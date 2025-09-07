Marc Overmars aan het werk: dit zijn de exacte cijfers achter de transfer van Diawara naar Antwerp

Mahamadou Diawara verlaat Olympique Lyon voor een uitleenbeurt aan Royal Antwerp. De 20-jarige middenvelder, die nog tot 2028 vastligt bij Lyon, staat op het punt zijn medische keuring te doorlopen en zijn contract bij de Belgische topclub te ondertekenen.

De transfer komt na een periode waarin Diawara nauwelijks aan spelen toekwam bij Lyon. Eerder dit jaar keerde hij terug van een uitleenbeurt bij Le Havre, maar hij raakte sindsdien niet meer in de basis van de Franse club.

Volgens L’Équipe gaat het om een uitleenbeurt die Antwerp 250.000 euro kost. De deal bevat ook een aankoopoptie van 3 miljoen euro, waardoor Antwerp de speler definitief kan overnemen als hij zich bewijst.



Lees ook... Antwerp vindt dan toch een akkoord: Nieuwe middenvelder op komst

Doorverkoopoptie van 15 procent

Daarnaast heeft Lyon een clausule bedongen waarbij ze 15% van een eventuele doorverkoopwaarde ontvangen. Zo blijft de Franse club financieel betrokken bij een mogelijke toekomstige transfer van Diawara.

Royal Antwerp, momenteel zesde in de Jupiler Pro League, voert de onderhandelingen al enkele weken. De club zal ook het salaris van Diawara overnemen, wat Lyon helpt om zijn loonlast verder te verlagen.

Voor Antwerp is het een interessante versterking op het middenveld. De club betaalt een bescheiden vergoeding voor de huur en kan met de aankoopoptie een jonge speler aan zich binden die mogelijk een sleutelrol kan spelen in het seizoen.