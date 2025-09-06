BREAKING: Met beetje uitstel door Belgische beloften, maar KV Mechelen troeft Standard af en stelt 'nieuwe Schoofs' voor

Rob Schoofs heeft KV Mechelen verlaten voor een avontuur bij Union SG. En dus moeten ze op zoek naar een nieuwe middenvelder Achter De Kazerne. Die hebben ze nu gevonden, al had de deal nog wel iets meer voeten in de aarde dan eerst gedacht.

Door het vertrek van Rob Schoofs van Mechelen naar Union SG, moest er bij Mechelen nog een extra middenvelder komen. Daarbij kwamen ze al snel uit bij Mathis Servais, een 20-jarige middenvelder van Beveren.

Ook onder meer Standard toonde al interesse in de jonge middenvelder. Zelf hield hij de voorbije weken de boot lange tijd af. "Ik zit hier op mijn plaats en wil hier resultaten behalen", vertelde de voormalige speler van Charleroi en Club Brugge eerder al.

Deal eindelijk rond voor Mathis Servais van Beveren naar Mechelen

Met een goal en een assist is Servais goed aan het seizoen begonnen bij Beveren. Zijn marktwaarde ligt ondertussen al op 900.000 euro volgens Transfermarkt. En nu is de deal er dan toch gekomen, al had die door de Belgische beloften nog wel wat voeten in de aarde.

Doordat hij in Wit-Rusland zat, kon hij pas zaterdag officieel tekenen voor Mechelen - al was de deal al even rond. “KV Mechelen is een prachtige club, met een rijke geschiedenis en een grote aanhang,” klinkt het enthousiast bij onze nieuwste aanwinst.

En hij gaat verder op de webstek van KV Mechelen: “Ik kan niet wachten om met mijn ploegmaats aan de slag te gaan. Nu ik hier ben, wil ik mij meteen bewijzen – en wie weet volgt mijn debuut al snel, misschien wel vrijdag op Sclessin.”