hoofdcoach van Dender.



Hij was assistent-coach bij Club Brugge, maar is nu dus klaar om zich te bewijzen als T1. Voor hij als assistent-coach van Nicky Hayen werkte, was hij actief als coach van Club NXT.

Sportief directeur Julien Gorius is blij met zijn nieuwe trainer. "Hayk beschikt over een uitstekende kennis van de competitie en onderscheidt zich als een trainer met een sterke persoonlijkheid en een grote vastberadenheid", zegt hij op de clubwebsite.

"Zijn moderne aanpak van het voetbal, gecombineerd met zijn vermogen om jonge talenten verder te laten groeien, sluit perfect aan bij de visie en de strategische doelstellingen van de club", besluit Gorius.