Rode Duivels maken brandhout van Kazachstan: Kevin De Bruyne is duidelijk na afloop

De Rode Duivels sluiten september perfect af met zeges tegen Liechtenstein en Kazachstan. Kevin De Bruyne blonk uit met twee goals en kijkt alvast vooruit naar de cruciale oktoberduels.

De Rode Duivels hebben hun interlands van september op een mooie manier kunnen afronden. Na de 0-6 overwinning tegen Liechtenstein volgde nu een 6-0 zege tegen Kazachstan.

Kevin De Bruyne scoorde twee doelpunten op zondag. Hij kwam na afloop meer uitleg geven. "Het was goed vandaag", zegt de middenvelder bij VTM.

"Ik denk dat er weinig mindere momenten waren. Het kan natuurlijk altijd beter op bepaalde momenten, maar dit was gewoon een goede match", gaat De Bruyne verder.

"We hebben nu zes punten gepakt, probeerden steeds mooi voetbal te brengen en we scoorden veel. Uiteindelijk weten we wel dat oktober de belangrijkste maand is." Dan volgen er namelijk nog wedstrijden tegen Noord-Macedonië en Wales. Tegen rechtstreekse tegenstanders voor groepswinst moet er zeker gewonnen worden.

Ondertussen is Rudi Garcia al een tijdlang bondscoach. KDB vindt het nog moeilijk om nu al te oordelen. "We hadden moeilijke momenten, maar ook heel goede. Zijn principes lijken allemaal vrij in orde. We gaan beoordeeld worden als we ons kwalificeren voor het WK, of niet. Het is moeilijk om na zes maanden al een oordeel te vellen."

