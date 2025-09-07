Roméo Vermant verklapt zijn (ambitieus) target voor hij Club Brugge verlaat: "Dan ben ik misschien klaar"

Roméo Vermant verklapt zijn (ambitieus) target voor hij Club Brugge verlaat: "Dan ben ik misschien klaar"
Foto: © photonews
Word fan van Club Brugge! 5833

Romeo Vermant is sinds dit seizoen de eerste spits van Club Brugge, maar door blessureleed staat hij momenteel aan de kant. Toch denkt de jonge aanvaller al hardop na over zijn toekomst.

“Mijn eerste doel blijft uiteraard Club Brugge: spelen, scoren en kampioen worden. De twintigste titel, die tweede ster pakken, zou fenomenaal zijn,” zegt hij in De Zondag.

De vergelijking met zijn vader Sven, die 414 keer in het blauw-zwart speelde, vindt Vermant logisch maar niet bepalend. “Ik ben blij met de wedstrijden die ik al heb gespeeld, hopelijk volgen er nog veel meer. Maar ik heb ook de ambitie om in het buitenland te voetballen en andere oorden te ontdekken.”

Qua competities heeft hij wel een idee in gedachten. “De Bundesliga lijkt me sowieso een goede match, dat ligt een beetje voor de hand. Maar ik zou ook graag eens in Spanje of Italië voetballen. Een andere cultuur, wat zuiders. En een beetje meer zon ook", lacht de aanvaller.

30 goals en weg?

Een overstap naar exotische bestemmingen sluit hij voorlopig uit. “Op dit moment in mijn carrière zou Saudi-Arabië bijvoorbeeld niet de juiste stap zijn. Maar je weet nooit, ik zou het niet definitief uitsluiten. Alles hangt af van de opties die er liggen.”

Ook de hectiek van de transfermaand augustus maakt indruk op de kleedkamer, maar volgens Vermant blijft de sfeer gezond. “Sowieso zie je dingen passeren op je telefoon. Soms wordt er eens mee gelachen. We hebben een hele goeie groep die dat goed opvangt.”

Over zijn carrièreplanning blijft hij realistisch. “Ik denk dat dit jaar heel veel zal bepalen. Stel dat ik 30 goals maak, dan ben ik misschien wel klaar voor een stap hogerop. Speel ik minder en haal ik mijn doelpuntenaantal niet, dan blijf ik nog een jaar langer om te bevestigen.”

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Romeo Vermant

Meer nieuws

Hyeon-gyu Oh reageert op afgesprongen transfer naar Stuttgart en op knieproblemen: "Dan is er geen probleem"

Hyeon-gyu Oh reageert op afgesprongen transfer naar Stuttgart en op knieproblemen: "Dan is er geen probleem"

15:30
Tom Caluwé haalt derde keer uit voor KV Mechelen: "Veelzijdigheid en winnaarsmentaliteit"

Tom Caluwé haalt derde keer uit voor KV Mechelen: "Veelzijdigheid en winnaarsmentaliteit"

14:45
PSG woedend, twee sterspelers geblesseerd nadat ze Deschamps waarschuwden: "Alleen op de bank nul risico"

PSG woedend, twee sterspelers geblesseerd nadat ze Deschamps waarschuwden: "Alleen op de bank nul risico"

15:00
Amateurclub schakelt Lokeren uit na echte thriller en heeft een absolute favoriet over wie het nu wil loten

Amateurclub schakelt Lokeren uit na echte thriller en heeft een absolute favoriet over wie het nu wil loten

14:15
2
Turkse club informeert naar Yannick Carrasco, maar schrikt van diens vorstelijk salaris

Turkse club informeert naar Yannick Carrasco, maar schrikt van diens vorstelijk salaris

14:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 07/09: Sobol - Salifou

Transfernieuws en Transfergeruchten 07/09: Sobol - Salifou

12:30
🎥 Een own goal vanop 39 meter: ex-Anderlecht-jeugdproduct gaat pijnlijk en spectaculair in de fout

🎥 Een own goal vanop 39 meter: ex-Anderlecht-jeugdproduct gaat pijnlijk en spectaculair in de fout

14:00
1
Standard jaagt op linksback die eerder voor Club Brugge en Genk uitkwam

Standard jaagt op linksback die eerder voor Club Brugge en Genk uitkwam

12:30
2
Lammens ziet grootste concurrent vertrekken: weg ligt open naar plaats in doel bij Man U

Lammens ziet grootste concurrent vertrekken: weg ligt open naar plaats in doel bij Man U

13:23
Twee veranderingen in de basiself van Rode Duivels tegen Kazachstan? In de aanval twee vraagtekens

Twee veranderingen in de basiself van Rode Duivels tegen Kazachstan? In de aanval twee vraagtekens

11:40
Sneuvelen er opnieuw enkele tweedeklassers? Deze wedstrijden staan zondag op het programma in de Croky Cup!

Sneuvelen er opnieuw enkele tweedeklassers? Deze wedstrijden staan zondag op het programma in de Croky Cup!

12:00
De Rode Duivels bewaren er geen goede herinneringen aan: Dit is de scheidsrechter voor België - Kazachstan

De Rode Duivels bewaren er geen goede herinneringen aan: Dit is de scheidsrechter voor België - Kazachstan

11:30
1
OHL wil ex-goalgetter terughalen naar Belgische competitie

OHL wil ex-goalgetter terughalen naar Belgische competitie

11:00
KV Mechelen is zo goed als rond met nog een transfer: powerhouse uit Duitsland komt middenveld versterken

KV Mechelen is zo goed als rond met nog een transfer: powerhouse uit Duitsland komt middenveld versterken

10:31
7
Dender duwt door: Na de aanstelling van een nieuwe coach haalt het ook een nieuwe verdediger in huis

Dender duwt door: Na de aanstelling van een nieuwe coach haalt het ook een nieuwe verdediger in huis

10:00
1
Marvin Ogunjimi kijkt met plezier terug naar wedstrijden tegen Kazachstan: "Hazard noemde me de koning van de avond"

Marvin Ogunjimi kijkt met plezier terug naar wedstrijden tegen Kazachstan: "Hazard noemde me de koning van de avond"

09:30
1
Racing Genk heeft akkoord gevonden, Zeqiri op weg naar de uitgang

Racing Genk heeft akkoord gevonden, Zeqiri op weg naar de uitgang

08:40
Ronaldo treft tweemaal raak, Engeland wint zonder glans: Dit gebeurde op de Europese velden op zaterdag

Ronaldo treft tweemaal raak, Engeland wint zonder glans: Dit gebeurde op de Europese velden op zaterdag

09:00
Antwerp vindt dan toch een akkoord: Nieuwe middenvelder op komst

Antwerp vindt dan toch een akkoord: Nieuwe middenvelder op komst

08:20
9
Redouane Halhal is nog altijd van KV Mechelen en niet van het Italiaanse Pisa: wat maakt hem nu al zo goed?

Redouane Halhal is nog altijd van KV Mechelen en niet van het Italiaanse Pisa: wat maakt hem nu al zo goed?

06:30
6
Quo vadis, Napoli? De Bruyne doet uitspraken over zoontje en Champions League: "Geloof niet alles wat in de pers staat"

Quo vadis, Napoli? De Bruyne doet uitspraken over zoontje en Champions League: "Geloof niet alles wat in de pers staat"

07:00
Jonathan Legear richt zich met fel betoog over Club Brugge-aanvoerder Hans Vanaken tot Europese topclubs

Jonathan Legear richt zich met fel betoog over Club Brugge-aanvoerder Hans Vanaken tot Europese topclubs

23:00
5
Transfernieuws en Transfergeruchten 06/09: Godts - Botaka - Lammens - Onana - Skoras

Transfernieuws en Transfergeruchten 06/09: Godts - Botaka - Lammens - Onana - Skoras

22:45
'Besiktas toont interesse in groot Belgisch talent'

'Besiktas toont interesse in groot Belgisch talent'

22:45
Boskamp zegt wie Rudi Garcia zeker moet opstellen en spreekt zich uit over het probleem in de spits bij de Rode Duivels

Boskamp zegt wie Rudi Garcia zeker moet opstellen en spreekt zich uit over het probleem in de spits bij de Rode Duivels

22:30
Lierse-voorzitter zet druk: "Het is gewoon een must"

Lierse-voorzitter zet druk: "Het is gewoon een must"

22:25
Niet alle Challenger Pro League-teams redden hun vel tegen amateurploegen: zo verging het RWDM, Beveren & co in de beker

Niet alle Challenger Pro League-teams redden hun vel tegen amateurploegen: zo verging het RWDM, Beveren & co in de beker

22:00
De Bruyne blijft ijzig koel over 'gedoe' bij België en kritiek op andere Rode Duivel: "Was hij minder goed? So be it"

De Bruyne blijft ijzig koel over 'gedoe' bij België en kritiek op andere Rode Duivel: "Was hij minder goed? So be it"

21:40
2
Bondscoach Kazachstan verstuurt stevig signaal richting Rode Duivels en doet uit de doeken hoe hij hen wil verrassen

Bondscoach Kazachstan verstuurt stevig signaal richting Rode Duivels en doet uit de doeken hoe hij hen wil verrassen

21:20
Transferdomper voor STVV: Truienaars grijpen naast CPL-aanvaller

Transferdomper voor STVV: Truienaars grijpen naast CPL-aanvaller

20:45
Geen wittebroodsweken na vertrek bij RSC Anderlecht: Kasper Dolberg krijgt te maken met harde kritiek

Geen wittebroodsweken na vertrek bij RSC Anderlecht: Kasper Dolberg krijgt te maken met harde kritiek

21:00
4
Wat een carrièreswitch: Club Brugge haalt absolute succescoach in huis ... uit het volleybal

Wat een carrièreswitch: Club Brugge haalt absolute succescoach in huis ... uit het volleybal

16:00
2
Nu is het bij de Rode Duivels duidelijk: dit is de reden achter de vorige verrassende keuzes van bondscoach Rudi Garcia

Nu is het bij de Rode Duivels duidelijk: dit is de reden achter de vorige verrassende keuzes van bondscoach Rudi Garcia

20:30
2
Union SG heeft ervaren speler gevonden voor U23: ex-speler van KAA Gent nu in loondienst bij Belgische landskampioen

Union SG heeft ervaren speler gevonden voor U23: ex-speler van KAA Gent nu in loondienst bij Belgische landskampioen

20:00
Bij deze CPL-club hopen ze op... Club Brugge in de Croky Cup: "Eerst Zulte Waregem uitschakelen, dat mag ook"

Bij deze CPL-club hopen ze op... Club Brugge in de Croky Cup: "Eerst Zulte Waregem uitschakelen, dat mag ook"

18:45
3
OFFICIEEL: Dender heeft nieuwe hoofdcoach beet en plukt die weg bij Club Brugge

OFFICIEEL: Dender heeft nieuwe hoofdcoach beet en plukt die weg bij Club Brugge

16:58
8

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
Standard Standard 12/09 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/09 OH Leuven OH Leuven
FCV Dender EH FCV Dender EH 13/09 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 13/09 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 14/09 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 14/09 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 14/09 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 14/09 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Steven 70 Steven 70 over Bij deze CPL-club hopen ze op... Club Brugge in de Croky Cup: "Eerst Zulte Waregem uitschakelen, dat mag ook" kukeluku kukeluku over Amateurclub schakelt Lokeren uit na echte thriller en heeft een absolute favoriet over wie het nu wil loten Canard-i Canard-i over 🎥 Een own goal vanop 39 meter: ex-Anderlecht-jeugdproduct gaat pijnlijk en spectaculair in de fout Stefaan_82 Stefaan_82 over Gevoelige transfer komt eraan: akkoord gevonden tussen Club Brugge en KAA Gent -URKO -URKO over Standard jaagt op linksback die eerder voor Club Brugge en Genk uitkwam Don Doumbia Don Doumbia over Club Brugge verliest oefenpot van Zulte Waregem: nieuwe aanwinst scoort wel, transfers Essevee laten zich zien Don Doumbia Don Doumbia over Geen wittebroodsweken na vertrek bij RSC Anderlecht: Kasper Dolberg krijgt te maken met harde kritiek damien damien over Dender duwt door: Na de aanstelling van een nieuwe coach haalt het ook een nieuwe verdediger in huis Don Doumbia Don Doumbia over KV Mechelen is zo goed als rond met nog een transfer: powerhouse uit Duitsland komt middenveld versterken Soloria Soloria over Antwerp vindt dan toch een akkoord: Nieuwe middenvelder op komst Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved