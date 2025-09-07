Roméo Vermant verklapt zijn (ambitieus) target voor hij Club Brugge verlaat: "Dan ben ik misschien klaar"

Romeo Vermant is sinds dit seizoen de eerste spits van Club Brugge, maar door blessureleed staat hij momenteel aan de kant. Toch denkt de jonge aanvaller al hardop na over zijn toekomst.

“Mijn eerste doel blijft uiteraard Club Brugge: spelen, scoren en kampioen worden. De twintigste titel, die tweede ster pakken, zou fenomenaal zijn,” zegt hij in De Zondag.

De vergelijking met zijn vader Sven, die 414 keer in het blauw-zwart speelde, vindt Vermant logisch maar niet bepalend. “Ik ben blij met de wedstrijden die ik al heb gespeeld, hopelijk volgen er nog veel meer. Maar ik heb ook de ambitie om in het buitenland te voetballen en andere oorden te ontdekken.”

Qua competities heeft hij wel een idee in gedachten. “De Bundesliga lijkt me sowieso een goede match, dat ligt een beetje voor de hand. Maar ik zou ook graag eens in Spanje of Italië voetballen. Een andere cultuur, wat zuiders. En een beetje meer zon ook", lacht de aanvaller.

30 goals en weg?

Een overstap naar exotische bestemmingen sluit hij voorlopig uit. “Op dit moment in mijn carrière zou Saudi-Arabië bijvoorbeeld niet de juiste stap zijn. Maar je weet nooit, ik zou het niet definitief uitsluiten. Alles hangt af van de opties die er liggen.”

Ook de hectiek van de transfermaand augustus maakt indruk op de kleedkamer, maar volgens Vermant blijft de sfeer gezond. “Sowieso zie je dingen passeren op je telefoon. Soms wordt er eens mee gelachen. We hebben een hele goeie groep die dat goed opvangt.”

Over zijn carrièreplanning blijft hij realistisch. “Ik denk dat dit jaar heel veel zal bepalen. Stel dat ik 30 goals maak, dan ben ik misschien wel klaar voor een stap hogerop. Speel ik minder en haal ik mijn doelpuntenaantal niet, dan blijf ik nog een jaar langer om te bevestigen.”