Tom Caluwé haalt derde keer uit voor KV Mechelen: "Veelzijdigheid en winnaarsmentaliteit"

Bij KV Mechelen hadden ze de voorbije dagen nog minstens drie versterkingen beloofd en ondertussen zijn er ook drie gekomen. Nummer drie is nu ook helemaal geofficialiseerd door De Kakkers.

Met onder meer Pflücke, Storm en Schoofs verdwenen er de voorbije weken een aantal belangrijke en interessante pionnen bij KV Mechelen en dus was het zaak om die afdoende te vervangen.

Met Mathis Servais openden ze zaterdag de debatten met een beloftevolle middenvelder van Beveren, daarna kwam ook Myron Van Brederode over van AZ Alkmaar.

Dikeni Salifou tekent Achter de Kazerne een contract voor 3 seizoenen met optie. 💛❤️ pic.twitter.com/9rhzwddCoh — KV Mechelen (@kvmechelen) September 7, 2025

En ondertussen staat de teller op drie, want er is nog een middenvelder aangeworven. Dikeni Salifou tekent voor 3 seizoenen met optie Achter de Kazerne en versterkt, net als Servais, het middenveld.

Dikeni Salifou is een moderne middenvelder volgens Tom Caluwé

“Salifou brengt met z’n 1m90 stevig gestalte op ons middenveld”, klinkt het bij Sportief Directeur Tom Caluwé op de webstek van Malinwa. “Dikeni is een moderne middenvelder die zowel fysiek sterk als technisch onderlegd is."

"Hij heeft laten zien dat hij veel potentieel heeft, en wij geloven dat hij bij KV Mechelen de ideale omgeving vindt om zich verder te ontwikkelen. Zijn veelzijdigheid en winnaarsmentaliteit zullen ons middenveld extra opties geven."