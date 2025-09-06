Rudi Garcia knipoogt richting verschillende nieuwkomers bij Rode Duivels tegen Kazachstan

Rudi Garcia knipoogt richting verschillende nieuwkomers bij Rode Duivels tegen Kazachstan
Foto: © photonews

Rudi Garcia heeft de wedstrijd tegen Kazachstan ingeleid met de traditionele persconferentie één dag voor de wedstrijd. Daarin heeft hij duidelijk gemaakt dat er toch wel wat wijzigingen zullen zijn in vergelijking met de match tegen Liechtenstein.

Na de 0-6 overwinning tegen Liechtenstein spelen de Rode Duivels morgen hun tweede wedstrijd tegen Kazachstan. Zullen ze opnieuw een tennisuitslag behalen in deze apotheose van de US Open? Daarvoor zullen ze scherper moeten zijn dan in de eerste helft in Vaduz.

Kazachstan mag niet worden onderschat

Vooral omdat Kazachstan niet onderschat mag worden: "Iedereen die dit team heeft zien spelen tegen Wales (twee nederlagen 3-1 en 0-1) en Noord-Macedonië (nederlaag 0-1) weet dat ze gemakkelijk meer hadden kunnen scoren", waarschuwde Rudi Garcia tijdens de persconferentie.

Zal onze bondscoach zijn plannen wijzigen in de verdediging? "We zullen het morgen zien. Maar het is inderdaad belangrijk dat het centrale duo presteert. Ik was tevreden over de prestatie van Zeno (Debast) en Arthur (Theate) donderdag, maar we hebben ook Brandon (Mechele) en Koni (De Winter) op de bank."

Nieuwe kansen voor nieuwe spelers bij Rode Duivels?

België kan in ieder geval rekenen op bijna een compleet team: "Iedereen is fit, behalve Penders en Seys. Dit is vooral jammer voor de laatste. Hij raakte geblesseerd aan het einde van de training voor Liechtenstein. Penders was al licht geblesseerd bij aankomst, dus we nemen geen risico's. Dat is het beste voor iedereen."

De basiself zal waarschijnlijk ook enkele aanpassingen bevatten: "Het team zal niet hetzelfde zijn als datgene dat tegen Liechtenstein begon. Het had zo kunnen zijn, want ik was tevreden. Maar er zijn andere factoren in het spel, zoals complementariteit, en het feit dat we ook bepaalde zaken willen testen. We zullen het best mogelijke team opstellen."

Volg België - Kazachstan live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (07/09).

WK Kwalificatie (Europa)
België
Kazachstan
Rudi Garcia

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 5
Kazachstan Kazachstan 0-1 Wales Wales
Georgië Georgië 2-3 Turkije Turkije
Litouwen Litouwen 1-1 Malta Malta
Slovakije Slovakije 2-0 Duitsland Duitsland
Nederland Nederland 1-1 Polen Polen
Luxemburg Luxemburg 1-3 Noord-Ierland Noord-Ierland
Liechtenstein Liechtenstein 0-6 België België
Bulgarije Bulgarije 0-3 Spanje Spanje
Moldavië Moldavië 0-4 Israël Israël
Montenegro Montenegro 0-2 Tsjechië Tsjechië
Oekraïne Oekraïne 0-2 Frankrijk Frankrijk
Denemarken Denemarken 0-0 Schotland Schotland
Faroër Eilanden Faroër Eilanden 0-1 Kroatië Kroatië
Griekenland Griekenland 5-1 Wit-Rusland Wit-Rusland
Zwitserland Zwitserland 4-0 Kosovo Kosovo
Italië Italië 5-0 Estland Estland
IJsland IJsland 5-0 Azerbeidzjan Azerbeidzjan
Slovenië Slovenië 2-2 Zweden Zweden
Letland Letland 0-1 Servië Servië
Engeland Engeland 1-0 Andorra Andorra
Armenië Armenië 0-3 Portugal Portugal
Oostenrijk Oostenrijk 20:45 Cyprus Cyprus
Ierland Ierland 20:45 Hongarije Hongarije
San Marino San Marino 20:45 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Litouwen Litouwen 21:45 Nederland Nederland

