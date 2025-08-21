Beveren-middenvelder Mathis Servais wil niet aan transfer denken: "Wil hier resultaten behalen"

Beveren-middenvelder Mathis Servais wil niet aan transfer denken: "Wil hier resultaten behalen"
Foto: © photonews

Na een foutloze competitiestart trekt SK Beveren komende zaterdag naar RWDM Brussels voor de topper van speeldag drie in de Challenger Pro League. De Oost-Vlamingen hopen hun perfect rapport te behouden op bezoek bij één van de titelkandidaten.

SK Beveren is aan het seizoen begonnen met twee overwinningen in evenveel wedstrijden. Het kende weinig problemen met Lierse op de openingsspeeldag (0-2) en won ook zijn eerste thuiswedstrijd tegen Jong Genk (1-0).

In die laatste partij was het Mathis Servais die met een rechtstreekse vrije trap voor de beslissing zorgde. Servais is een belangrijke speler in het elftal van coach Marink Reedijk en opende vorige vrijdag dus meteen zijn rekening.

Maar zal Beveren ook na het verstrijken van de transferdeadline nog beroep kunnen doen op Servais? Hij wordt al een tijdje in verband gebracht met andere teams. Zo toonde onder meer Standard interesse in de aanvallende middenvelder.

Toch houdt Servais (voorlopig) de boot af. "Ik zit hier op mijn plaats en wil hier resultaten behalen", vertelt de voormalige speler van Charleroi en Club Brugge bij Het Laatste Nieuws.

Je weet het natuurlijk nooit in het voetbal, maar Servais lijkt toch aan te geven ook komend seizoen op de Freethiel te zullen voetballen. Na dit weekend zullen ze bij Beveren een eerste stand van zaken kunnen opmaken, met de test tegen RWDM.

