OFFICIEEL: Zinho Gano heeft opvallende nieuwe uitdaging beet

Zinho Gano verruilt Al-Hazem voor Al-Raed in Saudi-Arabië. De spits, vorig seizoen goed voor 16 goals en 5 assists, zakt zo naar de tweede klasse ondanks sterke cijfers.

Zinho Gano speelde al bij heel wat clubs in zijn carrière, en daar komt nu nog eentje bij. De Belgische spits tekende onlangs bij Al-Raed, in Saudi-Arabië.

Hij was al actief in het land, bij Al-Hazem. Door naar Al-Raed te gaan zet Gano een stapje terug: de ploeg komt uit in de Saudische tweede klasse.

Ondanks mooie statistieken toch een stap terug

Vorig jaar maakte hij de overstap naar Al-Hazem vanuit Zulte Waregem. Hij scoorde er 16 doelpunten in 32 wedstrijden. Bovendien was hij goed voor vijf assists.

Het was meteen ook zijn eerste avontuur buiten België. In ons land was hij actief bij onder meer Club Brugge, KRC Genk, KV Kortrijk, Antwerp, Waasland-Beveren, KV Oostende en Lommel SK.

Vroeger kwam de centrumspits ook uit voor de nationale jeugdploegen van België, maar tot de Rode Duivels kwam het nooit. Wel werd Gano international bij Guinee-Bissau.